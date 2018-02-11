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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp para transferi testlerine başlıyor

WhatsApp içerisinden yakın bir gelecekte para transferi yapmak mümkün olacak. Mesajlaşma platformu Hindistan’da resmi olarak kısıtlı bir grupla testlere başlamış durumda.
1 yıl
2,3b
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8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın başlarından bu yana sohbet içerisinde para transferi projesini hayata geçirmeye çalışan WhatsApp nihayet ilk testlere başladı. Hindistan’da başlayan testler kısıtlı bir grupla devam ediyor.

Potansiyeli yüksek

Uçtan uca mobil ödeme özelliği için Hindistan hükümetinin desteklediği Unified Payments Interface adındaki arayüz temel alınıyor. Kullanıcılar SMS ile telefon numaralarını onayladıktan sonra mobil ödeme testlerine katılıyor. Ödeme için önemli bankalar da dahil olmak üzere geniş bir tercih listesi mevcut.

Ayrıca Bkz. " Tekken efsanesi mobilde"

Kullanıcıların birbirlerine para göndermeleri haricinde sadece WhatsApp üzerinde satış ve pazarlama yapan girişimler için mobil ödemenin anlamı çok büyük. Atılan adım ile WhatsApp üzerinde etkileşimin daha da artması bekleniyor.

Test için Hindistan’nın seçilmesinin nedeni ise en çok WhatsApp kullanıcısının orada olması. 200 milyondan fazla günlük aktif kullanıcı ile WhatsApp ülkede oldukça popüler. Ayrıca ülkede mobil ödeme sistemleri de oldukça yaygın.

Mobil ödemenin ne zaman yaygın kullanıma geçeceği bilinmiyor ancak her gidilen ülkede finansal anlaşmalar yapılması gerektiği için süreç uzun sürüyor. Nihai sürümün gelecek yıla kalması bile sürpriz olmaz.

 

https://www.engadget.com/2018/02/09/whatsapp-digital-payment-tests-india/ Yorum Yaz
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clb12 1 yıl en beğenilen
Bipten önce iMessage ile Apple yaptı
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labtek38 1 yıl
Tek sorum var Komisyon oranları normal bir eft veya swift işlemine göre nasıl olacak?
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Whatsapp, Apple'ın mesaj servisi versiyonu. Başkaları özellikleri çıkarıp deniyorlar, pazara ön hazırlık yapıyorlar. İnsanlar alıştıktan sonra, özelliği sevdilerse de Whatsapp ekliyor hemen özelliği.
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Usbehci 1 yıl
Bu özellik ülkemize gelirse WhatsApp yasaklanır.
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nightdrive 1 yıl
whatsapp para basmaya hazırlanıyor
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Wanpo 1 yıl
Bizim ulkeye gelsi naci baba bir vergide buna cakar
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alemburda34 1 yıl
Turkcell duymasın :D
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clb12 1 yıl en beğenilen
Bipten önce iMessage ile Apple yaptı
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neronidas 1 yıl
Whatsapp harbiden Bip'i kopyalıyormuş.
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