Windows 10 Mobile'ın yeni uygulama mağazası sızdırıldı

Microsoft yaz ayında yayınlayacağı Yıldönümü Güncellemesi'nde Windows 10 PC'ler için yeni bir Windows Store sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca Windows 10 Mobile çalıştıran cihazlar için de benzer bir yeniliğe hazırlanıyor. Sızdırılan ekran görüntüsü yeni mobil uygulama mağazasının nasıl bir arayüze sahip olacağını ortaya koymuş oldu.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft'un 1 milyar Windows 10'lu cihaz hedefinin en büyük engeli Apple"

Görüntüye baktığımıza Microsoft'un daha fazla uygulamayı vitrine çıkardığını, aynı zamanda en çok indirilen ve en popüler öğeler gibi kategoriler için farklı bir düzen aldığını görüyoruz. Mağazanın alt kısmında ise mevcut yüklü uygulamalara bağlı olarak sunulan önerilere yer verilmiş durumda.

Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi'nin daha birçok iyileştirme ile birlikte yaz aylarında genel kullanıma sunulması planlanıyor. Gelen diğer haberlere göre kullanıcıların uygulama yönetimini ve mağaza alışverişini kolaylaştıracak değişikliklerin de yolda olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu mağaza geliştirmelerinin önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Insider yapısıyla gün ışığına çıkması bekleniyor.

http://www.nokiapoweruser.com/windows-10-mobile-store-app-to-get-ui/