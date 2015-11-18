Windows 10 Mobile için Facebook resmen kullanıma sunuldu

Facebook'un birkaç haftadır beta testleri yapılan yeni Windows 10 Mobil uygulaması beta sürecinden çıktı ve resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Direkt olarak Windows 10 Mobil için hazırlanan yeni Facebook uygulaması, istenirse Windows Phone 8.1 sahipleri tarafından da kullanılabiliyor ve sosyal ağa erişim için en sağlam çözümü oluşturuyor. Beta sürecinde birçok önemli güncelleme alan uygulama, artık yeni nesil cihazlara hazır olarak görev yapıyor. Bu sürüm ile yapılan değişiklikler hakkında ise açıklanmış bir liste yer alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Windows 10 Mobile uyumlu Facebook'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/facebook-windows-10-mobile-released