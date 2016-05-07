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WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi

WhatsApp'ın Android sürümü bir dizi yeni özelliğe kavuştu. Artık mesajlarınızdaki yazıları özel karakterlerle belirginleştirebileceğiniz gibi mesajları hemen bildirim üzerinden yanıtlayabileceksiniz.
3 yıl
11,6b
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28
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünü kullananlar için yeni bir güncelleme var. Artık mesajlarınızdaki yazıları özel karakterlerle belirginleştirme şansına sahipsiniz. Yani artık dilediğiniz kelimeleri kalın, italik veya üstü çizili şekilde vurgulayabilirsiniz.
Kelimeyi kalın göstermek için başına ve sonuna birer yıldız işareti (*kalın*) koymanız yeterli. İtalik yapmak için yine aynı şekilde iki alt çizgi arasına almanız (_italik_) gerekiyor. Üstü çizili yazmak için kelimeleri tilde işaretiyle (~cizili~) çevrelemeniz lazım.
Ayrıca Bkz. "YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor"
Güncelleme ayrıca yeni mesajları hemen bildirimden yanıtlamanızı sağlayacak "Hızlı Cevap" özelliğini de getiriyor. Diğer yenilikler arasında birden fazla sohbeti aynı anda arşivleme, silme veya sessize alma bulunuyor. Ayrıca sohbetin içindeyken hızlı kameraya dokunarak galeriden fotoğraf veya video seçme şansına da sahipsiniz. Güncelleme, sohbet duvar kağıdı için sunulan düz renklerden birini seçme opsiyonu da sunuyor.
WhatsApp için yayınlanan yeni güncelleme Google Play Store üzerinde mevcut durumda. Güncellemeyi cihazınızdaki Play Store uygulamasını açarak soldaki hamburger menüsü aracılığıyla erişebileceğiniz "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümünden kontrol edebilirsiniz. WhatsApp henüz telefonunuza kurulu değilse buraya tıklayarak Android uygulama mağazasından indirebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Update-adds-new-features-to-Android-version-of-WhatsApp_id80853 Yorum Yaz
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Aynı anda 10dan fazla resim gönderme özelliği gelmeli. Ayrıca gönderdiğimiz resimlerin kalitesini daha az düşürsün. Son olarak sesli konuşma kalitesinide bir tık arttırırsa iyi olacak
Aynı anda 10dan fazla resim gönderme özelliği gelmeli. Ayrıca gönderdiğimiz resimlerin kalitesini daha az düşürsün. Son olarak sesli konuşma kalitesinide bir tı...
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draconist 3 yıl
Iphoneda zaten vardı diye boş boş mesaj atıp durmayın, gören de sanki bu Iphonun özelliği sanacak, öyle bir şey yok, bu tamamen uygulamayı yapanın bu özellikleri ilk önce hangi platforma getirmek istediği ile alakalı bir durum, bu zaten Androidde de vardı diyebileceğimiz ya da Androidde olup IOS'a sonradan gelen şey sanki hiç yok.

Biz de o zaman diyelim ki Iphoneda hala 2k ekran yok, yarın bir gün iphoneda 2k ekran olunca da bu zaten Androidde vardı diyelim hatta, işte bunu demek ne kadar saçmaysa whatsappın kendine ait bir özelliği sanki iphone özelliğiymiş gibi göstermeye çalışıp, bu zaten iphone da vardı, demek de o kadar saçma.

Bildiğiniz gibi Apple Steve Jobsun ölümünden çok sonra 5,5 inç ekranlı telefon yaptı, Eee bu zaten Androidde vardı.
Ekran çözünürlüğü Iphone da ilk defa 1980*1080p oldu, bu zaten Androidde vardı.
Ha bu arada Bluetooth ve NFC Androidde zaten vardı, iphonelarda adı var bir ..oka yaramıyor ama.

Bu arada telefonum Android, tabletim IOS, her iki platformun da iyi ve kötü yanlarını biliyorum, şu andaki duruma göre konuşuyorum, asla iphone telefon kullanmam ve asla android tablet kullanmam.

Yazdıklarım (bir kısmı hariç) ne kadar saçma değil mi, ben bunun farkındayım, lütfen bu zaten iphone da vardı yazmadan önce beyninizi kullanıp siz de farkında olun.
Iphoneda zaten vardı diye boş boş mesaj atıp durmayın, gören de sanki bu Iphonun özelliği sanacak, öyle bir şey yok, bu tamamen uygulamayı yapanın bu özellikle...
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gkhnkrts7 3 yıl
Görüntülü arama, yüksek boyutlu (ya da sınırsız) video, resimlerde düşmeyen kalite, farklı emojiler vs gibi bi kaç özellik daha eklense rakipsiz olur.
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zafer1857 3 yıl
Bu ne ya bu çağda. Oldu bi de konsol açıp kod yazalim. Yapsalarmış ya tuşla seçilen bişey, her biri icin bi buton
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DH Misafiri 3 yıl
birden fazla resim gönderdiğinde çökmesi bir tek ben de mi var?
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_CeKoCu_ 3 yıl
*_- mesaj -_* böyle yazınca da hem kalın italik veya üstü çizili oluyor buda iyimiş :)
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doctor_bey 3 yıl
Güzel güncelleme sevdim
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Lauren Cohan 3 yıl
hala gif özelliği gelmedi :(
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Master_Evil 3 yıl
dün gelen güncelleme buydu demek
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myhotyro 3 yıl
KalemKolik
Aynı anda 10dan fazla resim gönderme özelliği gelmeli. Ayrıca gönderdiğimiz resimlerin kalitesini daha az düşürsün. Son olarak sesli konuşma kalitesinide bir tık arttırırsa iyi olacak

Aynı anda 10dan fazla resim gönderme özelliği isteme saçmalığını daha önceleride bu forumda görmüştüm. WhatsApp'ın ne olduğunu bilmeme cahilliğimidir, anlık mesajlaşmanın ne olduğunu bilmeme cahilliğimidir, Facebookyun, Flickr'ın vs ne olduğunu bilmeme cahilliğimidir anlayamıyorum. 100 tane fotoğrafı bir kişiye özel yollayacaksan da mail diye bir olay var. Allah akıl fikir versin.
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Mr. Jingles 3 yıl
20 MB büyülüğüne kadar ki fotoğraflar kayıpsız şekilde gönderilmeli. Dünyanın parasını kazanıyorlar kısmasınlar bu kadar.
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__Tyler Durden__ 3 yıl
gif özelliği de gelse iyi olur. Hızlı yanıt kullanışlı olmuş.
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wolf silver 3 yıl
Bunlar zaten bende vardı diyecektim ki geliştirici sürümüne kayıt olmuştum hatırladım ????
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ltrg 3 yıl
Videolar daha uzun boyutta gonderilmeli.Birde sadece pdf degil txt.ofis belgeleri apk vs.de gonderilmeli bence kisaca dosya gonderimi genisletilmeli
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