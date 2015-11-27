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Windows 10 Mobil, kendi ekosistemi içerisinde %7 kullanım oranına ulaştı

Windows 10 Mobile, henüz Windows Phone 8.1'li akıllı telefonlar için güncelleme başlamasa da %7 seviyesinde kullanım oranına ulaşarak ilginç bir başarıya imza atmış durumda.
3 yıl
2,3b
1
4
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 Mobil, kendi ekosistemi içerisinde %7 kullanım oranına ulaştı
 
AdDuplex isimli araştırma şirketi Windows Phone pazarı üzerinde yaptığı yeni bir araştırmayı yayınladı. Araştırmada hangi Windows Phone sürümünün ne kadar kullanıldığı, hangi Lumia modelinin en çok tercih edildiği gibi ilginç ayrıntılar yer alıyor.
İlk olarak kullanım oranlarına bakacak olursak Windows Phone 7 sürümlerinin %5 ile en küçük paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu sürümdeki kullanıcılar muhtemelen Windows Phone 8 güncellemesi almayan telefonlara sahip oldukları için pastadaki payları her geçen ay azalmaya devam ediyor. Diğer yandan Windows  Phone 8.1 kullanım oranının %78.9 ile çok yüksek bir oranda olduğunu görüyoruz.
Windows 10 Mobil, kendi ekosistemi içerisinde %7 kullanım oranına ulaştı
Windows Phone 8.0 kullanan tüm modeller için 8.1 sürümüne güncelleme yayınlansa da hala %9.1'lik bir kesim telefonlarını güncellememeyi tercih ediyor. Windows 10'un ise ilginç bir rakamla araştırmaya dahil olduğunu görüyoruz. İşletim sistemi son bir ayda payını %1.3 arttırarak %7'ye ulaşmış durumda. Henüz güncelleme resmi olarak WP 8.1 sürümüne ait cihazlara gönderilmese de geliştirici seçeneği ile beta sürümü yükleyenler ve Windows 10 ile birlikte gelen yeni modelleri satın alanlar bu rakamı yukarıya çekmiş durumda.

Windows 10 Mobil, kendi ekosistemi içerisinde %7 kullanım oranına ulaştı
 
En çok tercih edilen Lumia modellerine baktığımızda bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Lumia 520 uzun bir süredir bu alandaki liderliğini sürdürürken ona en yakın model ağabeyi Lumia 535 oluyor. Tablonun geneline baktığımızda özellikle Lumia 500 ve 600 serilerinin %50'den daha fazla orana sahip olduğunu görüyoruz, bu da kullanıcıların Windows Phone platformunda düşük bütçeli modellere yöneldiğini kanıtlıyor.
 
Windows 10 Mobil, kendi ekosistemi içerisinde %7 kullanım oranına ulaştı
 
İşletim sistemini kullanan üreticilerde ise beklendiği gibi Microsoft açık ara başı çekiyor. İkinci en büyük üretici yalnızca %1.26'lık pay ile HTC olurken Samsung, Huawei ve Blu gibi üreticilerin toplam payları da %1 seviyesinde. 

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-grows-to-now-be-on-7-of-Windows-phones_id76160 Yorum Yaz
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AMERICAN 3 yıl en beğenilen
Her zaman tek kral var o da Microsoft gerisi tırı vırı
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stradivardi 3 yıl
Jim Gordon
Her zaman tek kral var o da Microsoft gerisi tırı vırı

Bu kafa neyin kafası ise bende istiyorum Mobilde Windows sadece bir hiç malesef Windows 10 ie umarım bi şeyler değişir
Jim GordonHer zaman tek kral var o da Microsoft gerisi tırı vırıBu kafa neyin kafası ise bende istiyorum Mobilde Windows sadece bir h...
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B7TR 3 yıl
Bir windows Phone kullanıcısı olarak size şunu diyorum;
Eğer sadece telefon olarak kıllanacaksanız alın yoksa marketi tırt
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B7TR 3 yıl
Bir windows Phone kullanıcısı olarak size şunu diyorum;
Eğer sadece telefon olarak kıllanacaksanız alın yoksa marketi tırt
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stradivardi 3 yıl
Jim Gordon
Her zaman tek kral var o da Microsoft gerisi tırı vırı

Bu kafa neyin kafası ise bende istiyorum Mobilde Windows sadece bir hiç malesef Windows 10 ie umarım bi şeyler değişir
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AMERICAN 3 yıl en beğenilen
Her zaman tek kral var o da Microsoft gerisi tırı vırı
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Patren 3 yıl
o %7 bölümde tüm eko sistemlerde %1 bile oluşturmuyor
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