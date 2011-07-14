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Wi-Max destekli Motorola Photon 4G, 31 Temmuz'da satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın üst düzey akıllı telefonu Photon 4G'nin Sprint aracılığıyla Amerika'da, 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satışa sunulacağı anons edildi.
Sprint kullanıcılarının geri sayıma başladığı Photon 4G'nin, Motorola'nın Wi-Max desteği sunan ilk akıllı telefonu olduğu belirtiliyor.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun ve 1 GB RAM'in gücünü arkasına alan Photon 4G, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. Köşeli tasarımıyla dikkat çeken telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 48 GB'a kadar arttırılabiliyor.
Biri görüntülü konuşma için (VGA) diğeri anı yakalamak için (8 megapiksel - çift led flaşlı) olmak üzere telefonda iki tane kamera bulunuyor. 8 megapiksellik kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabilmekte. Son olarak 1700 mAh bataryaya sahip telefon, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılmış.

http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=1972&view_id=7008 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu yurtdışından getirdik pasaporta kaydı yapıldı şu an telefoncuda kırılmayı bekliyor. kırılır mı peki bilgisi olan yazabilir mi?
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El Fuego 8 yıl
SGS 2 mi? Adi plastik kasa ve pis sari ekranli, batarya sorunlu cihazin her tarafi garantili olsa ne olur?
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shadowtr 8 yıl
Bu telefonun 199$ a satıldığını sanan ne kadar çok kişi varmış yahu...



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El Fuego 8 yıl
1600 lira dediler fiyatina. Amerika icin uretilmis, Sprint cihazi, Avrupa surumu yok.

Milestone umu iflas edene kadar kullanmayi dusunurken, bana Atrix'ten daha cekici gelen tek cihaz.

Enfes ya!
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Deníz 8 yıl
1600 uçmuşlar ya o fiyata disbirütör garantili sgs2 varken garantisiz ürün almak birde tamir bile ettiremezsin
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El Fuego 8 yıl
Kadikoy de inceledim. Klasik Motorola kalitesi.

Konusacak pek fazla birsey yok.
1 Yanıt Yanıtla
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Deníz 8 yıl El Fuego
El Fuego

Kadikoy de inceledim. Klasik Motorola kalitesi.

Konusacak pek fazla birsey yok.

Ne kadar fiyatı ekranı nasıl netten satış yokmu
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DH Misafiri 8 yıl
telefon çok güzel ama buraya gelmiyo gelsede 1600 tl den aşağı olmaz ama hakikatten 10 üzerinden 10 diyebiliriz şekli çok güzel ı phone gibi araba takozu gibi değil karizması var
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reckoner 8 yıl
ayrıca 3g ve 4g desteği var
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Deníz 8 yıl
Avrupada satılıyor mu ,satılıyorsa link var mı
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reckoner 8 yıl
bu telefonu uluslararası kullanabiliyorsunuz. sözleşme o şekilde. ayrıca sim kart yuvası var ve türkiyede çalışıyor. sprintten alacağım bu hafta. 200 dolar artı aylık 60 dolar herşeyi içinde.
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Şeker Hapı 8 yıl
boşversene dostum motorolanın tasarımı yeter tasarımı iyi çizmişler muhtemelen 3g desteğide vardır
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vanillasky38 8 yıl
motorola pazara tutunmaya çalışıyor ama işi çok zor.. Ben nexus prime'ı bekliyorum. Super amoled HD ekranı olacak ve android'in sınırlarını zorlayacakmış google'ın bu telefonu..:)
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wentworthscofield 8 yıl
cihaz türkiye'ye gelmez ama gsm ağlarını destekliyor yani sim kart takıp kullanılanabilir ama gprs,edge ve 3g'yi desteklediğine dair bir bilgi bulamadım getirilirse internete bağlanılır mı bilmiyorum

edit: scroll'da wimax işe yaramaz 3g üzerinden bağlanmak zorundasınız tarzında bir bilgi var
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