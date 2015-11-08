Windows 10 ve Mobile için Microsoft Translator Beta sürecinden çıktı

Microsoft, Windows 10 ve Windows 10 Mobile için geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunduğu anlık çeviri uygulaması Translator'u Beta sürecinden çıkarttı.

Beta sürecinden çıkmasıyla tam kullanıma hazır olduğunu gösteren Microsoft Translator, Windows Phone ve Windows 8.1 sürümleri ile benzer şekilde kişilerin destekli 50 dil arasında çeviri yapabilmesine imkan tanıyor. 10 farklı dilde sesli, 19 farklı dil desteğiyle ise kamera üzerinden çeviri özelliği sunan uygulama, çevrimdışı olarak çalışma gösterebiliyor ve arama geçmişini tutabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Microsoft Translator uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/microsoft-translator-10-ditches-beta-tag