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WhatsApp'a hızlı yanıt özelliği geliyor

WhatsApp'ın Android tarafındaki beta uygulaması önemli yeniliklerle güncellendi. Mesajları hızlı yanıtlama özelliğinin getirildiği uygulamanın arayüzünde de ufak değişiklikler yer alıyor.
3 yıl
8,3b
1
13
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp şubat ayında Google Play üzerinden başlattığı beta programıyla dileyen Android kullanıcılarının uygulamanın en yeni özelliklerini test etmesine olanak sağlamaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta önce yazı stili seçeneklerini hayata geçiren firma yeni güncellemesiyle de irili ufaklı bazı yenilikler getirdi.
2.12.560 sürümüne güncellenen uygulamada en dikkat çekici yeniliği hızlı yanıt özelliği oluşturuyor. Daha önce Google'ın Hangouts mesajlaşma uygulamasında da gördüğümüz özellikle birlikte gelen mesajları bildirim üzerindeki yanıtla butonuyla uygulamaya bile girmeden hızlıca yanıtlamak mümkün hale geliyor.
Kilit ekranında da seçilebilen yanıtla butonuna bastığınız anda karşınıza küçük bir pencere çıkıyor. Pencerede ise gönderenin bilgisi, gelen mesaj ve farklı yanıtlama seçenekleri sizi karşılıyor. Açılan pencerede dilerseniz kapat butonuyla herhangi bir etkileşimde bulunmadan pencereyi kapatma ve görüntüle butonuyla WhatsApp uygulamasına yönlenerek mesajı gönderenle aranızdaki konuşmanın tamamına erişebilmeniz mümkün.
Hızlı yanıtlama özelliğinin yanında sohbetlerin bulunduğu arayüze de yenilikler getiren firma çoklu seçim özelliğini mümkün hale getirmiş. Önceki sürümdekinden farklı olarak kişi yada grup sohbeti seçeneklerine hızlıca erişmek için artık uzun basmaya gerek yok, kişinin yada grubun profil resmine dokunmanız durumunda o kişi yada grup konuşmasını seçmiş oluyorsunuz ve size seçime göre seçenekler sunuluyor.
Tek bir kişi sohbetini seçmeniz durumunda sizlere; arşivle, sil, sessiz/sesi aç, sohbet kısayolu ekle, kişiyi görüntüle ve okundu/okunmadı olarak işaretle seçenekleri sunuluyor.
Tek bir grup sohbeti seçmeniz durumunda ise sizlere; arşivle, gruptan ayrıl, sessiz/sesi aç, sohbet kısayolu ekle, grubu görüntüle ve okundu/okunmadı olarak işaretle seçenekleri sunuluyor.
Tek tek seçimin dışında çoklu grup yada kişi sohbeti seçme özelliği de bulunan uygulamada sohbetin durumuna göre size seçenekler sunuluyor. Yani örnek vermek gerekirse bir okunmamış kişi sohbeti ve bir okunmamış grup sohbetini seçmeniz durumunda size okundu olarak işaretle seçeneği veriliyor.
Bunun yanı sıra kişiler sekmesine de toplu seçim seçeneğinin getirildiği uygulamada buradan kişileri hızlıca seçerek yeni bir grup oluşturma yada toplu mesaj gönderme seçeneklerini hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz.
Bütün bunlara ekstra olarak yeni sohbet arkaplanı seçme arayüzü de getiren firma arkplanı seçerken anlık olarak olarak nasıl gözükeceğini öğrenmenizi sağlıyor.
Geçtiğimiz beta sürümünde kalın ve yatık yazma seçeneklerini bünyesine katan WhatsApp bu sürümle ~metin~ yardımıyla üstü çizik yazma seçeneğini de kullanıcılara kazandırmış durumda.
WhatsApp'a hızlı yanıt özelliği geliyor
 
WhatsApp'ın en son sürümünü denemek isteyenler aşağıdaki haberimizden faydalanabilir.

http://www.androidpolice.com/2016/03/30/whatsapp-adds-quick-reply-from-the-notification-multiple-contact-selection-solid-wallpaper-colors-and-finally-dumps-a-gingerbread-remnant/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen Jül Sezar
Biz de o özelliğin ios'ta olup olmadığını acayip merak ediyorduk. Apple'cılara çok çok teşekkürler.
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Fatic 3 yıl
iosta vardı zaten
1 Yanıt Yanıtla +14
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crazywinner3 3 yıl
Fatic

iosta vardı zaten


Terazine tıkladım baya yararlı yorum

Edit: Dear whatsapp team stop developing, this functions are already available on ios, ty öpdüm
Faticiosta vardı zatenTerazine tıkladım baya yararlı yorumEdit: Dear whatsapp team stop developing, thi...
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Silent Guardian 3 yıl
Her zaman ki gibi mesajımda tek bir insanı değil, bu davranışı/davranışları yapan "kitlelerden" bahsettiğimi ve eğer yapmıyorsanız alınmanız gereken bir durum olmadığını belirtmek istiyorum. Kalkıp bana "benim bir tane mesajımı göster öyle hehuehe" minvalinde yazacak vizyondaki arkadaşlar doğal seçilimin alt basamak evrelerinde hayatlarını idame ettirsinler.

