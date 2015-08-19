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Windows 10 için Wunderlist, Windows Phone için de Slack'ın "beta" sürümleri yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
985
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10 için Wunderlist, Windows Phone için de Slack'ın
Takım / şirket için iletişime odaklanan Slack ile yakın zamanda Microsoft tarafından satın alınan yapılacak listesi odaklı Wundelist'in Windows tarafında beta sürümleri yayınlandı.
Wunderlist Windows 10 bilgisayarlar için, Slack ise Windows Phone telefonlar için kullanıma sunulmuş durumda. Beta oldukları için bazı eksiklikleri bulunan uygulamalar, genel olarak platformda önemli bir eksiği kapatıyor ve sınıfının en iyileri olarak oldukça gelişmiş özellikler sunuyorlar.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların beta sürümlerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 
Windows 10 için Wunderlist, Windows Phone için de Slack'ın
 

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