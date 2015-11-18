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Windows 10 Mobile için Facebook resmen kullanıma sunuldu

Windows 10 Mobile için dünyanın ve ülkemizin en popüler sosyal ağı Facebook'un resmi uygulaması beta sürecinden çıkarak kullanıma sunuldu. Popüler uygulamanın detayları haberimizde.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10 Mobile için Facebook resmen kullanıma sunuldu

Facebook'un birkaç haftadır beta testleri yapılan yeni Windows 10 Mobil uygulaması beta sürecinden çıktı ve resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Direkt olarak Windows 10 Mobil için hazırlanan yeni Facebook uygulaması, istenirse Windows Phone 8.1 sahipleri tarafından da kullanılabiliyor ve sosyal ağa erişim için en sağlam çözümü oluşturuyor. Beta sürecinde birçok önemli güncelleme alan uygulama, artık yeni nesil cihazlara hazır olarak görev yapıyor. Bu sürüm ile yapılan değişiklikler hakkında ise açıklanmış bir liste yer alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Windows 10 Mobile uyumlu Facebook'a buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/facebook-windows-10-mobile-released Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl
Facebook 10.1.1.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/facebook/9wzdncrfhv5g



Facebook Beta 10.0.8.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/facebook-beta/9wzdncrfj3pk

Arkadaşlarınızdan artık eskisinden daha hızlı haber alacaksınız. Arkadaşlarınızın neler yaptığını görün, güncellemeleri, fotoğrafları, videoları paylaşın ve arkadaşlarınız gönderilerinize yorum yaptığında ve onları beğendiğinde haber alın. Kişiler uygulamasında Facebook arkadaşlarınızla ilgili yenilikleri görün ve Facebook etkinliklerini Takvim uygulamasıyla senkronize edin. Beta sürümümüzün bir parçası olup Facebook'un Windows Phone'da daha da iyi bir hale gelmesine yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uygulamadaki Ayarlar > Geri bildirim öğesi aracılığıyla geri bildirim göndererek daha iyi bir uygulama geliştirmemize yardım edin.

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Kişiler uygulamasında Facebook arkadaşlarınızla ilgili yenilikleri görün

Facebook arkadaşlarınızı Kişiler uygulamasıyla senkronize edin

Facebook etkinliklerini Takvim uygulamasıyla senkronize edin

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Windows 10 PC için Facebook (Beta)

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/facebook-beta/9nblggh6ct0l

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DH Misafiri 3 yıl
windows 10 , windows 10 mobile , lumia serisi ve dahası bunun yanında windows store destek.Microsoft darboğazda. Uygulamalar şu anda çıkmıyor çünkü windows 10 mobile daha yayınlanmadı arkadaşlar biraz daha sabırlı olun.
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yoldagezen 3 yıl
Yayıncı da kimin adı yazıyor bi bakıverin arkadaşlar!
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ipli jeton 3 yıl yoldagezen
Bakıverdim şimdi.

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Direkt haberdeki linke tıklayınca buna yönlendirdi.
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klimatavsiye 3 yıl
EVet yıl 2015 kasım , wp resmi facebook ile tanışıyor. Bir adım daha ilerledik.
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koçari 3 yıl
Anaaaa.... Facebook umuz bile çakmaymış ya la
yeni farkettim yeminle. Bu arada orijinal fb , 8.1 için gözükmüyor markette.
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Whippoorwill 3 yıl koçari
koçari
Anaaaa.... Facebook umuz bile çakmaymış ya la
yeni farkettim yeminle. Bu arada orijinal fb , 8.1 için gözükmüyor markette.

Microsoft habersiz yayınlamadı ki bu uygulamayı yani orijinal ya da değil demek çok doğru değil.
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NvdiaAmd 3 yıl
Uygulamayı kullananlar android ve ios a göre ne seviyede ? Şu an için w8.1 de beta for Facebook uygulamasının kullanıyorum. (720). 512 mb lık telefonlar için uygulama performansı hayati önem taşıyor.
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j&j 3 yıl
Uygulama harbiden çok iyi oldu,çok sık kullandığımdan değil ama diğer platform kalitesini yakalaması,en azından wp'ye yardıranların sesini biraz keser.. İnstagramla whatsapp da w10 güncellemesi aldı mı -ki onlar da yakın- sadece sosyal platform isteyen kullanıcılar için açık ara önde bi platform haline gelecek f/p bakımından
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