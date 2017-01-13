WhatsApp'ta büyük açık: uçtan uca şifreleme aşılabiliyor mu?

Son dönemde ortaya çıkan kişisel verilerin gizliliği hassasiyeti nedeniyle artık pek çok platformun uçtan uca şifreleme yöntemine geçtiğini görüyoruz. Peki bu şifreleme yöntemi de güvenilir değilse ne olacak? Şu anda bu sorunun muhatabı WhatsApp.
Kritik Bir Açık
Bir milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dev bir sohbet platformuna dönüşen WhatsApp, bir süredir uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor. Facebook da bu yöntemin kırılamadığını dile getiriyordu ancak yeni bir araştırma, şifreleme protokolünde bulunan bir açığın mesajları kolaylıkla okunabilir bir hale getirdiğini gösteriyor.Ayrıca Bkz. "HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda"
Pek çok sivil toplum kuruluşunun tepkisini çeken ve eleştirilere neden olan bu açık, WhatsApp’ın şifrelemeleri çevrimdışı olarak da üretmek istemesinden kaynaklanıyor. Kullanıcı çevrimdışı olarak mesajı göndermek istediğinde sistem yeni bir şifre üretiyor ve bu mesajda kullanılıyor ancak normalde şifrelenmiş mesaj karşı tarafa ulaştığında bu şifrenin geçerli olması gerek. WhatsApp’ta ise karşı tarafa ulaşmadan şifre geçerli oluyor. Ayrıca bununla ilgili göndericiye de bir uyarı yapılmıyor.
Facebook Kayıtsız Kaldı
Signal uygulaması da benzer bir şifreleme kullanıyor ancak çevrimdışı olarak şifre oluşturulursa gönderilen mesaj karşı tarafa ulaşmıyor ve ayrıca gönderene bir uyarı mesajı geliyor. Bu yapılmazsa oluşan şifreyi elde ederek mesajlara ulaşabilmek mümkün oluyor. Yani kısaca WhatsApp istediği zaman mesajları okuyabilme imkanına sahip.
Araştırmacılar söz konusu açığı Facebook’a Nisan ayında rapor etmiş ancak aldıkları cevap bunun beklenen bir davranış olduğu ve konunun takip edildiği şeklinde olmuş. Bu da Facebook’un kişisel verilerin gizliliğini ihlal edebileceğine dair tedirginliği arttırıyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi: Çok hızlı büyüdük dengeyi bulmamız gerekiyor"
Alanında uzman pek çok araştırmacı ve sivil toplum kuruluşu WhatsApp’ın bu açığının hükümetler tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyor. Hali hazırda platforma karşı ciddi bir tepki oluşmuş olsa da WhatsApp, kullanıcıların her güvenlik kodu değiştirildiğinde uyarıldığı bir sistem olduğunu ve ayarlar kısmından bunun açılması gerektiğini belirtiyor. Yani sorumluluğu kullanıcıya atıyor.
Gelen tepkiler epey büyük ve muhtemelen WhatsApp’a geri adım attıracaktır. Aksi takdirde platformun güvenli imajı büyük ölçüde zedelenecektir. İlerleyen günlerde konuya ilişkin gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağız.
https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/13/whatsapp-backdoor-allows-snooping-on-encrypted-messages Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha öncede söyledim tekrar söylüyorum bu program aracılığıyla özelinizi paylaşmayın, şuan belki önemsiz bir işdesiniz ileride devletin çok gizli yerlerinde çalışmayacağınızı kimse bilemez.
Toplumların psikolojik ve sosyolojik analizleri yapılıyor. Olaylar veya günlük yaşam hakkındaki analizleri yapılarak depolanıyor.
Bugün atıyorum X ülkenin devlet başkanı, tamamı Türklere ait olan Kıbrıs'ın rum işgalinden kurtarılması konusunda İstanbul'da yaşayanların görüşleri neler dediğinde hemen bilgi sahibi oluyorlar.
Artık veri akışı ve casuslar eskisi gibi ajanlardan oluşmuyorlar, kendi mahremimize sokmuş vaziyetteyiz. Bizi sürekli dinleyen Allexai, Coortanai, Siirii, Googgliei ve yakın zamanda çıkacak diğer akıllı casuslar bunu çok daha ileri boyutlara taşıyacaklar. Bundan 4-5 yıl önce çıkan bir haberde, bulursam buraya eklerim, eski bir Nookiai çalışanı telefonun daha yaygın olmadığı zamanlarda FBBIi'ın bunlara gidip sürekli ortam dinlemesi yapmalarını istediklerini ve çok küçük veri ile sürekli ortam dinlemesi yapabildiklerini ifade etmişti, o zamanlar cep telefonlarında 3G-4G'de yoktu.
Bu sırf sanal yazışmalarla da olmuyor bundan 1-2 sene önce çıkan bir haberde HPPi'nin yazıcılarından çıkartılan her sayfaya görünmeyen bir kod bastığı ve bu sayfanın hangi yazıcı, bilgisayar ve konumdan çıkartıldığı bilgisine ulaşılabildiğini söylüyordu.
Adamların elinde bir yığın veri var, bu sadece Whhatsappi'ta değil Wiindowsi 10i'undan tutun tüm andrroidilere kadar, innteli işlemcilerdeki o iptal edilemeyen ve sürekli veri alışverişi yapan küçük beyinciğe kadar herşeyden veri topluyorlar.
Tüm bu siyasi bilgi akşının yanında aynı zamanda reklam amaçlı da kullanılıyor. Siz arkadaşınıza mont alacağım dediğinizde hangi cihazın başına geçip internete girerseniz mont reklamları görmeye başlarsınız. Arkaşına yazdığınız ama göndermekten vazgeçtiğiniz mesajı silseniz bile bu depolanıyor.