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WhatsApp kullanıcılarına müjde: Resim ve videolarınız artık galeride görünmeyecek

WhatsApp üzerinden aldığınız medya dosyalarının telefonunuzun galeri kısmında görünüp görünmeyeceğine artık karar verebileceksiniz. Medya görünürlüğü seçeneğinin detayları haberimizde...
12 ay
49,4b
1
42
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bildiğiniz gibi WhatsApp kullanıcılarının uygulama üzerinden aldıkları medya dosyaları aynı zamanda telefon galerisinde de görünüyor. Haliyle bu durum bazı kişiler için uygun olmayabilir. Popüler mesajlaşma uygulamasının 2.18.159 numaralı beta sürümüyle birlikte "Medya görünürlüğü" isimli yeni bir seçenek kullanıma sunuldu. Böylelikle kullanıcılar indirilen WhatsApp görüntülerinin galeri bölümünde görünüp görünmeyeceğini seçme imkanına kavuştular.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Xiaomi Mi 8'in Quick Charge 4.0 desteğiyle geleceğini doğruladı"
Uygulamayı en son beta sürümüne güncellediğinizde medya görünürlüğü varsayılan olarak açık şekilde geliyor. Bahsi geçen özelliğe ulaşmak için Ayarlar > Veri ve depolama kullanımı yolunu izlemek yeterli. Buradan tercihinize göre "Medyayı galeride göster" kutucuğunun işaretini kaldırabilir veya aynı şekilde bırakabilirsiniz.

Yeni özelliği hemen kullanabilirsiniz

WhatsApp medya dosyalarını galeride göstermese bile bu görüntülere herhangi bir dosya yöneticisi uygulaması aracılığıyla kolayca erişilebileceğini unutmayın. Yeni özelliği denemek için sabırsızlanan ve güncellemenin resmi olarak kullanıma sunulmasını beklemek istemeyenler uygulamanın beta sürümünü Google Play Beta programından veya APKMirror aracılığıyla APK formatında indirebilirler.

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dr20mouse 12 ay en beğenilen

kdrcnrbyrm
iPhone’da bildim bileli var bu (en azından ben 2015te aldım o zamandan beri var) android’e neden daha yeni getiriyorlarki. Yani çok daha önceden gelmeliydi bana göre. Neyse geç olsun güç olmasın. Güzel özellik.

Çok basit bir işlemle Android telefonlarda dahili depolamadaki WhatsApp klasörünün içine " .nomedia " uzantılı bir dosya atarak zaten tüm medya dosyalarını gizleyebilirdiniz.

Aaa pardon iPhone'larda dosya yöneticisi yoktu değil mi unutmuşum
kdrcnrbyrmiPhone’da bildim bileli var bu (en azından ben 2015te aldım o zamandan beri var) android’e neden daha yeni getiriyorlarki. Yani ...
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3 Yanıt Yanıtla +56
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theJuDGe_41 12 ay
Gruptan gelen saçma şeylerle galeri doluyordu. Bazen birisine galeriden bir şey gösterecek oluyorum, yanımda arkadaşımla galeriye giriyorum. Hop karı kız resmi, cami resmi, iyi bayramlar videosu, caps görüntüleri falan...
Gruptan gelen saçma şeylerle galeri doluyordu. Bazen birisine galeriden bir şey gösterecek oluyorum, yanımda arkadaşımla galeriye giriyorum. Hop karı kız resmi,...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Lirikal Militan 12 ay dr20mouse
Oha savunmaya bak. Hatta ustune root yapip custom rom yuklesin kernel flash lasin ve telefonu daha hizli olsun. Galeri uygilamasini degistirsin vs. Bu ne sacma bir sey be. Son kullanici bunla ugrasmak zorunda mi? Akil var mantik var da herkeste var mi emin değilim.
Oha savunmaya bak. Hatta ustune root yapip custom rom yuklesin kernel flash lasin ve telefonu daha hizli olsun. Galeri uygilamasini degistirsin vs. Bu ne sacma...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Daax 11 ay
İos kullanın, biz çoktan geçtik o işleri istemediğim kişilerden resim gelmiyor :))
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ahmckr 11 ay
Artık gelsin şu sürüm. Beta versiyon yüklemek istemiyorum.
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TurboBoosted 11 ay
Beyler bu betayı kurduk diyelim. Güncelleme gelinvce güncelleme yapıyor mu otomatik yoksa manuel mi yapmamız gerekiyor?
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35plt35 11 ay
Ben direkt galeriden gizlemiştim klasörü.
Gruplardan gelen resimlerden bende bıktım.
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Ridooo 11 ay
Şayomi de zaten klasörü görünmez yaparak kurtuluyorduk. Yazılım önemli...
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Silenforce 11 ay
Ameriagayı yeniden keşfetmişler
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Vita Es Muorte 11 ay
Çalışmıyor. [>:]
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Vita Es Muorte 11 ay Vita Es Muorte
Güncelleme öncesi medya dosyalarında çalışmıyor ama güncelleme sonrası için çalışıyor.
Ancak ios da olan ama androidde maalesef hala olmayan, albüme otomatik kaydetme kapalı iken tek tek kaydetme seçeneği yok
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Part Of The Nature 12 ay dr20mouse
İos sisteminde zaten bu özellik mevcut olduğu için dosya yöneticisine gerek duymadık 😎
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dr20mouse 11 ay Part Of The Nature
Zaten herşey mevcut ya hiç eksiği yok.
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ziondasonisyan 12 ay
Bu yeni bir özellik değil yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum zaten
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Barni Moloztaş 12 ay
Bu olay iOS da var zaten
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