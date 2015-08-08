Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Window 10 için Microsoft OneNote güncellendi

3 yıl
1,8b
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Window 10 için Microsoft OneNote güncellendi
Microsoft'un not alma temelli popüler uygulaması OneNote, Windows 10 ve Windows 10 Mobil için ufak ancak önemli bir özellik ile güncellendi.
Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriğe sahip notlar alınmasına ve düzenlenmesine imkan tanıyan OneNote, kullanıma sunulan yeni sürümüyle ise font boyutunu değiştirme desteğini kazandı. Bu sayede kullanıcılar artık font menüsü içerisinden boyut değişimi yapabiliyor, böylece de zaman kazancı elde edilebiliyor. Yazılım devi Microsoft ayrıca Windows 10 için ufak değişiklikler ile "Mail, Calendar ve Microsoft Solitaire Collection" güncellemeleri de gerçekleştirdi.
Microsoft OneNote'a buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl 2si1 "Alternatif" Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim