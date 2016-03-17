WhatsApp mesajlara kalın ve yatık yazma desteği getiriyor

Uzunca bir süredir beta sürümü ile Android kullanıcılarına en yeni özellikleri ilk deneyen olma fırsatı sunan WhatsApp, son güncellemesinde metin düzenleme noktasında bir takım yenilikleri kullanıcılara sunuyor.

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"Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun"

Bugün gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcılar mesaj yazarken istedikleri alanları kalın, istedikleri alanlarıysa yatık olarak yazma imkanı bulacak. Mesaj yazarken kalın olmasını istediğiniz metni iki yıldız arasında yazmanız yeterli. Örneğin *DonanımHaber* şeklinde yazarsanız metin kalın olacaktır. Aynı şekilde _ _ arasında yazdığınızda da yatık olarak yazılacak. _DonanımHaber_ şeklinde yazabilirsiniz. Bu yazma biçimi metin düzenleyicilerde de metni yatık veya dikey olarak yazmanın kısayolu aslında.

Şimdilik test aşamasında olan bu özellik sadece beta programına dahil olmuş ve en son güncellemeyi indirmiş kullanıcılarda çalışıyor. Diğer kullanıcılara bu şekilde mesaj gönderdiğinizde kullandığınız yıldız veya alt çizgi, biçimlendirme yapmadan doğrudan karakter olarak iletilmiş olacaktır.

WhatsApp’ın ne zaman bu özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başlayacağına ilişkin henüz bir bilgi mevcut değil ancak en geç Nisan ayı içerisinde tüm kullanıcılara gelmiş olacağını tahmin ediyoruz.