Şimdi sayın dostlarım, androidçi kardeşlerim, iOS kullanıcısı arkadaşlarım, böyle basit bir konuyu bile ebleh ebleh "biz de çok merak ettik kehkeh" diye yazıp büyütecek insanlar olarak ne yaşadınız merak ediyorum. Kime bu nefret? iOS'ta vardır, Android'te yoktur; Android'te vardır iOS'ta yoktur. İki sistem birbirinin aynısı zaten olamaz, kafayı mı yediniz? İkisi aynı olsa niye birine iOS diğerine Android diyelim? Hepsini geçtim her sistemin kendine göre ağır basan yönleri vardır. Atıyorum BB OS güvenlik açısından ağır basar, Android "gel beni kurcala kurcala senin olayım Adnan" der, iOS "Gösteririm ama elletmem, evlenmeden olmaz" der, evlenince "elletirim ama usülüne uygun" der. (Anladınız siz onu sayın içi fesat kardeşim, bu sefer haklısın) Symbian "çirkinim ama bakireyim" der bilmem ne falan filan... (ben böyle yazdım ya şimdi sen kadını cinsel güruh görüyorsun diyen kitle toplanır) işin özü şu dostlar herkese uygun şey var, şey işte... Heh işletim sistemi var bu memlekette o yüzden toplasan 10000 piksel etmeyecek buton kendinizi yıpratmayın, alt tarafı 2 saniye hızlı cevap veriyorsunuz/vereceksiniz. Benim ki senden uzun, senin ki kısa (buton) ben daha uzağa işiyorum falan muhabbeti dışardan bakınca komik duruyor cidden.
Nedir ya bu iOS kullananın, Androidçiden; Android kullananın iOSçudan çektiği. Bi bak be yazdığın mesaja insafsız, milyar dolarlık şirket üstünden bilmem kaç piksellik mesaj butonu için pardon düzeltiyorum mesaj butonu ve yanıtlama kutusu için kalp kırmaya niye bu nefretiniz? Android ve iOS alıp gönlünüz el verdiğince kullanabilseniz yine aynı nefretle mi gezerdiniz? Hiç sanmıyorum. Ben şahsen MacBook alamıyorum, zira kalkıp o MacBook'a 4000-5000 gibi meblağ yatırabilecek bir ailede değilim. 4000-5000 lirayı toplumun %50-60'ı hemen bulur zaten mevzu bu değil. Öncelikler, kıstaslar vs. zilyon tane etken var. Ben de isterim çok param olsun MacBook kullanayım, zira ben kullanmasam bile MacBook'un bana göre tam istediğim ürün olduğunun farkındayım. Kalkıp A kişisi B kişisi gibi alamadığım ürüne "MacBook" çok kötü çünkü çok pahalı diyemem, yaptığı iş belli, hitap ettiği kitle belli ki üst seviye üründür kalitesi tartışılır sadece fiyatı yüzünden değerlendiriyorum. Aynı şekilde şuan elimde 5S ile bu yazıyı yazıyorum, S7 Edge modeli çok hoşuma gitti, açık açıkta söylerim bunu bak fakat iOS kullanıcısı olarak iOS yüzünden 5S ile devam etmeyi tercih ediyorum. S7 Edge'im olup, iPhone 6S'te isteyebilirdim. Şuan bir gerçek var 5S+2100mah şarjlı kılıfımla orta üst seviye arası hızlarda işlerimi hallediyorum, 2 güne yakın şarj etmeden tepe tepe kullanıyorum, 15-16 saat internet geziyorum bilmem ne ben memnunum forumdaki X kişisinin Y kişinin fikrimi değiştirmesine niye izin vereyim? Tüketim toplumu olduk çıktık S4 ile 5S ya da S4 ile S7 arasında ne fark var allasen? Şunu yapıyorum, şunu yapamıyorum diyemezsin pratik hayatta örneği çok nadirdir.

Sonuç: Aynı işi yaptığınız telefonlar için kalp kırmayın, Fanboy olmadan önce insan olmayı öğrenin. "Sen kimsin insanlık ölçütüne karar veriyorsun" diyen dostlar için söylüyorum: "üç kuruşluk şey için gereksiz kalp kırmayan kişi insandır"

Not: Evet mesajımın fon müziğinde "hepimiz kardeşiz" çalıyor

Herkesi saygıyla selamlıyorum,
İnanlara hayırlı Cumalar, inanmayan kardeşlerim için iyi günler diliyorum. Bir an önce insan olmamız dileğiyle bu kamu spotunu buraya bırakıp gidiyorum, esen kalın ey forumdaşlar.
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gurkanse 3 yıl
ÇÖPDROİD'ÇİLER hadi gene iyisiniz
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Mr. Jingles 3 yıl
Bu özellik iOS'ta sadece WhatsApp'a özel bir şey değil. Swarm, WeChat, Messenger (Facebook), iMessage ve SMS'ler için de geçerli.
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agestis 3 yıl
Zaten ios' de vardı. Bazen kullanıyorum gayet pratik
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fthkn 3 yıl
saçma bir özellik. Eskiden müsaitse karşında bir adam olduğuna emindin. Şimdi robot gibi hazır mesajlarla birbirimizi oyalayacağız.
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kadirirdem 3 yıl
iosta zaten vardı bu androide gelmesi iyi olur...
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CooL_ROMEO 3 yıl
Android N ile yerleşik gelecek çoğu uygulamaya. Baya bir geç gelse de güzel bir özellik.
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enemywalker 3 yıl
Vardı zaten.Androidde
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crazywinner3 3 yıl
Fatic

iosta vardı zaten


Terazine tıkladım baya yararlı yorum

Edit: Dear whatsapp team stop developing, this functions are already available on ios, ty öpdüm
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Fatic 3 yıl
iosta vardı zaten
1 Yanıt Yanıtla +14
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Fenomenon 3 yıl Fatic
Fatic
iosta vardı zaten

Merak etme Android'de de vardı. Floatify ile aynı bu şekilde cevap yazılıyordu. Şimdi yerleşik olarak gelmiş aradaki fark bu.
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