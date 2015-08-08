Window 10 için Microsoft OneNote güncellendi

Microsoft'un not alma temelli popüler uygulaması OneNote, Windows 10 ve Windows 10 Mobil için ufak ancak önemli bir özellik ile güncellendi.

Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriğe sahip notlar alınmasına ve düzenlenmesine imkan tanıyan OneNote, kullanıma sunulan yeni sürümüyle ise font boyutunu değiştirme desteğini kazandı. Bu sayede kullanıcılar artık font menüsü içerisinden boyut değişimi yapabiliyor, böylece de zaman kazancı elde edilebiliyor. Yazılım devi Microsoft ayrıca Windows 10 için ufak değişiklikler ile "Mail, Calendar ve Microsoft Solitaire Collection" güncellemeleri de gerçekleştirdi.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl