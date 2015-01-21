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WhatsApp web ortamına geçiş yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp web ortamına geçiş yapıyor

Mobil dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir süredir gündemde olan iddiaları doğruladı ve web sürümü ile daha geniş bir kapsama alanı sunacağını duyurdu.

Bizzat firmanın patronu tarafından yapılan duyuru ile kullanıcıların da merakla beklediği WhatsApp'ın web sürümü resmen hayata geçmiş oldu. Tabi ilk adım olarak kullanıcıların halen ortalarda görünmeyen en son sürümü mobil cihazlarına yüklemeleri gerekiyor. 

Uygulamayı kurduktan sonra menüden WhatsApp Web kısmına giriyorsunuz ve kaynak linkindeki barkodu taradıktan sonra web uygulaması mobil uygulama ile eşleşerek kullanıma hazır hale geliyor. 

Sistem aslında ayrı bir uygulama olarak değil bir yansıtma olarak çalışacak. Henüz deneme şansımız olmadı ancak Jan Koum'un açıklamalarından akıllı telefonunuzda uygulamanın açık olması gerektiği ve her iki tarafın da internete bağlı olması gerektiği anlaşılıyor. Yani WhatsApp Web bir nevi uzak masaüstü uygulaması gibi çalışacak. Zira sadece Android, BlackBerry, BlackBerry 10 ve Windows Phone işletim sistemi ile uyumlu olması ve iOS platformunun bazı kısıtlamalar nedeniyle devre dışı kalması bunu destekliyor. 

Bağımsız bir web uygulamasından ziyade mobil uygulamaya bağlı bir sürüm olsa da zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren ve iMessage gibi bilgisayarından ayrılmadan sohbet etmek isteyenler için yine de bir alternatif sayılabilir.  

https://web.whatsapp.com/ Yorum Yaz
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senseman62 4 yıl
Whatsapp Whatsim adı altında sim kart çıkartmaya hazırlanıyormuş.Detaylara google amca dan bakabilirsiniz.

Ortalık kızışıyor
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Master_Evil 4 yıl
büyüsü bozuluyor yavaş yavaş ama iyi oldu
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Biggest Star 4 yıl
bu mesajlaşma uygulamalarından en fazla iMessage ı beğendim. Hem telefonda hem de bilgisayarda mükemmel çalışıyor. Facetime ile de uyumlu çalışıyor. Tek eksiği whatsapp daki gibi last seen olmaması..
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Manchester United 4 yıl
Biraz geç haberde olsa, internetten ortamında güzel olmuş.
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Kriger 4 yıl
Bende kullanmaya basladim . Harika bir uygulama.
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Glorfindel1907 4 yıl
Kullanan arkadaşlar peki telefonla bir olarakmı hareket ediyor uygulama yani pc den mesajlaşınca telefondan da görülüyormu o yazışmalar?
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darkest earth 4 yıl
Şey kötü, whatsapp web açıkken telden bildirim de gelmesi.
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Yaralı Dilberim 4 yıl
Son çırpınışlarını yapıyor.Whatsapp 6 ay sonra paralı olunca kimse kullanmayacak.Hiç bir paralı uygulama herkes tarafından kullanılmaz.
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zafercalskan 4 yıl
Whatsapp Wep bi harika ya süper bi özellik resim falan da atılabiliyor koy telefonu leptobun yanına webden çok hızlı birşekilde mesajlaşabiliniyor. Telefonda gram şarj yemiyor. Bildirimleri de webden alınabiliyor. Yazılanlar telefon üzerinden gönderiliyor sanırsam orda sohbet geçmişinde de gözüküyor. Ben çok beğendim. Edit: Sürüm:2.11.498'de çalışıyor.
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MK* 4 yıl
bu gidişle whatsapp'ta biter, mobil uygulamalar için bu tarz yenilikler gereksiz bence
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Sirkadyen 4 yıl
Whatsapp Web yok uygulama güncellenmesine rağmen
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kpln04 4 yıl
Eğer ki kendi başına uygulama gibi calismayacaksa ayni anda telde nete bağlı ve whatsapp acik olacaksa ne yararı olacak direk telde bakarım öyle
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smart1978 4 yıl
Web tabanli olmasi kaydadeger bir artisi yok.
Oncelikle telefonunuz da internete bagli olmali yoksa internetten bilgisayarinizdan hicbirsey ne alirsiniz ne de gonderirsiniz.
Gonderilmis veya alinmis belgeleri telefondaki gibi baskasina gonderme desteklemiyor.
Bana pek cazip gelmedi .
Dosya gonderme de yok .
Hangouts en mantiklisi veya skype filan . Olmadi Viber e devam .
Gonderilen fotograflari cok dusuk cozunurlukte olmasi zaten en buyuk dezavantaji idi .
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widf 4 yıl
oldukça yararlı bir uygulama olmuş. zaten fazlasıyla gerekliydi.

whatsapp hala bi çok insan için alternatifsiz, bilgisayarla daha çok etkileşimli uygulamalar olsa da kullanım yoğunluğu konusunda whatsapp'ın yanına yaklaşabilen yok.

sırf bilgisayardan kullanabilmek için başka programlar kullanmak ve insanları da onu kullanmaya teşvik etmeye gerek kalmadı.

evde iş yerinde falan telefon şarjdayken konuşmak için yada uzun uzun yazışmak gerekilen durumlar için büyük kolaylık olmuş.

msn messenger muamelesi yapmaya gerek yok, şartlar mümkün olduğunda kullanılır.
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lido 4 yıl
Henüz denemedim ama Pc başındayken iyi olay aslında güzel düşünülmüş
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adını nick koydum 4 yıl
Nasıl kullanacağım ile ilgili birisi yardımcı olabilir mi?
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