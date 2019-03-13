WhatsApp resim arama aracı ile sahte haberlerin önüne geçecek

Sahte haberlerin önüne geçmek isteyen WhatsApp bu yönde adımlar atmaya devam ediyor. Facebook bünyesinde yer alan şirketin geliştirdiği yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar kendilerine gönderilen resimlerin sahte olup olmadığını kolayca öğrenebilecekler.

Ayrıca Bkz.

"WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı"

WABetaInfo adlı internet sitesi WhatsApp'ın 2.19.73 numaralı güncellemesinde bir "resim arama" aracı keşfetti. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine gelen resmi doğrudan Google’a yüklemelerini ve böylelikle benzer ya da aynı görüntüleri bulmalarını sağlayacak. Dolayısı ile mesajlaşma uygulaması ile yayılan bilgilerin gerçekliği daha kolay teyit edilebilecek.

WhatsApp mücadelesinde kararlı

WhatsApp bu yeni özellik ile birlikte sahte haber sorunu ile mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Yeni özellik şimdilik sadece beta sürümde mevcut. WhatsApp'ın resim arama aracını ne zaman genel kullanıma sunacağı bilinmiyor. Henüz geliştirildiği için önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına dağıtılabilir.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-73-whats-new/