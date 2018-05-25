WhatsApp kullanıcılarına müjde: Resim ve videolarınız artık galeride görünmeyecek

Haber Editörü
Bildiğiniz gibi WhatsApp kullanıcılarının uygulama üzerinden aldıkları medya dosyaları aynı zamanda telefon galerisinde de görünüyor. Haliyle bu durum bazı kişiler için uygun olmayabilir. Popüler mesajlaşma uygulamasının 2.18.159 numaralı beta sürümüyle birlikte "Medya görünürlüğü" isimli yeni bir seçenek kullanıma sunuldu. Böylelikle kullanıcılar indirilen WhatsApp görüntülerinin galeri bölümünde görünüp görünmeyeceğini seçme imkanına kavuştular.Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Xiaomi Mi 8'in Quick Charge 4.0 desteğiyle geleceğini doğruladı"
Uygulamayı en son beta sürümüne güncellediğinizde medya görünürlüğü varsayılan olarak açık şekilde geliyor. Bahsi geçen özelliğe ulaşmak için Ayarlar > Veri ve depolama kullanımı yolunu izlemek yeterli. Buradan tercihinize göre "Medyayı galeride göster" kutucuğunun işaretini kaldırabilir veya aynı şekilde bırakabilirsiniz.
Yeni özelliği hemen kullanabilirsiniz
WhatsApp medya dosyalarını galeride göstermese bile bu görüntülere herhangi bir dosya yöneticisi uygulaması aracılığıyla kolayca erişilebileceğini unutmayın. Yeni özelliği denemek için sabırsızlanan ve güncellemenin resmi olarak kullanıma sunulmasını beklemek istemeyenler uygulamanın beta sürümünü Google Play Beta programından veya APKMirror aracılığıyla APK formatında indirebilirler.
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Çok basit bir işlemle Android telefonlarda dahili depolamadaki WhatsApp klasörünün içine " .nomedia " uzantılı bir dosya atarak zaten tüm medya dosyalarını gizleyebilirdiniz.
Aaa pardon iPhone'larda dosya yöneticisi yoktu değil mi unutmuşum