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Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ]

Whatsapp, Facebook, Twitter ve Youtube engellendi. Gece yarısından bu yana sosyal medyaya ve anlık mesajlaşma uygulamarına erişim sağlanamıyor. Engellemelere ilişkin tüm detaylar yazımızda.
2 yıl
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676
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ]
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Sosyal medyaya erişim engeli geldi. Dün gece ülke gündeminde yaşanan hareketlilikten sosyal medya da nasiplendi. Kullanıcılar hem mobil uygulamalar üzerinden hem de internet tarayıcılarından sosyal ağlara erişemiyor. Ayrıca Whatsapp’tan da mesaj alma veya mesaj gönderme yapılamıyor.
Gece 02.44 itibariyle uygulanmaya alınan engelleme kararı ile kullanıcılar sabah sosyal medya hesaplarına erişim sağlayamadı. Akıllı telefonlarda veya bilgisayarlarda VPN kullanarak engelli adreslere erişim sağlayabilmek mümkün. Gmail, Slack gibi iş dünyasında sorunlara yol açabilecek servislere ise kısıtlama getirilmiş değil.

Mobil ve Sabit İnternet Erişimi Kısıtlanmış 

Bu arada bazı kullanıcıların rapor ettiği bilgilere göreyse birçok bölgede mobil internet erişimi de kısıtlanmış durumda. Kullanıcıların rapor ettiği ilk bilgilere göre Antalya, Edirne, Diyarbakır gibi birçok kentte Türk Telekom tarafından sunulan sabit internet 1Mbps seviyesine sabitlenmiş durumda.
Detaylar geldikçe sizlere bu konu üzerinden aktarmaya devam edeceğiz. Siz de yaşadığınız sorunları bu konu üzerinden paylaşabilirsiniz.
Güncelleme: Sabah 11.30 itibariyle engellemeler yavaş yavaş kaldırılmaya başlamış durumda. 

Başbakan Engellemenin Neden Yapıldığını Açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyaya uygulanan kısıtlamanın neden yapıldığına ilişkin resmi açıklama yaptı. Binali Yıldırım'ın açıklaması şöyle:
"Güvenlik açısından bu tür tedbirlere zaman zaman başvurulabilir. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner." 

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cengizhan72 2 yıl en beğenilen
Akşam internet namına hiçbirşey yoktu,ailemle hep beraber muhabbet ettik...İyi insanlarmış.
2 Yanıt Yanıtla +644
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karanlikmadde 2 yıl
Teröristler hak ettikleri ceza için gözaltındalar.
Bölücülerin terör faaliyeti için örgütlenmesini önlemek amacıyla sosyal medya bloklandı.
Keşke dns değişimine de çözüm olsa da böyle durumlarda tam olarak bloklanabilse.
Teröristler hak ettikleri ceza için gözaltındalar.Bölücülerin terör faaliyeti için örgütlenmesini önlemek amacıyla sosyal medya bloklandı.Keşke dns d...
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4 Yanıt Yanıtla +271
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tuago 2 yıl uniquebison
uniquebison

hepsi başkan olamadığı için! Oslo 2009 - Haziran seçimleri 2015 e kadar hiç bir şehit haberi yapılamıyordu. Bombalar patlatıldığında da internet blok yiyiordu! hepsi başkan olmak içindi!

seçime getir tayyip başkanlık sistemini ! referanduma koy!!!

O esnada selo barış ve kardeşlik için gece gündüz çalışıyordu, partisi şehirlere oyuncak stoğu yapıyordu... Avrupalara gidip Türkiyeyi ne kadar sevdiklerin anlatıyorlardı(!)


