Whatsapp’a çok yakında GIF desteği ekleniyor

Mesajlaşma platformları arasında kıyasıya bir mücadele var. Bu alandaki dominant isim Whatsapp , özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra yenilikler konusunda daha yaratıcı bir rol üstlenmeye başladı. Birkaç ay önce GIFdesteği ekleneceği söylenen uygulama sonunda bu desteğe kavuşuyor.

2.16.293 sürüm numaralı WhatsApp beta APK’sında fotoğraflar ve videolar sekmesinin yanında artık GIF’ler alanı da yer alıyor. Artık arkadaşlarınızın size gönderdiği animasyonlu GIF’leri bu alandan görebilecek ve WhatsApp galerisi içinde GIF saklayabileceksiniz.

iMessage'e Yanıt

Özellikle iMessage’ın üçüncü parti yazılımlara yer vermesi ile bu alanda hizmet gösteren GIPHY gibi bir çok servis, iMessage entegrasyonuna sahip uygulamalarını AppStore’a göndermiş ve iMessage’dan eğlenceli GIF’ler paylaşmayı olanaklı kılmıştı. Her ne kadar Apple bu özelliklerin ne kadarlık bir oranda kullanıma eriştiğini açıklamamış olsa da WhatsApp’ı modaya uymak zorunda bırakmışa benziyor.

WhatsApp’ta gelen GIF’ler konuşma ekranında bir pencere içerisinde oynuyor. Tıkladığınızda ise tam ekran olarak bir video gibi görebiliyorsunuz. Teknik olarak MP4 olarak gönderilen aniamsyonlu görüntüler, GIF gibi çok az yer tutuyor. Son dönemde zaten bir çok uygulamada da bu durumu görüyoruz. Herhangi bir mecradan aldığınız GIF’leri de Whatsapp yeniden MP4 yaparak paylaşıyor. Bu arada abu özellik birkaç ay önce bir hata sonucu beta sürümlerinin bir tanesinde açılmış ancak sonrasında bir güncelleme ile yeniden engellenmişti.