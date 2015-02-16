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WhatsApp odaklı video optimizasyonu sunan yeni uygulama: WhatsApp Video Optimizer

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WhatsApp odaklı video optimizasyonu sunan yeni uygulama: WhatsApp Video Optimizer
Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında başı çeken ve metin yanında video tabanlı görüşme imkanı da sunan WhatsApp, bildiğiniz üzere 16MB üzerindeki videoların paylaşılmasına izin vermiyor. Yeni hazırlanan Windows Phone 8.1 uygulaması WhatsApp Video Optimizer ise adından da anlaşılabileceği üzere bu soruna çözüm getiriyor.
Çekilen videoları ciddi anlamda sıkıştıran ve çözünürlüklerini düşürerek WhatsApp'ın limitleri dahiline getiren uygulama, olabilecek en basit arayüzlerden bir tanesiyle geliyor. Direkt olarak kendi içerisinden kayıt desteğini de veren WhatsApp Video Optimizer, aynı anda birden fazla video sıkıştırarak zaman kazancı da sağlayabiliyor. 
Ücretsiz olarak sunulan WhatsApp Video Optimizer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/whatsapp-video-optimizer-windows-phone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Diğer platformlarda var mı acaba?
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eray9765 4 yıl
Güzel olmuş
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津波 4 yıl
Güzel uygulama. Basit olması ayrıca avantajdır.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Konuyu birileri kapattırmadan yerimizi alalım


Böyle bir uygulamaya kesinlikle ihtiyaç vardı.
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