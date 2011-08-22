WiMAX destekli Samsung Conquer 4G, Sprint tarafından satışa sunuldu

Samsung'un, alt segmentte konumlandırdığı akıllı telefonu Conquer 4G, Sprint tarafından 2 yıllık sözleşme karşılığında, 99,99$'dan satışa sunuldu.

CDMA ve 1x EV-DO ağlarıyla uyumlu olarak çalışabilen Conquer 4G, 1 GHz saat hızında işlemci ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte.

Wi-Fi 802.11n, WiMAX, GPS ve Bluetooth 2.1 ile donatılan Conquer 4G'de biri önde biri arkada olmak üzere çift kameraya yer verildiğini görmekteyiz. Öndeki kamera 640 x 480 piksel, arkadaki kamera ise 3.2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca arkadaki kameranın yanında loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş göz ardı edilmemiş.

