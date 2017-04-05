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Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı

Windows 10'un yeni güncellemesi Creator Update, otomatik güncelleme beklemek istemeyen kullanıcılar için manuel olarak indirilebilir durumda. Dileyen herkes Güncelleştirme Yardımcısı ile yükleyebilir.
2 yıl
28,9b
1
99
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, bugün Windows 10 Creators Update güncellemesini kullanıcıların manuel olarak indirebilecekleri şekilde başlattı. Bu da yeni işletim sistemi sürümünü edinmek isteyenlerin artık 11 Nisan'a kadar Windows Update'te yayınlanmasını beklemek zorunda kalmadıkları anlamına geliyor.
Windows 10 Güncelleştirme Yardımcısı (Windows 10 Update Assistant) aracılığıyla yapılabilen Creators Update güncellemesi burada da anlattığımız üzere oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Windows 10 Güncelleme Yardımcısı sihirbaz olarak geliştirildiği için kurulum işlemini tamamlayana kadar ileri butonuna basmanız yeterli olacak.

Ücretsiz yükseltme

Windows 10 Creators Update, Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak sunuluyor. Yani işletim sisteminin etkinleştirilmiş bir kopyasını kullandığınız sürece yeni sürümü yükleyebilirsiniz.
Değişikliklere gelecek olursak, Creators Update güncellemesinde birçok yenilik var. Windows 10'a mavi ışık filtresi, güncellemeleri duraklatmanızı sağlayan yeni Windows Update seçenekleri, oyun modu, geliştirilmiş Microsoft Edge deneyiminin yanı sıra Paint 3D gibi yeni uygulamalar geliyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 için resmi Telegram masaüstü uygulaması yayınlandı"
Windows 10 Creators Update, 11 Nisan'da Windows Update üzerinden kullanıma sunulacak. Akıllı telefonlar ise 25 Nisan'da almaya başlayacaklar. Ancak bölgeye ve operatöre bağlı olarak yeni işletim sistemi sürümünün gelmesi daha uzun sürebilir.

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kaya123450 2 yıl en beğenilen
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Creators Update yüklü olmadığı halde bu iletiyi alanlar?
2 Yanıt Yanıtla +27
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Fevkelade1i 2 yıl
Güncelleştirmeden sonra gelen şu hataya; bilgisayarı yenileme, sıfırlama veya temiz bir kurulum dışında herhangi bir çözüm biliyor musunuz?
2 Yanıt Yanıtla
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Fevkelade1i 2 yıl Fevkelade1i
Masaüstü ekran resmini Ayarlar\Temalar kısmında bulunan Windows 10'ün resimlerinden birini seçtiğimde, sorun kendiliğinden düzeldi.
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Fevkelade1i 2 yıl Fevkelade1i
Ve tekrar aynı sorun, bu sefer düzelmiyor da.. Temiz kurulum en iyisi gibi.
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unknown108 2 yıl
Güncellemeleri duruklatma seçeneği olmazsa olmazdı, bu kadar gecikmesi hata.
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andelip 2 yıl
update yapıldıktan bir süre sonra oyunlarda ciddi sorunlarım baş gösterdi. cihazı sıfırlamak zorunda kaldım. sıfırlamak çare olmazsa temiz bir format atıp güncellemeleri kapatacağım.
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fbturkuaz 2 yıl
yaklaşık 1 hafta öncesi güncelledim fakat bilgisayarın açılış süresi uzadı gibi geldi bana
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Kankkunen 2 yıl
8 senedir içinde windows olmayan huzurlu bir hayatım vardı, parasızlıktan yine windows denilen bu rezillikle yüz göz olmak zorunda kaldık, 6 ayda ömrümü yedi meret
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savkar 2 yıl
güncelleme yapmayın boş iş.çalışan sistemi bozuyor.bide update diye sunuyorlar bunları.forumdaki arkadaşlarda temiz kurulum yapın diyip duruyorlar yahu zırt pırt format atıcaksam update in ne anlamı kalır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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den1905 2 yıl savkar
savkar

güncelleme yapmayın boş iş.çalışan sistemi bozuyor.bide update diye sunuyorlar bunları.forumdaki arkadaşlarda temiz kurulum yapın diyip duruyorlar yahu zırt pırt format atıcaksam update in ne anlamı kalır.

Yahu bu kadar bilinçsiz olmayın. Büyük bir saçmalık.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Richa 2 yıl
Guncelleme sonrasi cpu usage %2 lerde , ram usage %20 lerde olmasina ragmen asiri derecede bi kasma var.Guncellemesem daha iyiydi bu ne boyle.
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ChiefMeister 2 yıl
iyi gunler w10 promu update yolu ile redstone güncellemesine yukselttim temiz kurulum yapmadım , güncellemeden sonra nvidia son driverlarını kurdum tum drıverlarım guncel fakat oyunlar ıcerısınde v sync option u calısmamakta yanı acsam dahı fps sınırı yapmıyor suan hıcbır oyunda ancak kontrol panelden poyun secıp oradan vsync acık deyınce calısıyor sanırsam bır sorun var daha oncekı surumde boyle bır durum yoktu gayet temız calısmakta ıdı boyle bır sorun yasayan varmı acaba yoksa mecburen temız kurulum yapacagım :/
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MatrixCode 2 yıl
arkadaşlar 1607 sürümünden 1703e geçtim ama bilgisayar siyah ekranda kaldı fare imleci var sadece.
ne yapabilirim?
3 kere kurdum yükseltme olarak ama hepsinde böyle oluyor.ne yapabilirim?


bu ara windows 10 isosu olarak kurdum sadece güncelleme olarak da kuruluyor mu bu update?
link varsa sevinirim
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mgokhanozen 2 yıl MatrixCode
Sıfırdan temiz kurulum yapmak en iyisi olur, yükseltmeyle çeşitli problemler yaşandığını sürekli duyuyoruz.
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drjacob 2 yıl
iso indirip sıfırdan kurdum en temizi , beğendim bu sürümü saha stabil olmuş gibi
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