Wi-Max destekli Motorola Photon 4G, 31 Temmuz'da satışa sunuluyor

Motorola'nın üst düzey akıllı telefonu Photon 4G'nin Sprint aracılığıyla Amerika'da, 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satışa sunulacağı anons edildi.



Sprint kullanıcılarının geri sayıma başladığı Photon 4G'nin, Motorola'nın Wi-Max desteği sunan ilk akıllı telefonu olduğu belirtiliyor.



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun ve 1 GB RAM'in gücünü arkasına alan Photon 4G, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. Köşeli tasarımıyla dikkat çeken telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 48 GB'a kadar arttırılabiliyor.



Biri görüntülü konuşma için (VGA) diğeri anı yakalamak için (8 megapiksel - çift led flaşlı) olmak üzere telefonda iki tane kamera bulunuyor. 8 megapiksellik kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabilmekte. Son olarak 1700 mAh bataryaya sahip telefon, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılmış.



http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=1972&view_id=7008