Windows 10 mobil güncellemesi Aralık ayında başlıyor

Microsoft'un dün yapılan etkinliğinde birbirinden iddialı mobil cihazlar sahnede boy gösterirken, Windows 10 mobil işletim sistemi ile ilgili bazı detaylar da günyüzüne çıktı. Lansmanda doğrudan verilmeyen bu bilgiler daha sonra resmi Facebook hesabından paylaşıldı.





Microsoft'un yeni amiral gemi modelleri Lumia 950 XL ve Lumia 950 ile birlikte Windows 10 mobil işletim sistemi resmi olarak Kasım ayında piyasaya çıkmış olacak. Yine aynı dönemlerde Elephone'un 2K ekranlı Windows 10 akıllı telefonu da piyasaya sürülecek. Ardından farklı üreticilerin kendi Windows 10 akıllı telefonlarıyla boy göstermesi bekleniyor.





Güncelleme tarafında ise Aralık ayını beklememiz gerekecek. iOS 9 ve Android 6.0 lansmanları düşünüldüğünde Microsoft'un biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Aralık ayında mevcut Lumia akıllı telefonlarına Windows 10 güncellemesi dağıtılmaya başlanacak. Güncellemenin Windows Phone 8.1 ve 8GB depolama kapasitesi taşıyan modelleri kapsadığı belirtiliyor. Windows 10 güncellemesi donanım odaklı olduğu için düşük konfigürasyona sahip akıllı telefonlarda bazı özellikler erişime kapalı olacak. Bunun dışındaki diğer özellikler ise her cihaza açık olacak.





Tüm Lumia cihazlarının bir anda Windows 10 güncellemesi alacağını söylemek mümkün değil. Daha önce gündeme gelen bilgilerde 10 adet Lumia modelinin ilk etapta güncelleme alacağı belirtiliyordu. Bu bakımdan ancak 2016 yılı içerisinde diğer Lumia modellerine güncelleme erişmiş olacak.





Windows Phone ekosisteminde Lumia cihazları ağırlıklı durumda. Micromax, Yaz, Blu gibi yerel firmaların akıllı telefonları ise çok küçük pazar paylarına sahip. Bu bakımdan üretici ortaklar Windows 10 yol haritasını kendileri belirleyecek.

http://wmpoweruser.com/windows-10-mobile-will-be-released-to-existing-lumias-in-december/