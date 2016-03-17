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WhatsApp mesajlara kalın ve yatık yazma desteği getiriyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarının başında gelen WhatsApp, kullanıcılarına mesaj gönderirken bazı temel düzenleme seçenekleri sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
6,6b
1
25
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uzunca bir süredir beta sürümü ile Android kullanıcılarına en yeni özellikleri ilk deneyen olma fırsatı sunan WhatsApp, son güncellemesinde metin düzenleme noktasında bir takım yenilikleri kullanıcılara sunuyor.

WhatsApp mesajlara kalın ve yatık yazma desteği getiriyor
Ayrıca Bkz. "Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun"

Bugün gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcılar mesaj yazarken istedikleri alanları kalın, istedikleri alanlarıysa yatık olarak yazma imkanı bulacak. Mesaj yazarken kalın olmasını istediğiniz metni iki yıldız arasında yazmanız yeterli. Örneğin *DonanımHaber* şeklinde yazarsanız metin kalın olacaktır. Aynı şekilde _ _ arasında yazdığınızda da yatık olarak yazılacak. _DonanımHaber_ şeklinde yazabilirsiniz. Bu yazma biçimi metin düzenleyicilerde de metni yatık veya dikey olarak yazmanın kısayolu aslında.

 

Şimdilik test aşamasında olan bu özellik sadece beta programına dahil olmuş ve en son güncellemeyi indirmiş kullanıcılarda çalışıyor. Diğer kullanıcılara bu şekilde mesaj gönderdiğinizde kullandığınız yıldız veya alt çizgi, biçimlendirme yapmadan doğrudan karakter olarak iletilmiş olacaktır.

WhatsApp’ın ne zaman bu özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başlayacağına ilişkin henüz bir bilgi mevcut değil ancak en geç Nisan ayı içerisinde tüm kullanıcılara gelmiş olacağını tahmin ediyoruz.


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Pi 3 yıl en beğenilen
Italik + comic sans + pembe veya mor yazi. Hey gidi hey.
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Morphinz 3 yıl
Gereksiz bence.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
uygulamayı güzel yapan kısmı sadeliği bozmayın be kardeşimm
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RaP_CasH 3 yıl
Çokda büyük bir eksik değil. Beklenen birşey değildi.
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Jesus isTheBest 3 yıl
Gereksizligin dibi bence
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl
kopyala-yapıştır döküman göndermek için kullanışlı.
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khytr89 3 yıl
Goruntulu gorusme gelsede hantal hangouts dan kurtulsak ??
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Guest-5B59C177F 3 yıl
ay sanki çok lazımdı kalın veya eğri yazmak :(
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Serrasimo 3 yıl
Telegramın yarısı bile etmeyen proğram.
10 fotoğraf göndermek ne saçmalık önce bunu düzeltsinler.
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mbfprivet 3 yıl
oley be hep istemişimdir
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deoksiriboz1001 3 yıl
adamlar whatsapp tan makale yazıp gönderiyorlar galiba. böylece vurgu yapabilcekler heralde.
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inexo 3 yıl
msn messenger'ı unutursak kalbimiz kurusun
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mcrew 3 yıl
beta sürümlere geldi daha dimi
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kadirirdem 3 yıl
gereksiz bence görüntülü konuşma gelmeli....
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Virinom 3 yıl
gael
böyle böyle ağırlaşıyor işte programlar

Hocam bu tarz özellikler programları ağırlaştırmaz alt tarafı 2 satır kodu var örneğin kalın yazının kodu kabaca şu şekildedir.
if string.startswith(*) and string.endswith(*) fonttype=bold
bu yazdığım satırlar 10 yıllar öncesinin işlemcilerini bile yormaz yer olarak da en fazla 1kb yer kaplar :)
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BekirTemel 3 yıl
çökmesinde yeter
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gael 3 yıl
böyle böyle ağırlaşıyor işte programlar

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