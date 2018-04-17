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Windows 10 Spring Creators Update "mavi ekran" hatası nedeniyle ertelenmiş

Microsoft tarafından 10 Nisan'da yayınlanması beklenen yeni Windows 10 güncellemesi beklenen tarihte kullanıcılara sunulamamıştı. Ertelemeye mavi ekran hatasının neden olduğu açıklandı...
1 yıl
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25
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Spring Creators Update'in başlangıçta 10 Nisan'da yayınlanması bekleniyordu ancak Microsoft, yapı 17133 olarak kayıtlara geçen RTM sürümünde ciddi bir hata tespit edilmesi üzerine ertelemek zorunda kaldı.
Ayrıca Bkz. "Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı"
Yazılım devi ilk aşamada konuyla ilgili açıklama yapmazken şimdi ise tüm bunların orijinal RTM yapısındaki sorunlardan kaynaklandığını açıkladı. Şirket güncellemenin bilgisayarlarda yüksek oranda "mavi ekran" hatasına neden olabileceği gerekçesiyle böyle bir karar aldığını söylüyor.

Sorun giderildi, güncelleme dağıtıma hazır

Microsoft, bugün erken saatlerde Windows 10 Insider Önizleme Yapı 17134'ü (RS4) Hızlı Döngü'deki (Fast Ring) Windows Insider kullanıcılarına sundu. Şirkete yakın kaynaklar bu yapının artık bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi olarak belirlendiğini söylüyor.
Yazılım devi beklentileri karşılamak adına güncellemeyi ay sonuna kadar yayınlamak istediğinden, Spring Creators Update önümüzdeki hafta başında kullanıcılara sunulmaya başlayabilir. Dağıtım aşamalı olarak gerçekleşeceği için tüm bilgisayarların güncellemeyi bir günde alması mümkün olmayacak. Ancak yeni işletim sistemi sürümü üç ay içinde herkese ulaştırılmış olacak.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/16/announcing-windows-10-insider-preview-build-17134-for-fast/#taMGBP1abKHz8iJ7.97 Yorum Yaz
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Bgrn7 1 yıl en beğenilen
Sanırım şu Windows 10'u birtek ben severek kullanıyorum.
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interwap 1 yıl
Mavi ekransız Windows mu olur? Ayıp etmişler.
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igetsky 1 yıl
Win 10 rezilkik komple win7 yi sadece guvenlik guncellemeleri gelse yeterdi tamamen batirdirlar
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ZaferBiryol 1 yıl
Bir gün windows 7 arayüzünü yenilik olarak w10a getirseler keşke. Zorda kalmadıkça w7 ile devam.
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drjacob 1 yıl
windows mavi ekran ile güzel :)
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alikiymaz 1 yıl
Beni 2 hafta ugrastıran Windows 10 sevgilerimle getirmesinler iyice bozarlar
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igetsky 1 yıl MR.BERK

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BurakTirpanli 1 yıl
Anca mai ekran sorunu getiriyorlar her yeni sürümde. Aman aman bir yenilik de yapılmıyor boşuna sürüm yükseltiyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
ben redstone 4 kullanıyorum mavi ekran yok
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DH Misafiri 1 yıl
Bence artık winows store geliştirilmeli kullanıcılar tek bir store üstünden uygulama kurmalı android play store gibi çağ atlama zamani geldi bence :)
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MR.BERK 1 yıl
Hala mavi ekran, yıllar önce mac'e geçtim de unuttum bunları.
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sniper23 1 yıl
Windows 7 / 10 Dual OS kullanıyorum. Windows 7 her zaman iyidir.
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TetraYazilim 1 yıl
Windows 10 diyorlar ama hala win98 den kalma arayüz esintileri işletim sisteminin her tarafından görebiliyorsunuz. Özürlü microsoft
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HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, güncelleme ve
8 etiket daha hata mavi ekran erteleme spring creators update bsod Windows Yazılım Onur Seven
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