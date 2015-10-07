Windows 10 mobil güncellemesi Aralık ayında başlıyor

Haber Editörü
Microsoft'un dün yapılan etkinliğinde birbirinden iddialı mobil cihazlar sahnede boy gösterirken, Windows 10 mobil işletim sistemi ile ilgili bazı detaylar da günyüzüne çıktı. Lansmanda doğrudan verilmeyen bu bilgiler daha sonra resmi Facebook hesabından paylaşıldı.
Microsoft'un yeni amiral gemi modelleri Lumia 950 XL ve Lumia 950 ile birlikte Windows 10 mobil işletim sistemi resmi olarak Kasım ayında piyasaya çıkmış olacak. Yine aynı dönemlerde Elephone'un 2K ekranlı Windows 10 akıllı telefonu da piyasaya sürülecek. Ardından farklı üreticilerin kendi Windows 10 akıllı telefonlarıyla boy göstermesi bekleniyor.
Güncelleme tarafında ise Aralık ayını beklememiz gerekecek. iOS 9 ve Android 6.0 lansmanları düşünüldüğünde Microsoft'un biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Aralık ayında mevcut Lumia akıllı telefonlarına Windows 10 güncellemesi dağıtılmaya başlanacak. Güncellemenin Windows Phone 8.1 ve 8GB depolama kapasitesi taşıyan modelleri kapsadığı belirtiliyor. Windows 10 güncellemesi donanım odaklı olduğu için düşük konfigürasyona sahip akıllı telefonlarda bazı özellikler erişime kapalı olacak. Bunun dışındaki diğer özellikler ise her cihaza açık olacak.
Tüm Lumia cihazlarının bir anda Windows 10 güncellemesi alacağını söylemek mümkün değil. Daha önce gündeme gelen bilgilerde 10 adet Lumia modelinin ilk etapta güncelleme alacağı belirtiliyordu. Bu bakımdan ancak 2016 yılı içerisinde diğer Lumia modellerine güncelleme erişmiş olacak.
Windows Phone ekosisteminde Lumia cihazları ağırlıklı durumda. Micromax, Yaz, Blu gibi yerel firmaların akıllı telefonları ise çok küçük pazar paylarına sahip. Bu bakımdan üretici ortaklar Windows 10 yol haritasını kendileri belirleyecek.
http://wmpoweruser.com/windows-10-mobile-will-be-released-to-existing-lumias-in-december/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aralık ayına yetişirse bence sevinin. Biz bu sistem adam olsun diye taaa 15 Şubat 2010 günü Barcelona'daki tanıtımdan beri bekliyoruz! Microsofta güvenip birkaç model telefon aldık. Hadi dedik WP7'den sonra sistem komple değişti WP8'li telefon alalım rahat edelim yine olmadı hep birşeyler eksik kaldı. WP8 gitti WP8.1 geldi ufak birkaç değişiklikle ama çok geç geldi adeta posteki saydırdılar bize. Şimdide 1 yıldır windows mobile 10 gelecek diye insanlar bekliyor. Ben beklemiyorum artık aldım bir Galaxy S6 işime bakıyorum. Microfost kalan sevenleriyle idare edecek beni kaybetti. Arkadaş binlerce yazılımcı, mühendis ne iş yapar? Bunlar uyuyor mu? Hala yetiştiremediler. Android kullanıcılarının birkaç isteiği var bunlar yapılsın hepimiz win 10'a geçeriz ki bilgisayarımda windows 10 çok memnunum ama telefonda hep eksik konular var.
WP'deki şikayetlerim şunlardı:
- Pratik sekmeleri ekranda sıralı olan hızlı sayfa geçişi yapabileceğim bir internet tarayıcı. Kesinlikle eklenti ve flash desteği olmalı. Flash bitti demeyin bana! O halde neden IOS ve Android marketinde onlarca flash destekli tarayıcı var demekki gerekliymiş.
- Düzgün kullanışlı bir dosya yöneticisi. Sistem dosyaları umurumda değil ben ne, nerede, herşeyi görüp gerektiğinde yerini değiştirmek bir yerden bir yere telefonumla dosya taşımak istiyorum.
- Bazı güncel uygulamalar. Bankalarımızın hepsi hazır mı? Şirketlerin çoğu hazır mı? Yeri geliyor mobil sayfa işle bazı işlemleri yapamıyoruz uygulama gerekiyor.
- Çok yetersiz pil süreleri. Bir model vardı Nokia'nın unuttum şimdi numarasını pili güzeldi ama ekran aşırı büyüktü. Normal boyutlarda telefon ama güçlü batarya istiyoruz. Lumia 920 kullanırken pil bitmesin diye ne yapacağımı şaşırıyordum. S6'da telefonu çatır çatır kullanmama rağmen bataryayı adeta koklayarak kullanıyor. Ayrıca çıkarılabilir bataryada iyi bir seçenek olur.
- Güçlü işlemci. Neden güçlü? Bir defa tarayıcı istediği kadar iyi olsun işlemci güçlü olmadan yeterli performansı veremez. İşletim sistemi seri olacak, tarayıcında seri olacak ve işlemcinde çok seri olacakki tarayıcın mükemmel hızda çalışsın. Hadi iphone 6s çok yeni onu geçemesede bir galaxy S6'yı bir iphone 6'yı tarayıcı testlerinde ezmesini izlemek istiyorum. Bunu yapsın windows mobile'a yeniden geçiş yaparım.
- Arkadaş WP'de skype bile adam gibi çalışmıyordu yahu! uzun süre kullandım kardeşim senin uygulaman bu neden androidde adam gibi çalıştıda WP'de çalışmadı? Ben bunların yerinde olsam utancımdan insan içine çıkamam. Artık çalışıyordur onu bilemem eh yılalr geçti çalışsın bir zahmet. Ama bu çileleri hep çektik. Nasıl olurda microsoft uygulamaları androidde sorunsuz çalışır ama WP'de çalışmaz.
- Androidde sürekli bir heyecan var hep yenilikler güncellemeler, microsoft çok ağır kalıyor sürekli birşeyler geliştirip güncelleme gönderse gençler heyecanlanır daha çok ısınırlar sisteme.
Nelerden memnundum?
+ office uygulaması harikaydı! Çok akıcı çalışıyordu. Şu an S6'da office 360 abonesiyim ama Lumia 920'deki office deneyimi bunda yok maalesef çok ağır açılıyor ve yüklemeler nedense çok yavaş.
+ Sistem çok akıcıydı çok rahattı. Bazen "sürdürülüyor" yazısını görmek sıkıcıydı ama yinede dönemindeki android cihazlardan daha sorunsuzdu.
+ Lumia 920 kamerası döneminde harika işler çıkarıyordu kamera uygulamasıda iyiydi.
Windows Phone kullanırken kendimi marjinal, gizli doğruyu bulmuş gibi hissediyordum ama aynı zamanda yalnız, unutulmuş ve önemsenmeyen bir müşteri olarakta hissediyordum bilmem anlatabildim mi? Yukardaki bazı eksiklikler telafi edilmiş olabilir dosya yönetecisi vs. Ama herşey çok yavaş ilerliyor! Microsoft 2 adım atıyorsa Android 7 adım atıyor arayı iyice açıyor. Microsoft artık çok seri hareket etmek zorunda benim gibi parasını Microsoft'a çok dökmüş biri bile ondan artık soğuduysa diğerleri ne yapar bilmem.