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Whatsapp’a çok yakında GIF desteği ekleniyor

Kullanıcılar tarafından Whatsapp’a eklenmesi beklenen en önemli yeniliklerin başında GIF desteği geliyor. Aylar önce konuşulan destek beta sürecinde denenmeye başlandı.
2 yıl
2,9b
1
19
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mesajlaşma platformları arasında kıyasıya bir mücadele var. Bu alandaki dominant isim Whatsapp, özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra yenilikler konusunda daha yaratıcı bir rol üstlenmeye başladı. Birkaç ay önce GIFdesteği ekleneceği söylenen uygulama sonunda bu desteğe kavuşuyor.

2.16.293 sürüm numaralı WhatsApp beta APK’sında fotoğraflar ve videolar sekmesinin yanında artık GIF’ler alanı da yer alıyor. Artık arkadaşlarınızın size gönderdiği animasyonlu GIF’leri bu alandan görebilecek ve WhatsApp galerisi içinde GIF  saklayabileceksiniz.

iMessage'e Yanıt 

Özellikle iMessage’ın üçüncü parti yazılımlara yer vermesi ile bu alanda hizmet gösteren GIPHY gibi bir çok servis, iMessage entegrasyonuna sahip uygulamalarını AppStore’a göndermiş ve iMessage’dan eğlenceli GIF’ler paylaşmayı olanaklı kılmıştı. Her ne kadar Apple bu özelliklerin ne kadarlık bir oranda kullanıma eriştiğini açıklamamış olsa da WhatsApp’ı modaya uymak zorunda bırakmışa benziyor.

WhatsApp’ta gelen GIF’ler konuşma ekranında bir pencere içerisinde oynuyor. Tıkladığınızda ise tam ekran olarak bir video gibi görebiliyorsunuz. Teknik olarak MP4 olarak gönderilen aniamsyonlu görüntüler, GIF gibi çok az yer tutuyor. Son dönemde zaten bir çok uygulamada da bu durumu görüyoruz. Herhangi bir mecradan aldığınız GIF’leri de Whatsapp yeniden MP4 yaparak paylaşıyor. Bu arada abu özellik birkaç ay önce bir hata sonucu beta sürümlerinin bir tanesinde açılmış ancak sonrasında bir güncelleme ile yeniden engellenmişti.


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konu dışı üyesi 2 yıl
whatsapp herşeyleşmek zorunda değil, mark hangi uygulamayı alsa o uygulama özünü yitiriyor.
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Bumin_Han 2 yıl
yani sunu yapmak sanki cok zor birsey nasil kasiyorlar bazi seyler icin inanilmaz ya
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zbilici 2 yıl
Bende var zaten, ne ara gelmiş anlamadım!
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SEO-Uzmanı 2 yıl
zaten olması gereken bedava bir hizmeti
insanlar daha önce salak gibi para verip almıştı ! :)
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osmanneroll 2 yıl



Daha fazla net gitsin zaten güzel ülkem cebten internete muhtaç
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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım.
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OyunDelisi 2 yıl
Güzel ülkem telegram varken neden hala whatsapp kullanıyor anlamıyorum.
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dr20mouse 2 yıl OyunDelisi
OyunDelisi

Güzel ülkem telegram varken neden hala whatsapp kullanıyor anlamıyorum.

Herkes kullanmıyorda ondan. Malesef bu alanda ilk olduğu için herkes tarafından kabul gördüğü için ve ihtiyaçları giderdiği için çok kullanılıyor. Ya telegram büyük bi yenilikle farklılık yaratacak. Yada whatsapp Türkiye de uzun süre yasaklanacak ki alternatiflere geçiş olsun.
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Fenomenon 2 yıl OyunDelisi
OyunDelisi
Güzel ülkem telegram varken neden hala whatsapp kullanıyor anlamıyorum.

Kısır döngü. Herkes WhatsApp kullandığı için herkes WhatsApp kullanıyor.
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Virinom 2 yıl OyunDelisi
OyunDelisi

Güzel ülkem telegram varken neden hala whatsapp kullanıyor anlamıyorum.

Adını bile ilk kez duydum.
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hasanandnexus 2 yıl
Bir zahmet
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lapatid 2 yıl
Çok geç kalınmış bir hamle.
Gif desteği,görüntülü konuşma çok uzun zaman önceden beri olması gereken şeylerdi.
Ama her ne kadar geriden gelse de Whatsapp bir sektöre el atınca alternatifsiz hale geliyor.Sanırım bunun sebebi piyasada eski olması ve rehber entegrasyonu.
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likeablex 2 yıl
Geç bile kalındı.
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BekirTemel 2 yıl
aylardır gelecek zaten.
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