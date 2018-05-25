WhatsApp kullanıcılarına müjde: Resim ve videolarınız artık galeride görünmeyecek

Bildiğiniz gibi WhatsApp kullanıcılarının uygulama üzerinden aldıkları medya dosyaları aynı zamanda telefon galerisinde de görünüyor. Haliyle bu durum bazı kişiler için uygun olmayabilir. Popüler mesajlaşma uygulamasının 2.18.159 numaralı beta sürümüyle birlikte "Medya görünürlüğü" isimli yeni bir seçenek kullanıma sunuldu. Böylelikle kullanıcılar indirilen WhatsApp görüntülerinin galeri bölümünde görünüp görünmeyeceğini seçme imkanına kavuştular.

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Uygulamayı en son beta sürümüne güncellediğinizde medya görünürlüğü varsayılan olarak açık şekilde geliyor. Bahsi geçen özelliğe ulaşmak için Ayarlar > Veri ve depolama kullanımı yolunu izlemek yeterli. Buradan tercihinize göre "Medyayı galeride göster" kutucuğunun işaretini kaldırabilir veya aynı şekilde bırakabilirsiniz.

Yeni özelliği hemen kullanabilirsiniz

dosya yöneticisi uygulaması aracılığıyla kolayca erişilebileceğini unutmayın. Yeni özelliği denemek için sabırsızlanan ve güncellemenin resmi olarak kullanıma sunulmasını beklemek istemeyenler uygulamanın beta sürümünü Google Play Beta programından veya APKMirror APK formatında indirebilirler. WhatsApp medya dosyalarını galeride göstermese bile bu görüntülere herhangi biruygulaması aracılığıylaunutmayın. Yeni özelliği denemek için sabırsızlanan ve güncellemeninkullanıma sunulmasını beklemek istemeyenler uygulamanın beta sürümünüprogramından veya APKMirror aracılığıyla formatında indirebilirler.