WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi

Haber Editörü
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünü kullananlar için yeni bir güncelleme var. Artık mesajlarınızdaki yazıları özel karakterlerle belirginleştirme şansına sahipsiniz. Yani artık dilediğiniz kelimeleri kalın, italik veya üstü çizili şekilde vurgulayabilirsiniz.
Kelimeyi kalın göstermek için başına ve sonuna birer yıldız işareti (*kalın*) koymanız yeterli. İtalik yapmak için yine aynı şekilde iki alt çizgi arasına almanız (_italik_) gerekiyor. Üstü çizili yazmak için kelimeleri tilde işaretiyle (~cizili~) çevrelemeniz lazım.Ayrıca Bkz. "YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor"
Güncelleme ayrıca yeni mesajları hemen bildirimden yanıtlamanızı sağlayacak "Hızlı Cevap" özelliğini de getiriyor. Diğer yenilikler arasında birden fazla sohbeti aynı anda arşivleme, silme veya sessize alma bulunuyor. Ayrıca sohbetin içindeyken hızlı kameraya dokunarak galeriden fotoğraf veya video seçme şansına da sahipsiniz. Güncelleme, sohbet duvar kağıdı için sunulan düz renklerden birini seçme opsiyonu da sunuyor.
WhatsApp için yayınlanan yeni güncelleme Google Play Store üzerinde mevcut durumda. Güncellemeyi cihazınızdaki Play Store uygulamasını açarak soldaki hamburger menüsü aracılığıyla erişebileceğiniz "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümünden kontrol edebilirsiniz. WhatsApp henüz telefonunuza kurulu değilse buraya tıklayarak Android uygulama mağazasından indirebilirsiniz.
http://www.phonearena.com/news/Update-adds-new-features-to-Android-version-of-WhatsApp_id80853 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz de o zaman diyelim ki Iphoneda hala 2k ekran yok, yarın bir gün iphoneda 2k ekran olunca da bu zaten Androidde vardı diyelim hatta, işte bunu demek ne kadar saçmaysa whatsappın kendine ait bir özelliği sanki iphone özelliğiymiş gibi göstermeye çalışıp, bu zaten iphone da vardı, demek de o kadar saçma.
Bildiğiniz gibi Apple Steve Jobsun ölümünden çok sonra 5,5 inç ekranlı telefon yaptı, Eee bu zaten Androidde vardı.
Ekran çözünürlüğü Iphone da ilk defa 1980*1080p oldu, bu zaten Androidde vardı.
Ha bu arada Bluetooth ve NFC Androidde zaten vardı, iphonelarda adı var bir ..oka yaramıyor ama.
Bu arada telefonum Android, tabletim IOS, her iki platformun da iyi ve kötü yanlarını biliyorum, şu andaki duruma göre konuşuyorum, asla iphone telefon kullanmam ve asla android tablet kullanmam.
Yazdıklarım (bir kısmı hariç) ne kadar saçma değil mi, ben bunun farkındayım, lütfen bu zaten iphone da vardı yazmadan önce beyninizi kullanıp siz de farkında olun.