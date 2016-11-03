ÖTV için düzenleme tasarısı TBMM’de

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Bir süredir konuşulan otomobilde ÖTV düzenlemesine ilişkin olarak resmi adım çok yakında atılabilir. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ÖTV düzenlemesine ilişkin tasarının TBMM’de olduğunu açıkladı.

Motor hacmine göre uygulanan vergilendirme sisteminin dünyada çoktan terkedildiğine ve çağ dışı olduğuna dikkat çeken Şimşek, düzenleme ile aracın değerine göre bir uygulamaya gidilebileceğini belirtti.

Aracın Değerine Göre Vergi

Bakan, Türkiye’de motor hacmine göre vergileme uygulandığı için otomobil firmaları çok pahalı otomobilleri Türkiye’ye özgü motor hacimleriyle ya da çok düşük motor hacmine sahip versiyonlarla satışa sunmaya başladı diyor. Bu nedenle uygulanacak ÖTV’de artık aracın değerinin de dikkate alınacağı bir model uygulanacak. Dolaylı vergilerde de değeri bir miktar dikkate alacak yasal bir alt yapı hazırlığı yapılıyor.

Mehmet Şimşek, düzenleme “X değerini aşan otomobil, motor hacmi 1.1 bile olsa vergide şu orana tabidir” şeklinde uygulanacak diyor. İlerleyen günlerde detaylarının kamuoyu ile de paylaşılacağını düşündüğümüz düzenleme yeni yıla yetişebilir. Çalışmanın ardından ülkemizde özellikle C sınıfının üst modelleri ile D ve E sınıfı araçların fiyatlarında bir takım değişiklikler olabilir. Elektrikli araçların bu düzenlemeden nasıl etkileneceği ise büyük merak konusu.