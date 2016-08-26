WhatsApp telefon numaranızı Facebook'la paylaşacak

2014 yılının başında Facebook tarafından yaklaşık 19 milyar dolara satın alınan mobil mesajlaşma devi WhatsApp, reklamsız ve ücretsiz olmasıyla kullanıcıların iletişimdeki öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Günümüzde kısa mesaj katili olarak nitelendirilen uygulamadaki bu huzur ortamı yayınlanacak son güncelleme ile biraz bozulabilir.

Resmi blogta yer alan açıklama ile kullanım şartları ve gizlilik sözleşmesini güncellediğini duyuran WhatsApp, kullanım alışkanlıkları gibi temel bilgilerin yanı sıra telefon numaralarının da Facebook ile paylaşılacağını bildirdi. Her ne kadar bu verilerin diğer şirketlere açılmayacağı söylense de sosyal ağda daha iyi arkadaş önerileri, ilgili reklam gösterimi ve arttırılmış ürün deneyimi için kullanılacağı ifade ediliyor.

Telefon numaranızın paylaşılmasını nasıl engelleyebilirsiniz?

WhatsApp’ın telefon numaranızı Facebook ile paylaşmasını istemiyorsanız yapabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İlk olarak güncellenen gizlilik sözleşmesinde "Devamını Oku" seçeneğine tıkladığınızda işaretli olarak gelen "WhatsApp hesap bilgilerimi Facebook ile paylaş" seçeneğinin yanındaki onayı kaldırabilirsiniz.

Eğer farkında olmadan sözleşmeyi direkt kabul ettiyseniz iptal etmek için önünüzde 30 gün süre var. WhatsApp’ın ayarlar menüsündeki "Hesap" bölümüne geldikten sonra "Hesap Bilgilerimi Paylaş" seçeneğini pasifleştirmeniz numaranızın paylaşılmasını önlemek için yeterli. Açıklamayla artık Facebook'a entegre olarak çalışacağının net şekilde dile getiren WhatsApp'ın temel yapısının bozulmaması ise kullanıcıların en büyük isteği.

https://blog.whatsapp.com/10000627/WhatsApp-i%C3%A7in-ileriye-bak%C4%B1yoruz