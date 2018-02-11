WhatsApp para transferi testlerine başlıyor

Geçen yılın başlarından bu yana sohbet içerisinde para transferi projesini hayata geçirmeye çalışan WhatsApp nihayet ilk testlere başladı. Hindistan’da başlayan testler kısıtlı bir grupla devam ediyor.

Potansiyeli yüksek

Uçtan uca mobil ödeme özelliği için Hindistan hükümetinin desteklediği Unified Payments Interface adındaki arayüz temel alınıyor. Kullanıcılar SMS ile telefon numaralarını onayladıktan sonra mobil ödeme testlerine katılıyor. Ödeme için önemli bankalar da dahil olmak üzere geniş bir tercih listesi mevcut.

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" Tekken efsanesi mobilde"

Kullanıcıların birbirlerine para göndermeleri haricinde sadece WhatsApp üzerinde satış ve pazarlama yapan girişimler için mobil ödemenin anlamı çok büyük. Atılan adım ile WhatsApp üzerinde etkileşimin daha da artması bekleniyor.

Test için Hindistan’nın seçilmesinin nedeni ise en çok WhatsApp kullanıcısının orada olması. 200 milyondan fazla günlük aktif kullanıcı ile WhatsApp ülkede oldukça popüler. Ayrıca ülkede mobil ödeme sistemleri de oldukça yaygın.

Mobil ödemenin ne zaman yaygın kullanıma geçeceği bilinmiyor ancak her gidilen ülkede finansal anlaşmalar yapılması gerektiği için süreç uzun sürüyor. Nihai sürümün gelecek yıla kalması bile sürpriz olmaz.