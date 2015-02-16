WhatsApp odaklı video optimizasyonu sunan yeni uygulama: WhatsApp Video Optimizer

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında başı çeken ve metin yanında video tabanlı görüşme imkanı da sunan WhatsApp, bildiğiniz üzere 16MB üzerindeki videoların paylaşılmasına izin vermiyor. Yeni hazırlanan Windows Phone 8.1 uygulaması WhatsApp Video Optimizer ise adından da anlaşılabileceği üzere bu soruna çözüm getiriyor.

Çekilen videoları ciddi anlamda sıkıştıran ve çözünürlüklerini düşürerek WhatsApp'ın limitleri dahiline getiren uygulama, olabilecek en basit arayüzlerden bir tanesiyle geliyor. Direkt olarak kendi içerisinden kayıt desteğini de veren WhatsApp Video Optimizer, aynı anda birden fazla video sıkıştırarak zaman kazancı da sağlayabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan WhatsApp Video Optimizer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/whatsapp-video-optimizer-windows-phone