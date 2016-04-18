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Windows 10 Mobile'ın yeni uygulama mağazası sızdırıldı

Microsoft, Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte Windows 10 kullanıcılarına yeni bir uygulama mağazası sunacak. Sızdırılan yeni ekran görüntüsü aynı yeniliğin mobil için de geçerli olacağını gösteriyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft yaz ayında yayınlayacağı Yıldönümü Güncellemesi'nde Windows 10 PC'ler için yeni bir Windows Store sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca Windows 10 Mobile çalıştıran cihazlar için de benzer bir yeniliğe hazırlanıyor. Sızdırılan ekran görüntüsü yeni mobil uygulama mağazasının nasıl bir arayüze sahip olacağını ortaya koymuş oldu.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un 1 milyar Windows 10'lu cihaz hedefinin en büyük engeli Apple"
Görüntüye baktığımıza Microsoft'un daha fazla uygulamayı vitrine çıkardığını, aynı zamanda en çok indirilen ve en popüler öğeler gibi kategoriler için farklı bir düzen aldığını görüyoruz. Mağazanın alt kısmında ise mevcut yüklü uygulamalara bağlı olarak sunulan önerilere yer verilmiş durumda.
Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi'nin daha birçok iyileştirme ile birlikte yaz aylarında genel kullanıma sunulması planlanıyor. Gelen diğer haberlere göre kullanıcıların uygulama yönetimini ve mağaza alışverişini kolaylaştıracak değişikliklerin de yolda olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu mağaza geliştirmelerinin önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Insider yapısıyla gün ışığına çıkması bekleniyor.
Windows 10 Mobile'ın yeni uygulama mağazası sızdırıldı
 

http://www.nokiapoweruser.com/windows-10-mobile-store-app-to-get-ui/ Yorum Yaz
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tavernac1 3 yıl en beğenilen
Hala iğrenç bir tasarıma sahip.
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SixSixSix 3 yıl
Lumia 1520 cihaz kullanıyorum. Dün ablamın Lenovo P70'i (750 TL) ile uğraştım biraz. Yabancı dizi izlediğim sitedeki tüm alternatif video seçeneklerini sorunsuz bir şekilde oynattı. Elimdeki cihaz 2200 TL'ye satılıyordu ya. 3 tane Lenovo P70 alınır. Kamera ve malzeme kalitesi Lumia 1520 ile boy ölçüşemez, geri kalan her şeyde fark atar. Surface Phone falan da kurtarmaz bunları. Microsoft mobil işini beceremiyor.
Lumia 1520 cihaz kullanıyorum. Dün ablamın Lenovo P70'i (750 TL) ile uğraştım biraz. Yabancı dizi izlediğim sitedeki tüm alternatif video seçeneklerini sorunsu...
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Yanıtla +17
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OverClocK1ng 3 yıl
hepsi manyak bunların
Ben her zaman söylüyorum. Sadece mağaza gelişsin, herkesin popüler olarak kullandığı uygulamalara kullanıcılar rahatça erişebilsin, birçok kullanıcı wpye geçer.

