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WhatsApp'ın bir web uygulaması üzerinde çalıştığı belirtiliyor

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp'ın bir web uygulaması üzerinde çalıştığı belirtiliyor

Mobil dünyanın bir numaralı mesajlaşma platformu olarak kabul edilen WhatsApp, bilindiği gibi sadece akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve bunun dışında herhangi bir platformda mevcut değil. Ancak Facebook'un yeni planları olduğu sanılıyor. 

WhatsApp beta uygulamasının kaynak kodları incelendiğinde WhatsApp Web adında bir ifadeye rastlandığı ve bu özelliğin web oturumundaki son hareketleri ve durumu takip ettiği belirtiliyor. Son güncellemeler ile bu tanım silinse de en azından böyle bir çalışmanın olduğu görülmüş.

WhatsApp'ın ne tür planları olduğu bilinmiyor ancak Facebook hesabı giriş yapılabilen bir web uygulaması olabileceği üzerinde duruluyor. Kısa süre önce Telegram uygulamasının web üzerinde uzman bir mühendisinin WhatsApp tarafından transfer edilmek istendiği gündeme gelmişti. Bu bakımdan Facebook'un bazı planlarının olduğu sanılıyor.  

http://www.androidpolice.com/2014/12/13/whatsapp-seems-working-web-client-called-whatsapp-web/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Arama özelliği zaten var
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Guest-F8946C419 4 yıl
Mac versiyonu gelse hoş olurdu.
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OrQuN 4 yıl
Bilgisayardan ulaşabilirsek çok iyi olur.
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alemburda34 4 yıl
Biran evvel sesli görüntülü arama gelmesi lazım. Ama sanki bu özellikler yıllık aldiklari fiyatı değiştirecek gibi.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Geç bile kaldılar Viber ın var. Fakat pc de olsa hiç de fena olmaz.
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meego 4 yıl
ipad'e destek getirmediler şimdi webimi düşünüyorlar...
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XQS 4 yıl
Masaustu uygulamasi iyi olur sarjdyken bakilmiyor arama ozelligi olarak viber yetiyor su anda :)
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carter 4 yıl
Masaüstü uygulaması güzel olabilir lakin olay ne kadar dallanıp budaklanırsa o kadar da kötü bir hal alır.
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| OMG! | 4 yıl
biraz da hızlı çalışsalar keşke,eskiden 6 kişi falandı yavaş gidiyorlardı,şimdi arkalarında facebook var aylardır konuşma özelliği bekliyoruz
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foz54 4 yıl
viber gibi pc uygulaması yapsalar çok iyi olur.
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dtas34 4 yıl
Bazen bilgisayardayken telefon şarjda oluyor mesaj geliyo kalkıp bakmak zor oluyor bilgisayardanda ulaşabilirsek çok iyi olur
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Fenomenon 4 yıl
Çok iyi olur. PC'de çalışırken telefona bakmaya üşeniyorum.
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