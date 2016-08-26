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WhatsApp telefon numaranızı Facebook'la paylaşacak

WhatsApp yayınladığı son açıklama ile uygulamayı kullanan kişilerin telefon numaralarını Facebook ile paylaşacağını duyurdu. Peki numaranızın paylaşılmasını nasıl engelleyebilirsiniz?
2 yıl
35,6b
1
41
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2014 yılının başında Facebook tarafından yaklaşık 19 milyar dolara satın alınan mobil mesajlaşma devi WhatsApp, reklamsız ve ücretsiz olmasıyla kullanıcıların iletişimdeki öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Günümüzde kısa mesaj katili olarak nitelendirilen uygulamadaki bu huzur ortamı yayınlanacak son güncelleme ile biraz bozulabilir.
Resmi blogta yer alan açıklama ile kullanım şartları ve gizlilik sözleşmesini güncellediğini duyuran WhatsApp, kullanım alışkanlıkları gibi temel bilgilerin yanı sıra telefon numaralarının da Facebook ile paylaşılacağını bildirdi. Her ne kadar bu verilerin diğer şirketlere açılmayacağı söylense de sosyal ağda daha iyi arkadaş önerileri, ilgili reklam gösterimi ve arttırılmış ürün deneyimi için kullanılacağı ifade ediliyor.

Telefon numaranızın paylaşılmasını nasıl engelleyebilirsiniz?

WhatsApp’ın telefon numaranızı Facebook ile paylaşmasını istemiyorsanız yapabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İlk olarak güncellenen gizlilik sözleşmesinde "Devamını Oku" seçeneğine tıkladığınızda işaretli olarak gelen "WhatsApp hesap bilgilerimi Facebook ile paylaş" seçeneğinin yanındaki onayı kaldırabilirsiniz.
WhatsApp telefon numaranızı Facebook'la paylaşacak
Eğer farkında olmadan sözleşmeyi direkt kabul ettiyseniz iptal etmek için önünüzde 30 gün süre var. WhatsApp’ın ayarlar menüsündeki "Hesap" bölümüne geldikten sonra "Hesap Bilgilerimi Paylaş" seçeneğini pasifleştirmeniz numaranızın paylaşılmasını önlemek için yeterli. Açıklamayla artık Facebook'a entegre olarak çalışacağının net şekilde dile getiren WhatsApp'ın temel yapısının bozulmaması ise kullanıcıların en büyük isteği.

https://blog.whatsapp.com/10000627/WhatsApp-i%C3%A7in-ileriye-bak%C4%B1yoruz Yorum Yaz
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yoksulseytan22 2 yıl en beğenilen
Güncelleme yaparken belirtmiyorlar bir de. Yani, şimdi donanimhaber de görmesem haberim olmazdı.



Eğer böyle bir şey yapacaksan, millet uygulamayı açtığında direk sormalısın. Biz böyle bir sey yaptık onaylıyor musun diye.





Onun yerine ayarlara girince direk gösteriyor. Şimdi haberim olmasa TELEFON numaram herkese açık olacaktı. Pes doğrusu.
Güncelleme yaparken belirtmiyorlar bir de. Yani, şimdi donanimhaber de görmesem haberim olmazdı.Eğer böyle bir şey yapacaksan, millet ...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Mr. Jingles 2 yıl
Görür görmez reddettim. Niye verecekmişim numaramı?
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Paetzold 2 yıl
Ilk gordugumde kaldirmistim direk
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Hubalahubhub 2 yıl
Mesela watsap kullanan kisinin bu booktan yoksa ne oluyo ?
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SkyTech74 2 yıl
Up, haber için teşekkürler.
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koyunsavar 2 yıl
Avrupada telegram yaygin
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byakrep 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bende tam tersini söylüyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Haberde yazılan yönlendirmelere bakıyorum ama bende hesap bilgilerimi facebook ile paylaş seçeneği yok. En son güncellemeyi yaptım. Bu değişiklik, uygulamayı açtığımda karşıma çıkmıştı ama direk devam ettim. Şimdi değiştirmek istiyorum. Nasıl yaparım
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simetrik 2 yıl
Böyle bir şeyi whatsup un açıkça dile getirmesi gerekirdi. Hiç yakışmadı bu
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Zuko 2 yıl
Blackberry'de nasıl yapacağız öyle bir ayar yok? 1 seneden fazladır what's app kullanmıyorum sırf şunu iptal edeyim diye tekrar yükledim ama engelleyemiyorum.
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Johan Elmander 2 yıl
Sacmalık
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bkaakco 2 yıl
Kullanmıyordum zaten, sildim gitti. Yıllar geçti bir ben sevemedim bunu.
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Kaiserslautern34 2 yıl bkaakco
Yanlız değilsin. Ama ben WhatsApp kullanmıyorum dediğim zaman aa neden ? Ne zaman çıktın mağaradan gibi bir bakış oluyor. Line kullandım mesela 3,4 ay. Biriyle numaralaştıktan sonra sadece benim için line veya başka bir ağ indiremeyeceğine göre, o imkanlardan faydalanamıyoruz. Buyüzden WhatsApp'ı mecbur kullanıyorum bende.
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Kaiserslautern34 2 yıl
Versin babacım kime veriyorsa versin. Zaten ben yazdım Face e numaramı derdi olan arasın 😎
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