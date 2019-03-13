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WhatsApp resim arama aracı ile sahte haberlerin önüne geçecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a resim arama aracı geldi. Şirket bu özellikle sahte haberlerin yayılmasını önlemeyi hedefliyor.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Sahte haberlerin önüne geçmek isteyen WhatsApp bu yönde adımlar atmaya devam ediyor. Facebook bünyesinde yer alan şirketin geliştirdiği yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar kendilerine gönderilen resimlerin sahte olup olmadığını kolayca öğrenebilecekler.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı"
WABetaInfo adlı internet sitesi WhatsApp'ın 2.19.73 numaralı güncellemesinde bir "resim arama" aracı keşfetti. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine gelen resmi doğrudan Google’a yüklemelerini ve böylelikle benzer ya da aynı görüntüleri bulmalarını sağlayacak. Dolayısı ile mesajlaşma uygulaması ile yayılan bilgilerin gerçekliği daha kolay teyit edilebilecek.

WhatsApp mücadelesinde kararlı

WhatsApp bu yeni özellik ile birlikte sahte haber sorunu ile mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Yeni özellik şimdilik sadece beta sürümde mevcut. WhatsApp'ın resim arama aracını ne zaman genel kullanıma sunacağı bilinmiyor. Henüz geliştirildiği için önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına dağıtılabilir.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-73-whats-new/ Yorum Yaz
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deryaskr23 2 ay yeni yorumcu
yavaş yavaş bu sayede bilgisayar kullanım rahatlığı telefonlara bu şekilde entegre ediliyor
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pspoor 2 ay
Kim "ben fake newse karsiyim" diyorsa, hep onlardan cikiyor buyun sahte haberler. Kendileri yapip baskalarina camur atiyorlar.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Nice. Aşklar biticek 😁
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ozkansndl 2 ay yeni yorumcu
whatsapp ve instagram bu gidişle başka alternatif sosyal medya ağına gereksinim duyurmayacak.
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