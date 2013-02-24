Wikipedia SMS yoluyla erişim için çalışmalar yapıyor





Günümüzün en büyük çevrimiçi bilgi veritabanlarından olan Wikipedia, her türlü bilgi için sürekli başvurulan ve onlarca dilde yayın yapan bir platform. Ancak girişim özellikle internet erişimi olmayan az gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılara da erişmenin planlarını yapıyor.





Girişim bu amaçla Knight News Challenge örgütü ve Güney Afrika Praekelt Vakfı ile birlikte bir proje başlattı. Proje kapsamında Vumi adı verilen bir sunucu teknolojisi kullanılarak SMS veya USSD ile platforma erişim sağlanacak. USSD teknolojisi telefonumuzda belirli kodları tuşlayarak metin tabanlı bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Avea'nın 100# adını verdiği servisi buna bir örnek.





Böylece kullanıcılar belirli bir numaraya SMS ile aradığı kelimeyi göndererek Wikipedia tarafından cevap verilen sonuçlar arasından seçim yapacak ve istediği konuya erişebilecek. Veya belirli bir hizmet numarasını çevirerek yine metin tabanlı konu araması yapabilecek.





Wikipedia proje için pek çok operatör ve hizmet sağlayıcısı ile görüşme halinde ve kısa bir süre sonra proje aktif hale gelecek.

http://www.knightfoundation.org/blogs/knightblog/2013/2/22/getting-wikipedia-people-who-need-it-most/