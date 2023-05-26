En son Windows güncellemesi kopyalama ve kaydetme işlevlerini bozuyor

Microsoft: Birkaç kez deneyin
Toplu güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcıların Word ve Excel gibi ofis uygulamalarında belgeleri kaydedememe sorunuyla karşılaştıkları ve işletim sisteminin "Belge kaydedilmedi" hatası verdiği bildiriliyor. Ayrıca, özellikle ağ paylaşımlarında "Kopyala" ve "Yapıştır" işlevlerinin de çalışmadığı belirtilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)