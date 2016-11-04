Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ]

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Sosyal medyaya erişim engeli geldi. Dün gece ülke gündeminde yaşanan hareketlilikten sosyal medya da nasiplendi. Kullanıcılar hem mobil uygulamalar üzerinden hem de internet tarayıcılarından sosyal ağlara erişemiyor. Ayrıca Whatsapp’tan da mesaj alma veya mesaj gönderme yapılamıyor.

Gece 02.44 itibariyle uygulanmaya alınan engelleme kararı ile kullanıcılar sabah sosyal medya hesaplarına erişim sağlayamadı. Akıllı telefonlarda veya bilgisayarlarda VPN kullanarak engelli adreslere erişim sağlayabilmek mümkün. Gmail, Slack gibi iş dünyasında sorunlara yol açabilecek servislere ise kısıtlama getirilmiş değil.

Mobil ve Sabit İnternet Erişimi Kısıtlanmış

Bu arada bazı kullanıcıların rapor ettiği bilgilere göreyse birçok bölgede mobil internet erişimi de kısıtlanmış durumda. Kullanıcıların rapor ettiği ilk bilgilere göre Antalya, Edirne, Diyarbakır gibi birçok kentte Türk Telekom tarafından sunulan sabit internet 1Mbps seviyesine sabitlenmiş durumda.

Detaylar geldikçe sizlere bu konu üzerinden aktarmaya devam edeceğiz. Siz de yaşadığınız sorunları bu konu üzerinden paylaşabilirsiniz.

Güncelleme: Sabah 11.30 itibariyle engellemeler yavaş yavaş kaldırılmaya başlamış durumda.

Başbakan Engellemenin Neden Yapıldığını Açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyaya uygulanan kısıtlamanın neden yapıldığına ilişkin resmi açıklama yaptı. Binali Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Güvenlik açısından bu tür tedbirlere zaman zaman başvurulabilir. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner."