WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünü kullananlar için yeni bir güncelleme var. Artık mesajlarınızdaki yazıları özel karakterlerle belirginleştirme şansına sahipsiniz. Yani artık dilediğiniz kelimeleri kalın, italik veya üstü çizili şekilde vurgulayabilirsiniz.

Kelimeyi kalın göstermek için başına ve sonuna birer yıldız işareti (*kalın*) koymanız yeterli. İtalik yapmak için yine aynı şekilde iki alt çizgi arasına almanız (_italik_) gerekiyor. Üstü çizili yazmak için kelimeleri tilde işaretiyle (~cizili~) çevrelemeniz lazım.

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Güncelleme ayrıca yeni mesajları hemen bildirimden yanıtlamanızı sağlayacak "Hızlı Cevap" özelliğini de getiriyor. Diğer yenilikler arasında birden fazla sohbeti aynı anda arşivleme, silme veya sessize alma bulunuyor. Ayrıca sohbetin içindeyken hızlı kameraya dokunarak galeriden fotoğraf veya video seçme şansına da sahipsiniz. Güncelleme, sohbet duvar kağıdı için sunulan düz renklerden birini seçme opsiyonu da sunuyor.

Google Play Store üzerinde mevcut durumda. Güncellemeyi cihazınızdaki Play Store uygulamasını açarak soldaki hamburger menüsü aracılığıyla erişebileceğiniz "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümünden kontrol edebilirsiniz. WhatsApp henüz telefonunuza kurulu değilse WhatsApp için yayınlanan yeni güncellemeüzerinde mevcut durumda. Güncellemeyi cihazınızdaki Play Store uygulamasını açarak soldaki hamburger menüsü aracılığıyla erişebileceğiniz "" bölümünden kontrol edebilirsiniz. WhatsApp henüz telefonunuza kurulu değilse buraya tıklayarak Android uygulama mağazasından indirebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Update-adds-new-features-to-Android-version-of-WhatsApp_id80853