Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek

WhatsApp uygulamasına gelecek yeni bir özellikle, artık hangi gruplara, kimler tarafından eklenebileceğinizi belirleyebileceksiniz. İşte önemli yenilikle ilgili detaylar.
3 ay
5,3b
1
17
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp çok yakında yeni bir özellikle güncellenecek. Birçok kişi spam amaçlı veya istenmediği bir gruba eklendiği olmuştur. Bu gruplardan çıkmak çok zor olmasa da, isteğiniz dışında dahil edilmeniz sinir bozucu olabiliyor. Ancak size konuyla ilgili iyi bir haberimiz var.

Davetiye gönderilecek

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre WhatsApp önümüzdeki bir güncelleme ile birlikte, kullanıcıların izinleri olmadan rastgele gruplara eklenmelerinin önüne geçecek. Ayarlara eklenecek olan yeni seçeneklerle kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğini belirlemeniz mümkün olacak.
Herkes, kişilerim veya kimse olmak üzere sunulan bu üç seçeneği kullanarak, istemediğiniz gruplara eklenmenizin önüne geçebileceksiniz. Eğer seçtiğiniz kişiler dışında bir gruba eklenirseniz, size kabul edip etmeyeceğinizi soran bir davetiye gönderilecek. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-is-developing-a-group-invitation-system/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pc.programcı 3 ay en beğenilen
En güzeli. Önüne gelen grup açıyor. Allah tan sadece gruba özel sessize alma olayı çıktı da biraz rahatlamıştım.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSTFSR 3 ay
Herkes veya kişilerim diye ayrım yapana kadar kimden olursa olsun bir gruba eklenecekse bu davetle olsa daha mantıklı olurmuş işleri karıştırmaya hiç gerek yokmuş aslında
Herkes veya kişilerim diye ayrım yapana kadar kimden olursa olsun bir gruba eklenecekse bu davetle olsa daha mantıklı olurmuş işleri karıştırmaya hiç gerek yokm...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WaylandIZMIR 3 ay
Sonunda bee. Lanet olası gruplardan bıkmıştım. Darısı facebookun başına
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay WaylandIZMIR
face daha beter ona da çare bulsunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay WaylandIZMIR
face daha beter ona da çare bulsunlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyyil 3 ay
Ne zaman çıkacak diye bekliyordum süper oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 ay
E bi zahmet...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 3 ay
Ara sıra gerekli güncellemeler akıllarına gelebiliyor demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Yerinde bir özellik olmuş. Kişinin rızası alınmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömer akif 3 ay
Bikaç yıl önce mail atmıştım da "bu özellik önceliklerimiz arasında değil" mealinde geri dönmüşlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
opysium 3 ay
Yemin edersin ki bu senin aklına gelmiş taa o zamanlar mesajlaşma uygulaması yapıp bu özelliği getirseydin şimdiye milyonerdin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxe 3 ay
süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Bu lazimdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSTFSR 3 ay
Herkes veya kişilerim diye ayrım yapana kadar kimden olursa olsun bir gruba eklenecekse bu davetle olsa daha mantıklı olurmuş işleri karıştırmaya hiç gerek yokmuş aslında
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pc.programcı 3 ay en beğenilen
En güzeli. Önüne gelen grup açıyor. Allah tan sadece gruba özel sessize alma olayı çıktı da biraz rahatlamıştım.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
WhatsApp, grup ve
7 etiket daha güncelleme sohbet izin Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor 3 ay Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı 3 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var 3 ay Battle royale türüne boynuzlar damga vuracak 3 ay Vivo V15 Pro modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı 3 ay 2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor 3 ay Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor 3 ay Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi] 3 ay Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı 3 ay Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO) 3 ay 18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor 3 ay Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı 3 ay NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx" 3 ay Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor 3 ay Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi” 3 ay Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir 3 ay Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde 3 ay İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek Sonraki Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı 3 ay TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı 3 ay New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme 3 ay Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor 3 ay MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor 3 ay Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor 3 ay Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor 3 ay Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir 3 ay Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor 3 ay Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları 3 ay Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor 3 ay Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 3 ay 1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü 3 ay Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü 3 ay Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı 3 ay Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim