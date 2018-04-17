Windows 10 Spring Creators Update "mavi ekran" hatası nedeniyle ertelenmiş

Windows 10 Spring Creators Update'in başlangıçta 10 Nisan'da yayınlanması bekleniyordu ancak Microsoft, yapı 17133 olarak kayıtlara geçen RTM sürümünde ciddi bir hata tespit edilmesi üzerine ertelemek zorunda kaldı.

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Yazılım devi ilk aşamada konuyla ilgili açıklama yapmazken şimdi ise tüm bunların orijinal RTM yapısındaki sorunlardan kaynaklandığını açıkladı. Şirket güncellemenin bilgisayarlarda yüksek oranda "mavi ekran" hatasına neden olabileceği gerekçesiyle böyle bir karar aldığını söylüyor.

Sorun giderildi, güncelleme dağıtıma hazır

Microsoft, bugün erken saatlerde Windows 10 Insider Önizleme Yapı 17134'ü (RS4) Hızlı Döngü'deki (Fast Ring) Windows Insider kullanıcılarına sundu. Şirkete yakın kaynaklar bu yapının artık bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi olarak belirlendiğini söylüyor.

Yazılım devi beklentileri karşılamak adına güncellemeyi ay sonuna kadar yayınlamak istediğinden, Spring Creators Update önümüzdeki hafta başında kullanıcılara sunulmaya başlayabilir. Dağıtım aşamalı olarak gerçekleşeceği için tüm bilgisayarların güncellemeyi bir günde alması mümkün olmayacak. Ancak yeni işletim sistemi sürümü üç ay içinde herkese ulaştırılmış olacak.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/16/announcing-windows-10-insider-preview-build-17134-for-fast/#taMGBP1abKHz8iJ7.97