Bi defolun gidin bi zahmet...
uniquebisonhepsi başkan olamadığı için! Oslo 2009 - Haziran seçimleri 2015 e kadar hiç bir şehit haberi yapılamıyordu. Bombalar patlatıl...
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3 Yanıt Yanıtla +133
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3 Avatar Avatar Avatar
aylakbilgin 2 yıl
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OnurD7 2 yıl
Hızda biraz artış var gibi
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mcx 2 yıl
bizmi cahiliz bu bilşimciler mi cahil çözemedim. ülkedeki bürokratlar halkı bu kadar aptal sanamaz yaa
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aycibin 2 yıl
binali konuşmuş.demişki fazla şaaapmayın bu internetle falan
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Ruskid1 2 yıl
Bende hepsi açıldı.
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Sedat. 2 yıl
Arkadaşlar bazilari twitter youtube falan hiz sinirlamasi kaldirildi diyoda bende 3 gündür hala ayni işkence, Twittera giremiyorum youtube'da video izlenemiyor o kadar yavaş yani video inmiyor dolmuyor.. Sizlerde durum nedir, düzeldi mi sizlerde ?
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Yazılımcı Online 2 yıl Sedat.
uydunette vpn kullanmadan hiç biri açılmıyor. Engelleme tam gaz devam.
Olaylar da oluyor olmuyor değil, haberi yok insanların giremediği için. Demin twitter da gördüm istanbulda falan bugün olaylar çıkmış. Bunun için de engelleme süresi uzuyor olabilir. İnsanlar da az değil yani yalan yanlış bir sürü haber de paylaşıyorlar, zaten galeyana gelen bir milletiz :)
Yani artık tek diyebileceğim şudur. İnşallah sadece olaylar büyümesin diye engelleniyordur ve artık bu bir son olur. 3 günüm bittti rezil şekilde geçti. 2 gün zaten internet kesik gibiydi 1mbit altında verdi uydunet. Anca bugün açıldı ama youtube falan sorunlu, vpn bile zor açıyor bazen. Bazı eğitim videoları izlemem gerekiyordu ama sinirden hiç bir iş yapasım gelmedi.
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Nerevarine 2 yıl
Berbat bir ülke olduk.
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yunusbeen 2 yıl
Whatsapp, Facebook, Twitter ve Youtube fetocular kullanıyor diye engellenmiş.VPNler'de engellenecekmiş.Madem öyle fetocular tv'de kullandılar.O mantıkla gidlierse tv yayını da yaptılar gazete de çıkardılar.Gazeteleri,Tv yayınlarını,İnterneti kökünden durdursunlar.Matbalarıda kapatsınlar kitap basamasın fetocular.Bir de zaten hepsi gavur icadı nede olsa. :) Hatdatlar işsiz kalmasın dimi :))))
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casper333 2 yıl
VPN kullananları Fetocu ve Hayin yapmak için lobilere başlamışlar bile.
Açıklamayı yapan Bilişim derneği başkanıymış bir de...

Kraldan çok kralcı olan bu tiplerden sıkıldım artık.
6 yıldır ücretli VPN kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim.
gazetevatan.com/...
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LNB 2 yıl casper333
casper333
VPN kullananları Fetocu ve Hayin yapmak için lobilere başlamışlar bile.
Açıklamayı yapan Bilişim derneği başkanıymış bir de...

Kraldan çok kralcı olan bu tiplerden sıkıldım artık.
6 yıldır ücretli VPN kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim.
gazetevatan.com/...

Allah sonumuzu hayırlı etsin. Bilişim Derneği Başkanını'da engin bilgileri için tebrik ediyorum, oldukça kaliteli bir bilgilendirme yapmış.
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Yazılımcı Online 2 yıl casper333
Orijinalden alıntı: casper333
VPN kullananları Fetocu ve Hayin yapmak için lobilere başlamışlar bile.
Açıklamayı yapan Bilişim derneği başkanıymış bir de...

Kraldan çok kralcı olan bu tiplerden sıkıldım artık.
6 yıldır ücretli VPN kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim.
gazetevatan.com/...

VPN adlı program demişler bir de. Bir şeyden anlamadıkları buradan çıkıyor işte, GTA şifrelerini gerçek sanırlar, SAP 'a işletim sistemi derler VPN'a program derler.
tr.wikipedia.org/...
Şu anda sosyal medya yine patlamış durumda. Özellikle whatsapp için baya bir engel söz konusu. VPNle bile mesaj atılamıyor.
okumayıp bu ülkede çakma müteahhit olmak lazım biraz da yalakalık yap kap arsaları dön köşeyi. Özellikle bilişm ve bilgisayar sektörü tamamen bitmek üzere artık. Şu anda vpn kullanmadan araştırma yapamıyorum ki vpn bile engelleniyor ara ara gidiyor paralı vpn olmasına rağmen. 3 günüm tamamen boşa gitti.
Ama halden anlamayanlar internetle işi olmayanların tuzu kuru tabi. Onlara göre internette takılan herkes asosyal hepsi pornocu.
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ByTMY 2 yıl
Lanet olsun boyle zihniyete
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