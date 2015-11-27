Windows 10 Mobil, kendi ekosistemi içerisinde %7 kullanım oranına ulaştı

AdDuplex isimli araştırma şirketi Windows Phone pazarı üzerinde yaptığı yeni bir araştırmayı yayınladı. Araştırmada hangi Windows Phone sürümünün ne kadar kullanıldığı, hangi Lumia modelinin en çok tercih edildiği gibi ilginç ayrıntılar yer alıyor.

İlk olarak kullanım oranlarına bakacak olursak Windows Phone 7 sürümlerinin %5 ile en küçük paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu sürümdeki kullanıcılar muhtemelen Windows Phone 8 güncellemesi almayan telefonlara sahip oldukları için pastadaki payları her geçen ay azalmaya devam ediyor. Diğer yandan Windows Phone 8.1 kullanım oranının %78.9 ile çok yüksek bir oranda olduğunu görüyoruz.





En çok tercih edilen Lumia modellerine baktığımızda bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Lumia 520 uzun bir süredir bu alandaki liderliğini sürdürürken ona en yakın model ağabeyi Lumia 535 oluyor. Tablonun geneline baktığımızda özellikle Lumia 500 ve 600 serilerinin %50'den daha fazla orana sahip olduğunu görüyoruz, bu da kullanıcıların Windows Phone platformunda düşük bütçeli modellere yöneldiğini kanıtlıyor. İşletim sistemini kullanan üreticilerde ise beklendiği gibi Microsoft açık ara başı çekiyor. İkinci en büyük üretici yalnızca %1.26'lık pay ile HTC olurken Samsung, Huawei ve Blu gibi üreticilerin toplam payları da %1 seviyesinde. Windows Phone 8.0 kullanan tüm modeller için 8.1 sürümüne güncelleme yayınlansa da hala %9.1'lik bir kesim telefonlarını güncellememeyi tercih ediyor. Windows 10'un ise ilginç bir rakamla araştırmaya dahil olduğunu görüyoruz. İşletim sistemi son bir ayda payını %1.3 arttırarak %7'ye ulaşmış durumda. Henüz güncelleme resmi olarak WP 8.1 sürümüne ait cihazlara gönderilmese de geliştirici seçeneği ile beta sürümü yükleyenler ve Windows 10 ile birlikte gelen yeni modelleri satın alanlar bu rakamı yukarıya çekmiş durumda.

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-grows-to-now-be-on-7-of-Windows-phones_id76160