WhatsApp web ortamına geçiş yapıyor

Haber Editörü
Mobil dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir süredir gündemde olan iddiaları doğruladı ve web sürümü ile daha geniş bir kapsama alanı sunacağını duyurdu.
Bizzat firmanın patronu tarafından yapılan duyuru ile kullanıcıların da merakla beklediği WhatsApp'ın web sürümü resmen hayata geçmiş oldu. Tabi ilk adım olarak kullanıcıların halen ortalarda görünmeyen en son sürümü mobil cihazlarına yüklemeleri gerekiyor.
Uygulamayı kurduktan sonra menüden WhatsApp Web kısmına giriyorsunuz ve kaynak linkindeki barkodu taradıktan sonra web uygulaması mobil uygulama ile eşleşerek kullanıma hazır hale geliyor.
Sistem aslında ayrı bir uygulama olarak değil bir yansıtma olarak çalışacak. Henüz deneme şansımız olmadı ancak Jan Koum'un açıklamalarından akıllı telefonunuzda uygulamanın açık olması gerektiği ve her iki tarafın da internete bağlı olması gerektiği anlaşılıyor. Yani WhatsApp Web bir nevi uzak masaüstü uygulaması gibi çalışacak. Zira sadece Android, BlackBerry, BlackBerry 10 ve Windows Phone işletim sistemi ile uyumlu olması ve iOS platformunun bazı kısıtlamalar nedeniyle devre dışı kalması bunu destekliyor.
Bağımsız bir web uygulamasından ziyade mobil uygulamaya bağlı bir sürüm olsa da zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren ve iMessage gibi bilgisayarından ayrılmadan sohbet etmek isteyenler için yine de bir alternatif sayılabilir.
https://web.whatsapp.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ortalık kızışıyor
Oncelikle telefonunuz da internete bagli olmali yoksa internetten bilgisayarinizdan hicbirsey ne alirsiniz ne de gonderirsiniz.
Gonderilmis veya alinmis belgeleri telefondaki gibi baskasina gonderme desteklemiyor.
Bana pek cazip gelmedi .
Dosya gonderme de yok .
Hangouts en mantiklisi veya skype filan . Olmadi Viber e devam .
Gonderilen fotograflari cok dusuk cozunurlukte olmasi zaten en buyuk dezavantaji idi .
whatsapp hala bi çok insan için alternatifsiz, bilgisayarla daha çok etkileşimli uygulamalar olsa da kullanım yoğunluğu konusunda whatsapp'ın yanına yaklaşabilen yok.
sırf bilgisayardan kullanabilmek için başka programlar kullanmak ve insanları da onu kullanmaya teşvik etmeye gerek kalmadı.
evde iş yerinde falan telefon şarjdayken konuşmak için yada uzun uzun yazışmak gerekilen durumlar için büyük kolaylık olmuş.
msn messenger muamelesi yapmaya gerek yok, şartlar mümkün olduğunda kullanılır.