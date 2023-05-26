En son Windows güncellemesi kopyalama ve kaydetme işlevlerini bozuyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinin 32 bit sürümleri için yayınladığı güncellemeler, dosya kaydetme ve kopyalama işlevlerini bozdu.

Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevi devre dışı bırakılacak 1 gün önce eklendi

Microsoft: Birkaç kez deneyin

Toplu güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcıların Word ve Excel gibi ofis uygulamalarında belgeleri kaydedememe sorunuyla karşılaştıkları ve işletim sisteminin "Belge kaydedilmedi" hatası verdiği bildiriliyor. Ayrıca, özellikle ağ paylaşımlarında "Kopyala" ve "Yapıştır" işlevlerinin de çalışmadığı belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör Microsoft, sorunun farkında olduğunu ve düzeltmek için yakın bir zamanda yama yayınlayacağını açıkladı. O zamana kadar şirket, kullanıcılara çalışmayan komutları sonuç elde edene kadar birkaç kez tekrarlamalarını tavsiye ediyor. Yeni bir güncelleme yayınlanana kadar güncellemeyi bir önceki sürüme geri almak da bir diğer çözüm yöntemi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows güncellemesi kopyalama ve kaydetme işlevlerini bozuyor