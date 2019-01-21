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WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için mesaj iletimini kısıtlıyor

WhatsApp sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla bir mesajın beş defadan fazla iletilmesini engelleyecek. Bu sayede önceden hazırlanan mesajlar kullanıcılar arasında yayılmayacak.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için mesaj iletimini kısıtlıyor
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WhatsApp, kullanıcılar arasında yayılan sahte haberleri engellemek amacıyla çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmaların ilk sonucu ortaya çıktı. Bundan sonra bir mesaj 5 defadan fazla iletilmeyecek. Böylece sahte haberlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mesaj en fazla 1280 kişiye ulaşacak

Bildiğiniz üzere WhatsApp grupları en fazla 256 kişiden oluşuyor. Bir kullanıcının 256 kişiden oluşan 5 gruba aynı mesajı attığını düşünürsek en fazla 1280 kişiye ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bu sınırlama gelmeden aynı mesajı 20 kere yollayabiliyordunuz. Bu da 5120 kişiye ulaşılması demekti. Kısacası sayıda önemli bir azalma olduğu görülüyor. Ancak mesajı alan kişilerin aynı mesajı tekrar paylaşmasını engelleyecek bir koruma bulunmuyor. Yani gönderdiğiniz kişiler de aynı mesajı 5 kişiye yollayabilecek.

Ayrıca Bkz. "Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok""

WhatsApp üzerinden yayılan sahte haberler platform için önemli sorunlar teşkil ediyor. Bu düzenleme ne kadar etkili olur şu an için bilinmiyor ama firmanın harekete geçmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. WhatsApp’ı satın alan Facebook da sahte haber yayınlayan kendi içerisindeki sayfa ve hesapları kapatmaya devam ediyor. Ek olarak geçtiğimiz yılın sonunda Hindistan hükümeti, yasa dışı içerik gerekçesi ile WhatsApp ve Facebook’u izlemek istemişti. Bu da WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme politikasında değişime zorlanmasına sebebiyet verebilir.


https://www.bbc.com/news/technology-46945642 Yorum Yaz
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opysium 3 ay
Bunun yerine bir algoritma geliştirip mesajın spam olduğunu anladığında iletimi engellenebilirdi. Örneğin ben 003244 yazdığımda bunu 15 kişiye gönderirim ama bu 15 kişidende başka 15 kişilere yayılması önlenebilirdi. Mesajda değişiklik yapılarak gönderilmesi durumları içinde algoritma geliştirilebilirdi. Bu şekildeyken hiçbir işe yaramaz WhatsApp plus diye bir şey var sonuçta.
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zhangoch 3 ay
Bu mesajı 5 kişiye gönder gönderirsen hayatında önemli bi değişiklik olacak diye devam eden mesajlara karşı da koruma istiyoruz
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Tlg3 3 ay
Artık bayramlaşamıycaz mı
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alemburda34 3 ay
Bayram mesajları ne olacak?
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FRAPS_TR 3 ay
Hani mesajlar uçtan uca şifreleniyordu . kimse mesajın içeriğini göremiyordu ?
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Lova 3 ay
Mesajın içerinin göründüğünden değil toplu mesaj atma sınırından bahsediliyor. Sizin yazdığınızın haberle alakasını anlamadım.
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ScriptKidie 3 ay
Mesajlar görülüyor denmiyor zaten alakasız bir mesaj olmuş sizinki
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ufo 4 ay
ekrAN goruntusu alir salarim gene nedir ki..
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ipli jeton 3 ay ufo
İstese onu da engeller. OCR diye bir şey var. Tüm bulut servisleri kullanıyor. Bir yazının resmini attın mı anında ne yazıyor bunda diye tarıyor.
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Askaparta 4 ay
Fena değil.
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