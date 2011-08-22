Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WiMAX destekli Samsung Conquer 4G, Sprint tarafından satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un, alt segmentte konumlandırdığı akıllı telefonu Conquer 4G, Sprint tarafından 2 yıllık sözleşme karşılığında, 99,99$'dan satışa sunuldu.
CDMA ve 1x EV-DO ağlarıyla uyumlu olarak çalışabilen Conquer 4G, 1 GHz saat hızında işlemci ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda. 3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte.
Wi-Fi 802.11n, WiMAX, GPS ve Bluetooth 2.1 ile donatılan Conquer 4G'de biri önde biri arkada olmak üzere çift kameraya yer verildiğini görmekteyiz. Öndeki kamera 640 x 480 piksel, arkadaki kamera ise 3.2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca arkadaki kameranın yanında loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş göz ardı edilmemiş.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 8 yıl en beğenilen
Operatör firması Samsung'a kontratlı satış için özel telefon ürettiriyor ama bizim insanımızda daha haberin manasını idrak etmeden nasiplenmeyi düşünüyor, tövbeler olsun.
Operatör firması Samsung'a kontratlı satış için özel telefon ürettiriyor ama bizim insanımızda daha haberin manasını idrak etmeden nasiplenmeyi düşünüyor, t...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Statistik 8 yıl
isi gsm operatorlerinin insafina birakmislar, fiyat yine ucar ozaman..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 8 yıl
Biraz dengesiz bir urun islmeci ekran coznurlugu kamera uyumsuz
kotu toplanmis bir pc gibi
ama su wimaxdenen olay cok mukemmel bise biraz arastirinda bakin
ama turkiyeye wimax gelmez bakir kablo adslden milyonlar kazanan bir turk telekom var neticede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
o çözünürlüğe o işlemci çok dengesiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 8 yıl
3.5 inç'e 480 x 320 hiç olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
arkadaşlar galaxy ace bile 750 lira ülkemizde bu telefon gelme ihtimali olsaydı 900 falan olurdu. zaten türkiyede wimax yok. frekans aralığını emniyet kullanıyor diye biliyorum gelmez yani bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0rka 8 yıl
180 TL civarı özelliklerine göre çok iyi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pea. 8 yıl 0rka
QrY!

180 TL civarı özelliklerine göre çok iyi


2 yıllık sözleşme karşılığında 99$.
Sözleşme tarifesi hakkında bilgimiz de yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10991 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve
3 etiket daha bluetooth gps wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim