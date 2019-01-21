WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için mesaj iletimini kısıtlıyor

WhatsApp, kullanıcılar arasında yayılan sahte haberleri engellemek amacıyla çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmaların ilk sonucu ortaya çıktı. Bundan sonra bir mesaj 5 defadan fazla iletilmeyecek. Böylece sahte haberlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mesaj en fazla 1280 kişiye ulaşacak

Bildiğiniz üzere WhatsApp grupları en fazla 256 kişiden oluşuyor. Bir kullanıcının 256 kişiden oluşan 5 gruba aynı mesajı attığını düşünürsek en fazla 1280 kişiye ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bu sınırlama gelmeden aynı mesajı 20 kere yollayabiliyordunuz. Bu da 5120 kişiye ulaşılması demekti. Kısacası sayıda önemli bir azalma olduğu görülüyor. Ancak mesajı alan kişilerin aynı mesajı tekrar paylaşmasını engelleyecek bir koruma bulunmuyor. Yani gönderdiğiniz kişiler de aynı mesajı 5 kişiye yollayabilecek.

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WhatsApp üzerinden yayılan sahte haberler platform için önemli sorunlar teşkil ediyor. Bu düzenleme ne kadar etkili olur şu an için bilinmiyor ama firmanın harekete geçmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. WhatsApp’ı satın alan Facebook da sahte haber yayınlayan kendi içerisindeki sayfa ve hesapları kapatmaya devam ediyor. Ek olarak geçtiğimiz yılın sonunda Hindistan hükümeti, yasa dışı içerik gerekçesi ile WhatsApp ve Facebook’u izlemek istemişti. Bu da WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme politikasında değişime zorlanmasına sebebiyet verebilir.

https://www.bbc.com/news/technology-46945642