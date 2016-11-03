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ÖTV için düzenleme tasarısı TBMM’de

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araçlardaki vergiler için yeni düzenleme hazırlığının yolda olduğunu duyurdu. Bakanın ağzından resmi açıklamalar yazımızda sizleri bekliyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ÖTV için düzenleme tasarısı TBMM’de
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Bir süredir konuşulan otomobilde ÖTV düzenlemesine ilişkin olarak resmi adım çok yakında atılabilir. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ÖTV düzenlemesine ilişkin tasarının TBMM’de olduğunu açıkladı.

Motor hacmine göre uygulanan vergilendirme sisteminin dünyada çoktan terkedildiğine ve çağ dışı olduğuna dikkat çeken Şimşek, düzenleme ile aracın değerine göre bir uygulamaya gidilebileceğini belirtti.

Aracın Değerine Göre Vergi 

Bakan, Türkiye’de motor hacmine göre vergileme uygulandığı için otomobil firmaları çok pahalı otomobilleri Türkiye’ye özgü motor hacimleriyle ya da çok düşük motor hacmine sahip versiyonlarla satışa sunmaya başladı diyor. Bu nedenle uygulanacak ÖTV’de artık aracın değerinin de dikkate alınacağı bir model uygulanacak. Dolaylı vergilerde de değeri bir miktar dikkate alacak yasal bir alt yapı hazırlığı yapılıyor.

Mehmet Şimşek, düzenleme “X değerini aşan otomobil, motor hacmi 1.1 bile olsa vergide şu orana tabidir” şeklinde uygulanacak diyor. İlerleyen günlerde detaylarının kamuoyu ile de paylaşılacağını düşündüğümüz düzenleme yeni yıla yetişebilir. Çalışmanın ardından ülkemizde özellikle C sınıfının üst modelleri ile D ve E sınıfı araçların fiyatlarında bir takım değişiklikler olabilir. Elektrikli araçların bu düzenlemeden nasıl etkileneceği ise büyük merak konusu.


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Last Man 2 yıl en beğenilen
Meali şöyle: Türk Milletinin kaliteli arabaya binme şansı yoktur. Siyasiler ve bürokratlar en lüksüne Türk Milletinin vergileriyle binebilir. Sizler tenekelere mahkumsunuz.
Meali şöyle: Türk Milletinin kaliteli arabaya binme şansı yoktur. Siyasiler ve bürokratlar en lüksüne Türk Milletinin vergileriyle binebilir. Sizler tenekelere...
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1 Yanıt Yanıtla +269
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TNTB 2 yıl
Bu kadar hızlı çıktığına göre halkın yararına değil
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Pi 2 yıl
Tasariyi destekliyorum. Ama yetmez. Ufak arabalar da zamlansin. 1.0dan yukarisina komple gecirsinler.
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haylaz__ 2 yıl
ötvye kdvye yüzde yüz zam yapsada devlet tüketici olarak biz yine Alırız bize farketmez bu kadar zam oluyor hiç satışlarda düşüş duydunuzmu aksine daha yüksek segment araçlarda patlama oluyor.
bize vız gelir zam ;)
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nikony 2 yıl
test comment
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nikony 2 yıl nikony
nikony

test comment


test quote
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Huseyin-ZST 2 yıl
İki tane klasik arabası olan benim. Gündelikte dandik arabaya binerim, keyif için klasiklere binerim. Biri 5.2 V8 fındık motorlu. Diğeri I6 4.4...

Bundan sonra siz düşünün...

Size de mi üzüleyim?
MTV'leri yüksek biraz; o yüzden araçları trafikten çekmiştim. Ama artık idare ederiz... Trafiğe birini geri kaydettirir, onu kullanırım ne bileyim?

4 yıl önce ruhsat sorunu olan 1980 Chevrolet Silverado'yu satmıştım. Keşke satmasaydım lan. İyi proje arabası olurdu...
Ruhsatı 20 yıl önce iflas etmiş bir şirkete aitti. Ne MTV ödüyordum ne birşey... Keşke satmasaydım. Üzüldüm bak şimdi...
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SmuraY 2 yıl
Şükürler olsun


Milletvekiline tedavide ‘ayakta sınırı’ kalktı
hurriyet.com.tr/...
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adeleks 2 yıl
aracı üreten firmadan daha fazla para kazanmak varken yerli araba üretmeyle falan kim uğraşacak hamdolsun vergiler tıkır tıkır geliyor zaten
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shifisitert 2 yıl
İşin en garip yanı su cumle:
"Motor hacmine göre uygulanan vergilendirme sisteminin dünyada çoktan terkedildiğine ve çağ dışı olduğuna dikkat çeken Şimşek, düzenleme ile aracın değerine göre bir uygulamaya gidilebileceğini belirtti."
Peki bu maliye bakanları vsler 15 yıldır yenı mı akıllarına geldi? Ulkeyi feto yonetiyordu darbe olunca mı akıllarına geldi? Yanı herşeyden en son bunların haberi oluyor orasını anlamıyorum. Hiçmi vatandaşla 1 dk konusmuyorlar
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shifisitert 2 yıl
olan vw ye olur. cam tavan 7.500 deri doseme 7500 19 jant 7500 tl ekleyip duramazlar artık. Ekledikce millet alıyordu şimdi otv var dıye almazlar galiba
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BekirTemel 2 yıl
3 ve c serisi bunu beğenemedi.
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mcx 2 yıl
2000 model toros gördüm :) ÖTV vız gelir artık binicem arabama vurcam kırbaçı :))
son 5 yıld ahalk refahını sağlayacak 1 adım bile atılmadı ÖTV tasarısından beklentim sıfır.
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Nevfel 2 yıl
Kar oranları çok yüksek. Arkadaşım kiralama firmasına toplu araç alıyor doğuştan. 100 adet birden. Size 85-90 bin çekilen arabayı 60-65 arasında alıyor adam. Doğuş sadece 6 ay sözleşme imzalatıyor benden alıp piyasaya satmayacaksın kiraya vereceksin diye. 6 ay sonra hemen satıyorlar ihale ile. Alan piyasadan uyguna alıp piyasa fiyatına geçiriyor. Ford vs hepsi yapıyor bunu.

Sen araba sorunca doğuş sıra veriyor. Niye çünki kiralama firmasına satıyor trink para az karla, fabrikadan prime kasıyor.
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