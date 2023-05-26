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    En son Windows güncellemesi kopyalama ve kaydetme işlevlerini bozuyor

    Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 ve 11 işletim sistemleri için yayınladığı son güncelleme, dosya kopyalama ve kaydetme hatalarına neden oluyor.              
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    Windows güncellemesi kopyalama ve kaydetme işlevlerini bozuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinin 32 bit sürümleri için yayınladığı güncellemeler, dosya kaydetme ve kopyalama işlevlerini bozdu.

    Microsoft: Birkaç kez deneyin

    Toplu güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcıların Word ve Excel gibi ofis uygulamalarında belgeleri kaydedememe sorunuyla karşılaştıkları ve işletim sisteminin "Belge kaydedilmedi" hatası verdiği bildiriliyor. Ayrıca, özellikle ağ paylaşımlarında "Kopyala" ve "Yapıştır" işlevlerinin de çalışmadığı belirtilmiş.

    Windows güncellemesi kopyalama ve kaydetme işlevlerini bozuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, sorunun farkında olduğunu ve düzeltmek için yakın bir zamanda yama yayınlayacağını açıkladı. O zamana kadar şirket, kullanıcılara çalışmayan komutları sonuç elde edene kadar birkaç kez tekrarlamalarını tavsiye ediyor. Yeni bir güncelleme yayınlanana kadar güncellemeyi bir önceki sürüme geri almak da bir diğer çözüm yöntemi.
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