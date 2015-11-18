Windows 10 Mobile için Facebook resmen kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Facebook'un birkaç haftadır beta testleri yapılan yeni Windows 10 Mobil uygulaması beta sürecinden çıktı ve resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Direkt olarak Windows 10 Mobil için hazırlanan yeni Facebook uygulaması, istenirse Windows Phone 8.1 sahipleri tarafından da kullanılabiliyor ve sosyal ağa erişim için en sağlam çözümü oluşturuyor. Beta sürecinde birçok önemli güncelleme alan uygulama, artık yeni nesil cihazlara hazır olarak görev yapıyor. Bu sürüm ile yapılan değişiklikler hakkında ise açıklanmış bir liste yer alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Windows 10 Mobile uyumlu Facebook'a buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/facebook-windows-10-mobile-released Yorum Yaz Paylaş Tweetle
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/facebook/9wzdncrfhv5g
Facebook Beta 10.0.8.0
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/facebook-beta/9wzdncrfj3pk
Arkadaşlarınızdan artık eskisinden daha hızlı haber alacaksınız. Arkadaşlarınızın neler yaptığını görün, güncellemeleri, fotoğrafları, videoları paylaşın ve arkadaşlarınız gönderilerinize yorum yaptığında ve onları beğendiğinde haber alın. Kişiler uygulamasında Facebook arkadaşlarınızla ilgili yenilikleri görün ve Facebook etkinliklerini Takvim uygulamasıyla senkronize edin. Beta sürümümüzün bir parçası olup Facebook'un Windows Phone'da daha da iyi bir hale gelmesine yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uygulamadaki Ayarlar > Geri bildirim öğesi aracılığıyla geri bildirim göndererek daha iyi bir uygulama geliştirmemize yardım edin.
Arkadaşlarınızın neler yaptığını görün
Güncellemeleri, fotoğrafları ve videoları paylaşın
Arkadaşlarınız gönderilerinize yorum yaptığında ya da onları beğendiğinde haber alın
Kişiler uygulamasında Facebook arkadaşlarınızla ilgili yenilikleri görün
Facebook arkadaşlarınızı Kişiler uygulamasıyla senkronize edin
Facebook etkinliklerini Takvim uygulamasıyla senkronize edin
Windows 10 PC için Facebook (Beta)
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/facebook-beta/9nblggh6ct0l
Direkt haberdeki linke tıklayınca buna yönlendirdi.
Microsoft habersiz yayınlamadı ki bu uygulamayı yani orijinal ya da değil demek çok doğru değil.