WhatsApp'ın bir web uygulaması üzerinde çalıştığı belirtiliyor





Mobil dünyanın bir numaralı mesajlaşma platformu olarak kabul edilen WhatsApp, bilindiği gibi sadece akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve bunun dışında herhangi bir platformda mevcut değil. Ancak Facebook'un yeni planları olduğu sanılıyor.





WhatsApp beta uygulamasının kaynak kodları incelendiğinde WhatsApp Web adında bir ifadeye rastlandığı ve bu özelliğin web oturumundaki son hareketleri ve durumu takip ettiği belirtiliyor. Son güncellemeler ile bu tanım silinse de en azından böyle bir çalışmanın olduğu görülmüş.





WhatsApp'ın ne tür planları olduğu bilinmiyor ancak Facebook hesabı giriş yapılabilen bir web uygulaması olabileceği üzerinde duruluyor. Kısa süre önce Telegram uygulamasının web üzerinde uzman bir mühendisinin WhatsApp tarafından transfer edilmek istendiği gündeme gelmişti. Bu bakımdan Facebook'un bazı planlarının olduğu sanılıyor.

http://www.androidpolice.com/2014/12/13/whatsapp-seems-working-web-client-called-whatsapp-web/