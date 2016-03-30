WhatsApp'a hızlı yanıt özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp şubat ayında Google Play üzerinden başlattığı beta programıyla dileyen Android kullanıcılarının uygulamanın en yeni özelliklerini test etmesine olanak sağlamaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta önce yazı stili seçeneklerini hayata geçiren firma yeni güncellemesiyle de irili ufaklı bazı yenilikler getirdi.

2.12.560 sürümüne güncellenen uygulamada en dikkat çekici yeniliği hızlı yanıt özelliği oluşturuyor. Daha önce Google'ın Hangouts mesajlaşma uygulamasında da gördüğümüz özellikle birlikte gelen mesajları bildirim üzerindeki yanıtla butonuyla uygulamaya bile girmeden hızlıca yanıtlamak mümkün hale geliyor.

Kilit ekranında da seçilebilen yanıtla butonuna bastığınız anda karşınıza küçük bir pencere çıkıyor. Pencerede ise gönderenin bilgisi, gelen mesaj ve farklı yanıtlama seçenekleri sizi karşılıyor. Açılan pencerede dilerseniz kapat butonuyla herhangi bir etkileşimde bulunmadan pencereyi kapatma ve görüntüle butonuyla WhatsApp uygulamasına yönlenerek mesajı gönderenle aranızdaki konuşmanın tamamına erişebilmeniz mümkün.

Hızlı yanıtlama özelliğinin yanında sohbetlerin bulunduğu arayüze de yenilikler getiren firma çoklu seçim özelliğini mümkün hale getirmiş. Önceki sürümdekinden farklı olarak kişi yada grup sohbeti seçeneklerine hızlıca erişmek için artık uzun basmaya gerek yok, kişinin yada grubun profil resmine dokunmanız durumunda o kişi yada grup konuşmasını seçmiş oluyorsunuz ve size seçime göre seçenekler sunuluyor.

Tek bir kişi sohbetini seçmeniz durumunda sizlere; arşivle, sil, sessiz/sesi aç, sohbet kısayolu ekle, kişiyi görüntüle ve okundu/okunmadı olarak işaretle seçenekleri sunuluyor.

Tek bir grup sohbeti seçmeniz durumunda ise sizlere; arşivle, gruptan ayrıl, sessiz/sesi aç, sohbet kısayolu ekle, grubu görüntüle ve okundu/okunmadı olarak işaretle seçenekleri sunuluyor.

Tek tek seçimin dışında çoklu grup yada kişi sohbeti seçme özelliği de bulunan uygulamada sohbetin durumuna göre size seçenekler sunuluyor. Yani örnek vermek gerekirse bir okunmamış kişi sohbeti ve bir okunmamış grup sohbetini seçmeniz durumunda size okundu olarak işaretle seçeneği veriliyor.

Bunun yanı sıra kişiler sekmesine de toplu seçim seçeneğinin getirildiği uygulamada buradan kişileri hızlıca seçerek yeni bir grup oluşturma yada toplu mesaj gönderme seçeneklerini hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bütün bunlara ekstra olarak yeni sohbet arkaplanı seçme arayüzü de getiren firma arkplanı seçerken anlık olarak olarak nasıl gözükeceğini öğrenmenizi sağlıyor.

Geçtiğimiz beta sürümünde kalın ve yatık yazma seçeneklerini bünyesine katan WhatsApp bu sürümle ~metin~ yardımıyla üstü çizik yazma seçeneğini de kullanıcılara kazandırmış durumda.

WhatsApp'ın en son sürümünü denemek isteyenler aşağıdaki haberimizden faydalanabilir.

http://www.androidpolice.com/2016/03/30/whatsapp-adds-quick-reply-from-the-notification-multiple-contact-selection-solid-wallpaper-colors-and-finally-dumps-a-gingerbread-remnant/