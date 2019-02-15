WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp çok yakında yeni bir özellikle güncellenecek. Birçok kişi spam amaçlı veya istenmediği bir gruba eklendiği olmuştur. Bu gruplardan çıkmak çok zor olmasa da, isteğiniz dışında dahil edilmeniz sinir bozucu olabiliyor. Ancak size konuyla ilgili iyi bir haberimiz var.

Davetiye gönderilecek

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre WhatsApp önümüzdeki bir güncelleme ile birlikte, kullanıcıların izinleri olmadan rastgele gruplara eklenmelerinin önüne geçecek. Ayarlara eklenecek olan yeni seçeneklerle kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğini belirlemeniz mümkün olacak.

Herkes, kişilerim veya kimse olmak üzere sunulan bu üç seçeneği kullanarak, istemediğiniz gruplara eklenmenizin önüne geçebileceksiniz. Eğer seçtiğiniz kişiler dışında bir gruba eklenirseniz, size kabul edip etmeyeceğinizi soran bir davetiye gönderilecek. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-is-developing-a-group-invitation-system/