Sana öyle geliyordur...
hepsi manyak bunlarınBen her zaman söylüyorum. Sadece mağaza gelişsin, herkesin popüler olarak kullandığı uygulamalara kullanıcılar rahatça eri...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tobepeople 3 yıl
mobile sistemini kaldırıp Windows'u telefona kur tüm dünyaya sat ,yeterince gelişti bence cihazlar artık en azından windows 7 'yi getir .exe dosyalarını çalıştırmasına izin ver mağazaları kaldır bilgisyara yüklenene her şey telefona da yüklenilebilir olsun bak gör nasıl piyasayı kontrol ediyor ama zihniyet her şeyden kar etmeye çalışmak bu yüzden bir halt olmuyor.
Aynısı internet dağıtıcıları ve telefon şirketlerinde de var kaldır modem sistemini eve internet sistemini zaten Türkiye'de herkesin evinde iş yerinde mobil cihazlar var hepsi de modem desteğine sahipler sınırsız 4.5 G yi sat millete evdeki interneti kaldır ama yapğmazlar bağlantı taşıma ücreti alamazlar o zaman modem ücreti de cabası halbuki kaldırsa herhangi bir firma kotayı da kaldırsa fiyat 100 lira olsa herkes onu alır bence sınırsız cepten internet keyfi o hızlarda ve her yerden.
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kadirirdem 3 yıl
tasarım hala igrenç...
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KaleyDeskop 3 yıl
bilerek düzeltmiyorlarki wp iyice gözden düşsün sonra bir mana bulup kökten telefon bölümünü kapatsınlar, bu berbat tasarımın başka açıklaması yok
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mkyb 3 yıl
Mağaza içi boş olduktan sonra tasarım değişmiş neye yarar?
Yanıtla +3
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Guest-5E274E432 3 yıl
Daha da dibe vurması dileğiyle...
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wolf silver 3 yıl
Zamanında burada çoğu kişi Windows Phone den ADAM olmaz demişti. Şimdilik almayın paranızı çöpe atmış olursunuz dediler. Bazıları dinledi bazıları dinlemedi. Ben dinleyenler arasındaydim. Gittim XPERİA Z2 aldım.1235 tl ye. 5 ay Sonra kardeşime verdim. Hala aklımdan Windows Phone geçiyordu. Bir şans vereyim diye. Ancak gidip BU sefer XAOMİ REDMİ NOTE 2 prime aldım. Telefonun bataryası hariç çok memnunum. İyikide gidip Windows Phone almamışım. Yoksa bu MİCROFOST un keyfi uygulamalarına kalmıştık. Adamlar mağaza için hiç uğrasmıyorlar hatta genel olarak hiç uğrasmıyorlar? GOOGLEYE BAKIN MİCROSOFTA BAKIN. GOOGLE ANDROİDİ NERDEN NEREYE GETİRDİ. MİCROSOFT HALA YERİNDE SAYIYOR...

BENCE MİCROSOFT HOBİ OLARAK WİNDOWS PHONE GELİŞTİRİYOR. EĞER GERÇEKTEN KENDİNİ VERSEYDİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞİRDİ...
Yanıtla +10
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hakanxml 3 yıl
Samsung S7 edge'ler piyasayı kavuruyor hangi uygulamayı yükleyeceğini şaşırıyorsun bolluk içinde. Uyumlu VR gözlükler uyumlu çeşit çeşit akıllı saatler uyumlu 360 derece kameralar vs her türlü aksesuar satılıyor. Microsoft cephesinde durum nedir? Olacak gelecek yapılacak -cek -cak...
1 Yanıt Yanıtla +5
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HLLBN 3 yıl hakanxml
VR yi deneyemleyen zaten bu tip cihazlara yönelmez.Android aksesuar bolluğu ve uyumluluğuyla liderliğe doğru gidiyor.Stabil bi sistem zaten
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e-Militarist 3 yıl
Bütün yenilikler bütün güzellikler hep x50 serisine veriliyor microsoft tarafından. Sorunsuz bir otağ oluşturdular resmen. Birazda eski modelleri düşünmeliler. Onların sorunlarını da çözmeliler.
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OverClocK1ng 3 yıl
hepsi manyak bunların
Ben her zaman söylüyorum. Sadece mağaza gelişsin, herkesin popüler olarak kullandığı uygulamalara kullanıcılar rahatça erişebilsin, birçok kullanıcı wpye geçer.

Sana öyle geliyordur...
1 Yanıt Yanıtla +13
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Curb 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
hepsi manyak bunların
Ben her zaman söylüyorum. Sadece mağaza gelişsin, herkesin popüler olarak kullandığı uygulamalara kullanıcılar rahatça erişebilsin, birçok kullanıcı wpye geçer.

Sana öyle geliyordur...

Evet bana öyle geliyor. Ben teknolojilerin rekabetinden, gelişmesinden yanayım. Tek tip 2 işletim sistemini kullanmak zorunda mı insanlar? Wp gelişirse ve kitlelere ulaşırsa bu hepimizin yararına. Fanboyluğun lüzumu yok.
2 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 3 yıl
Cabalarin daha da artmasi dilegiyle.
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