Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı

Microsoft, bugün Windows 10 Creators Update güncellemesini kullanıcıların manuel olarak indirebilecekleri şekilde başlattı. Bu da yeni işletim sistemi sürümünü edinmek isteyenlerin artık 11 Nisan'a kadar Windows Update'te yayınlanmasını beklemek zorunda kalmadıkları anlamına geliyor.

Windows 10 Güncelleştirme Yardımcısı (Windows 10 Update Assistant) aracılığıyla yapılabilen Creators Update güncellemesi sihirbaz olarak geliştirildiği için kurulum işlemini tamamlayana kadar ileri butonuna basmanız yeterli olacak. (Windows 10 Update Assistant) aracılığıyla yapılabilen Creators Update güncellemesi burada da anlattığımız üzere oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Windows 10 Güncelleme Yardımcısıgeliştirildiği için kurulum işlemini tamamlayana kadar ileri butonuna basmanız yeterli olacak.

Ücretsiz yükseltme

Windows 10 Creators Update, Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak sunuluyor. Yani işletim sisteminin etkinleştirilmiş bir kopyasını kullandığınız sürece yeni sürümü yükleyebilirsiniz.

Değişikliklere gelecek olursak, Creators Update güncellemesinde birçok yenilik var. Windows 10'a mavi ışık filtresi, güncellemeleri duraklatmanızı sağlayan yeni Windows Update seçenekleri, oyun modu, geliştirilmiş Microsoft Edge deneyiminin yanı sıra Paint 3D gibi yeni uygulamalar geliyor.

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Windows 10 Creators Update, 11 Nisan'da Windows Update üzerinden kullanıma sunulacak. Akıllı telefonlar ise 25 Nisan'da almaya başlayacaklar. Ancak bölgeye ve operatöre bağlı olarak yeni işletim sistemi sürümünün gelmesi daha uzun sürebilir.