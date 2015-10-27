Window Phone uyumlu fotoğraf uygulaması OneShot'a 20 yeni filtre eklendi

BrilliantVision tarafından Windows Phone işletim sistemli cihazlar için hazırlanan fotoğraf filtre uygulaması OneShot, yeni özelliklerle 5.0 sürümüne güncellendi.

Nokia Imaging SDK'si üzerine kurulan ve bünyesinde birçok yüksek kaliteli filtre barındıran OneShot, bu filtreleri gerçek zamanlı olarak uygulayabiliyor olmasıyla birçok rakibinden ayrılıyor ve aynı zamanda kesinlik, kontrast, parlaklık, renk, beyaz ayarı gibi seçenekleri de içeriyor. Fotoğraf çekim süreci içinse ISO, yakınlaşma, manuel ve otomatik netleme gibi imkanlar sunan OneShot, hazırlanan içerikleri e-posta, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp ve Bluetooth gibi yollarla paylaşabiliyor.

Yayınlanan yeni sürümüyle filtre arşivine Photoshop ile hazırlanan yüksek kaliteli 20 yeni "Deluxe" seçenek eklenen OneShot, ayrıca Lumia 1520 için yüksek çözünürlük desteği kazanıyor, vizör performansı %10 oranında artıyor, fotoğraf editörü geliştiriliyor, arayüz daha iyi hale getiriliyor, birçok hatadan kurtuluyor ve Silverlight 8.0'den 8.1'e (Artık en az WP 8.1 cihazlar) geçiyor.

Ücretsiz olarak sunulan OneShot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/oneshot-windows-phone-gains-20-new-filters-along-performance-improvements