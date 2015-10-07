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Windows 10 mobil güncellemesi Aralık ayında başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil güncellemesi Aralık ayında başlıyor

Microsoft'un dün yapılan etkinliğinde birbirinden iddialı mobil cihazlar sahnede boy gösterirken, Windows 10 mobil işletim sistemi ile ilgili bazı detaylar da günyüzüne çıktı. Lansmanda doğrudan verilmeyen bu bilgiler daha sonra resmi Facebook hesabından paylaşıldı.

Microsoft'un yeni amiral gemi modelleri Lumia 950 XL ve Lumia 950 ile birlikte Windows 10 mobil işletim sistemi resmi olarak Kasım ayında piyasaya çıkmış olacak. Yine aynı dönemlerde Elephone'un 2K ekranlı Windows 10 akıllı telefonu da piyasaya sürülecek. Ardından farklı üreticilerin kendi Windows 10 akıllı telefonlarıyla boy göstermesi bekleniyor. 

Güncelleme tarafında ise Aralık ayını beklememiz gerekecek. iOS 9 ve Android 6.0 lansmanları düşünüldüğünde Microsoft'un biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Aralık ayında mevcut Lumia akıllı telefonlarına Windows 10 güncellemesi dağıtılmaya başlanacak. Güncellemenin Windows Phone 8.1 ve 8GB depolama kapasitesi taşıyan modelleri kapsadığı belirtiliyor. Windows 10 güncellemesi donanım odaklı olduğu için düşük konfigürasyona sahip akıllı telefonlarda bazı özellikler erişime kapalı olacak. Bunun dışındaki diğer özellikler ise her cihaza açık olacak. 

Tüm Lumia cihazlarının bir anda Windows 10 güncellemesi alacağını söylemek mümkün değil. Daha önce gündeme gelen bilgilerde 10 adet Lumia modelinin ilk etapta güncelleme alacağı belirtiliyordu. Bu bakımdan ancak 2016 yılı içerisinde diğer Lumia modellerine güncelleme erişmiş olacak. 

Windows Phone ekosisteminde Lumia cihazları ağırlıklı durumda. Micromax, Yaz, Blu gibi yerel firmaların akıllı telefonları ise çok küçük pazar paylarına sahip. Bu bakımdan üretici ortaklar Windows 10 yol haritasını kendileri belirleyecek.  

http://wmpoweruser.com/windows-10-mobile-will-be-released-to-existing-lumias-in-december/ Yorum Yaz
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uykusuzinsan 4 yıl en beğenilen
Çok geç kaldılar. İyi ki beklememişim.
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hakanxml 4 yıl cherkesomer
cherkesomer

oha aralın neymiş lan onumu bekleyez şimdi! neyse ozaman uygulamalarda toparlar belki

Aralık ayına yetişirse bence sevinin. Biz bu sistem adam olsun diye taaa 15 Şubat 2010 günü Barcelona'daki tanıtımdan beri bekliyoruz! Microsofta güvenip birkaç model telefon aldık. Hadi dedik WP7'den sonra sistem komple değişti WP8'li telefon alalım rahat edelim yine olmadı hep birşeyler eksik kaldı. WP8 gitti WP8.1 geldi ufak birkaç değişiklikle ama çok geç geldi adeta posteki saydırdılar bize. Şimdide 1 yıldır windows mobile 10 gelecek diye insanlar bekliyor. Ben beklemiyorum artık aldım bir Galaxy S6 işime bakıyorum. Microfost kalan sevenleriyle idare edecek beni kaybetti. Arkadaş binlerce yazılımcı, mühendis ne iş yapar? Bunlar uyuyor mu? Hala yetiştiremediler. Android kullanıcılarının birkaç isteiği var bunlar yapılsın hepimiz win 10'a geçeriz ki bilgisayarımda windows 10 çok memnunum ama telefonda hep eksik konular var.

WP'deki şikayetlerim şunlardı:

- Pratik sekmeleri ekranda sıralı olan hızlı sayfa geçişi yapabileceğim bir internet tarayıcı. Kesinlikle eklenti ve flash desteği olmalı. Flash bitti demeyin bana! O halde neden IOS ve Android marketinde onlarca flash destekli tarayıcı var demekki gerekliymiş.

- Düzgün kullanışlı bir dosya yöneticisi. Sistem dosyaları umurumda değil ben ne, nerede, herşeyi görüp gerektiğinde yerini değiştirmek bir yerden bir yere telefonumla dosya taşımak istiyorum.

- Bazı güncel uygulamalar. Bankalarımızın hepsi hazır mı? Şirketlerin çoğu hazır mı? Yeri geliyor mobil sayfa işle bazı işlemleri yapamıyoruz uygulama gerekiyor.

- Çok yetersiz pil süreleri. Bir model vardı Nokia'nın unuttum şimdi numarasını pili güzeldi ama ekran aşırı büyüktü. Normal boyutlarda telefon ama güçlü batarya istiyoruz. Lumia 920 kullanırken pil bitmesin diye ne yapacağımı şaşırıyordum. S6'da telefonu çatır çatır kullanmama rağmen bataryayı adeta koklayarak kullanıyor. Ayrıca çıkarılabilir bataryada iyi bir seçenek olur.

- Güçlü işlemci. Neden güçlü? Bir defa tarayıcı istediği kadar iyi olsun işlemci güçlü olmadan yeterli performansı veremez. İşletim sistemi seri olacak, tarayıcında seri olacak ve işlemcinde çok seri olacakki tarayıcın mükemmel hızda çalışsın. Hadi iphone 6s çok yeni onu geçemesede bir galaxy S6'yı bir iphone 6'yı tarayıcı testlerinde ezmesini izlemek istiyorum. Bunu yapsın windows mobile'a yeniden geçiş yaparım.

- Arkadaş WP'de skype bile adam gibi çalışmıyordu yahu! uzun süre kullandım kardeşim senin uygulaman bu neden androidde adam gibi çalıştıda WP'de çalışmadı? Ben bunların yerinde olsam utancımdan insan içine çıkamam. Artık çalışıyordur onu bilemem eh yılalr geçti çalışsın bir zahmet. Ama bu çileleri hep çektik. Nasıl olurda microsoft uygulamaları androidde sorunsuz çalışır ama WP'de çalışmaz.

- Androidde sürekli bir heyecan var hep yenilikler güncellemeler, microsoft çok ağır kalıyor sürekli birşeyler geliştirip güncelleme gönderse gençler heyecanlanır daha çok ısınırlar sisteme.

Nelerden memnundum?

+ office uygulaması harikaydı! Çok akıcı çalışıyordu. Şu an S6'da office 360 abonesiyim ama Lumia 920'deki office deneyimi bunda yok maalesef çok ağır açılıyor ve yüklemeler nedense çok yavaş.

+ Sistem çok akıcıydı çok rahattı. Bazen "sürdürülüyor" yazısını görmek sıkıcıydı ama yinede dönemindeki android cihazlardan daha sorunsuzdu.

+ Lumia 920 kamerası döneminde harika işler çıkarıyordu kamera uygulamasıda iyiydi.

Windows Phone kullanırken kendimi marjinal, gizli doğruyu bulmuş gibi hissediyordum ama aynı zamanda yalnız, unutulmuş ve önemsenmeyen bir müşteri olarakta hissediyordum bilmem anlatabildim mi? Yukardaki bazı eksiklikler telafi edilmiş olabilir dosya yönetecisi vs. Ama herşey çok yavaş ilerliyor! Microsoft 2 adım atıyorsa Android 7 adım atıyor arayı iyice açıyor. Microsoft artık çok seri hareket etmek zorunda benim gibi parasını Microsoft'a çok dökmüş biri bile ondan artık soğuduysa diğerleri ne yapar bilmem.
cherkesomeroha aralın neymiş lan onumu bekleyez şimdi! neyse ozaman uygulamalarda toparlar belkiAralık ayına yetişirse ...
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Mr. Jingles 4 yıl
Aralık nedir şaka gibi. Hadi Android üreticileri arayüz gibi sebeplerden dolayı işletim sistemini o arayüze entegre ettikleri için gecikiyorlar. Sen ne farklı bir arayüz kullandırtıyorsun ne de farklı bir donanım. Bütün telefonlar aynıyken bu kadar geç vermelerinin mantıklı bir açıklaması yok. iPhone ve Nexus serisini geçtim Android üreticileri bile Marshmallow güncellemesini Microsoft'un W10 güncellemesinden daha önce verirler.
Aralık nedir şaka gibi. Hadi Android üreticileri arayüz gibi sebeplerden dolayı işletim sistemini o arayüze entegre ettikleri için gecikiyorlar. Sen ne farklı ...
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f117a 4 yıl
Htc 8x icin cikarmi sizce? 2016 aralikta belki cikar
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e-Militarist 4 yıl
Sıralama 430, 435, 532, 535, 540, 640, 640 XL, 735, 830, 930 ve diğerleri şeklinde. İlk bunlara dağıtılacak güncelleme. Diğerleri Ocak ayını bulabilir.
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VADev 4 yıl
Hoopp ispanya ardında lumia Türkiye sayfasıda Kasım ayında gelecek yazdı.
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Whippoorwill 4 yıl VADev
VeF
Hoopp ispanya ardında lumia Türkiye sayfasıda Kasım ayında gelecek yazdı.


Normalde çok tutarsızlardır hayret ettim.
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yoldagezen 4 yıl
Gabe de bugün mesaj atmış şimdide kasım ayında yayınlanabilir diyor ,ne ayak bunlar dalga geçiyorlar koskoca firma bile ne yaptığını bilmiyor onlerinde bir harita takvim ajanda yok!
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MrHS 4 yıl yoldagezen
Belkide build yetişiyordur o tarihe
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StipMG 4 yıl
Vay be telefonum kırılalı 2 3 hafta oldu dokunmatiği çalışıyordu acaba w10 u beklesem mi diyordum ona göre android alacaktım adamlar 2016 dan önce herkese verecekti sözde

Etkinlik sönük kaldı, marketten ses seda yok güncelleme aralık diyor bize gelmesi mart nisanı bulurdu demekki microsofta bir daha güvenmeyeceğim iyiki beklememişim
Bir daha mı lumia? Kalsın belki 5 sene sonra
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istanbulbirbaska 4 yıl
Windows cep telefonu almayın paranızı çöpe atmayın. Ben milyar dolarlık firmaları savunacak kadar aciz ve ezik bir insan değilim. Ben vatandaşımı koruyorum para kolay kazanılmıyor. O zorla kazandığınız parayı bu çöp işletim sistemine yatırmayın. Nokia lumia telefonların donanımı çok iyiydi hatta , malzeme kalitesi ve kamerasıda harikaydı, hatta 2 sene önceki 1520 bile şuanki amiral androidlerle kapışır. Ama yazılım pert , resmen el freni çekilmiş araba misali telefonları çökerttiler.
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love_tired 4 yıl
Gidersen ekime gitmezsen neyse idareten 525 kullanıyorum. W10 yüklü şarj problem 8.1 ide sevmiyorum. Gülü seven dikenine katlanır derler ama ben katlanamıyorum artık.
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cherkesomer 4 yıl
oha aralın neymiş lan onumu bekleyez şimdi! neyse ozaman uygulamalarda toparlar belki
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hakanxml 4 yıl cherkesomer
cherkesomer

oha aralın neymiş lan onumu bekleyez şimdi! neyse ozaman uygulamalarda toparlar belki

Aralık ayına yetişirse bence sevinin. Biz bu sistem adam olsun diye taaa 15 Şubat 2010 günü Barcelona'daki tanıtımdan beri bekliyoruz! Microsofta güvenip birkaç model telefon aldık. Hadi dedik WP7'den sonra sistem komple değişti WP8'li telefon alalım rahat edelim yine olmadı hep birşeyler eksik kaldı. WP8 gitti WP8.1 geldi ufak birkaç değişiklikle ama çok geç geldi adeta posteki saydırdılar bize. Şimdide 1 yıldır windows mobile 10 gelecek diye insanlar bekliyor. Ben beklemiyorum artık aldım bir Galaxy S6 işime bakıyorum. Microfost kalan sevenleriyle idare edecek beni kaybetti. Arkadaş binlerce yazılımcı, mühendis ne iş yapar? Bunlar uyuyor mu? Hala yetiştiremediler. Android kullanıcılarının birkaç isteiği var bunlar yapılsın hepimiz win 10'a geçeriz ki bilgisayarımda windows 10 çok memnunum ama telefonda hep eksik konular var.

WP'deki şikayetlerim şunlardı:

- Pratik sekmeleri ekranda sıralı olan hızlı sayfa geçişi yapabileceğim bir internet tarayıcı. Kesinlikle eklenti ve flash desteği olmalı. Flash bitti demeyin bana! O halde neden IOS ve Android marketinde onlarca flash destekli tarayıcı var demekki gerekliymiş.

- Düzgün kullanışlı bir dosya yöneticisi. Sistem dosyaları umurumda değil ben ne, nerede, herşeyi görüp gerektiğinde yerini değiştirmek bir yerden bir yere telefonumla dosya taşımak istiyorum.

- Bazı güncel uygulamalar. Bankalarımızın hepsi hazır mı? Şirketlerin çoğu hazır mı? Yeri geliyor mobil sayfa işle bazı işlemleri yapamıyoruz uygulama gerekiyor.

- Çok yetersiz pil süreleri. Bir model vardı Nokia'nın unuttum şimdi numarasını pili güzeldi ama ekran aşırı büyüktü. Normal boyutlarda telefon ama güçlü batarya istiyoruz. Lumia 920 kullanırken pil bitmesin diye ne yapacağımı şaşırıyordum. S6'da telefonu çatır çatır kullanmama rağmen bataryayı adeta koklayarak kullanıyor. Ayrıca çıkarılabilir bataryada iyi bir seçenek olur.

- Güçlü işlemci. Neden güçlü? Bir defa tarayıcı istediği kadar iyi olsun işlemci güçlü olmadan yeterli performansı veremez. İşletim sistemi seri olacak, tarayıcında seri olacak ve işlemcinde çok seri olacakki tarayıcın mükemmel hızda çalışsın. Hadi iphone 6s çok yeni onu geçemesede bir galaxy S6'yı bir iphone 6'yı tarayıcı testlerinde ezmesini izlemek istiyorum. Bunu yapsın windows mobile'a yeniden geçiş yaparım.

- Arkadaş WP'de skype bile adam gibi çalışmıyordu yahu! uzun süre kullandım kardeşim senin uygulaman bu neden androidde adam gibi çalıştıda WP'de çalışmadı? Ben bunların yerinde olsam utancımdan insan içine çıkamam. Artık çalışıyordur onu bilemem eh yılalr geçti çalışsın bir zahmet. Ama bu çileleri hep çektik. Nasıl olurda microsoft uygulamaları androidde sorunsuz çalışır ama WP'de çalışmaz.

- Androidde sürekli bir heyecan var hep yenilikler güncellemeler, microsoft çok ağır kalıyor sürekli birşeyler geliştirip güncelleme gönderse gençler heyecanlanır daha çok ısınırlar sisteme.

Nelerden memnundum?

+ office uygulaması harikaydı! Çok akıcı çalışıyordu. Şu an S6'da office 360 abonesiyim ama Lumia 920'deki office deneyimi bunda yok maalesef çok ağır açılıyor ve yüklemeler nedense çok yavaş.

+ Sistem çok akıcıydı çok rahattı. Bazen "sürdürülüyor" yazısını görmek sıkıcıydı ama yinede dönemindeki android cihazlardan daha sorunsuzdu.

+ Lumia 920 kamerası döneminde harika işler çıkarıyordu kamera uygulamasıda iyiydi.

Windows Phone kullanırken kendimi marjinal, gizli doğruyu bulmuş gibi hissediyordum ama aynı zamanda yalnız, unutulmuş ve önemsenmeyen bir müşteri olarakta hissediyordum bilmem anlatabildim mi? Yukardaki bazı eksiklikler telafi edilmiş olabilir dosya yönetecisi vs. Ama herşey çok yavaş ilerliyor! Microsoft 2 adım atıyorsa Android 7 adım atıyor arayı iyice açıyor. Microsoft artık çok seri hareket etmek zorunda benim gibi parasını Microsoft'a çok dökmüş biri bile ondan artık soğuduysa diğerleri ne yapar bilmem.
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esTFyz 4 yıl
Kimse boş konuşmasın bugün Lumia 925 400 TL bandında satın alınabiliyor ve ne Android tarafında ne de iOS tarafında bu telefonun yapacaklarını yapabilecek telefon yok.



Hele ki o 8 MP'lik Carl Zeiss kamerası bugün bir çok telefona taş çıkartır.



Tek günahı Mağaza, uygulama eksikleri yüzünden insan bunalıyor soğuyor ama telefonun sağlamlığı, kamerası, menü ve mesaj yazma hızı bu fiyata başka hiç bir telefonda yok.
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Hobar 4 yıl
Snapdragonun 800 küsürlü işlemcilerinin alayı çöp. Isınmayı iyi soğutma ile bir şekilde çözersiniz belki ama ideal çözüm cihazın hiç ısınmaması. Çünkü o ısının enerjisi pilden geliyor. Bu sefer de pil çabuk bitecek.

Şu anda Sd801 li lg g3um var. Güya 2.5ghz ama en ufak bir şeyde thermal throtle a giriyor. Bir süre sonra 1.5 1.8 ghz cihazlardan farkı kalmıyor.

Kardeşime sd400 lü moto g verdim. Ne ısınıyor ne yavaşlıyor. Neyse o
Dur ben çok ısındım dinleneyim demiyor. Günlük kullanım hızı olarak da en az g3 kadar hızlı. G3un yaptığı her şeyi yapıyor. 3gb ramin falan multitaskingde hiç bir faydasını görmedim anasını satayım. Biraz bekleyen uygulamaya geri döndüğümde sonlanmıs oluyor.

Sd 810 lu 2k telefon alacağınıza sd400, 410lu hd telefon alın her türlü işinizi görür. Zaten 8 çekirdeği falan kullandığı yok uygulamaların.

Adam telefona 2k ekran koyuyor. O ekranla baş etmek için güçlü işlemci koymak zorunda kalıyor. Sonra ısınıyor pili emiyor. Tam rezillik.

huaweinin bir modeli vardı. G7 mi neydi. Onun gibi bir cihaz her şeye yetiyor. 10 saat ekran kullanım süresi var. Ne ısınıyor ne de ısıya bağlı yavaşlama var. Hızı da gayet iyi.
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