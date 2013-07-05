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Windows 8.1 ile gelen fotoğraf uygulaması Facebook ve Flickr entegrasyonu sağlamayacak

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 8.1 ile gelen fotoğraf uygulaması Facebook ve Flickr entegrasyonu sağlamayacak
Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi içerisinde yer alan fotoğraf uygulaması, bilgisayarda yer alan fotoğraflar yanında Facebook ve Flickr üzerinde yer alan fotoğrafları da görüntüleyebiliyor ve depolayabiliyordu. Ortaya çıkan son bilgilere göre bu destek Windows 8.1 sürümü ile verilmeyecek.
Geliştirme çalışmaları devam eden Faecbook uygulaması sayesinde bu entegrasyon desteğine gerek kalmayacağını belirten Microsoft yetkilisi, aynı şekilde Flickr'dan da böyle bir uygulama beklediklerini söylüyor.

http://www.engadget.com/2013/07/03/microsoft-kills-facebook-flickr-in-photos-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 5 yıl
sözde live tiles'la anlık uyarılar var. facebook twitter ve maillerimden iphone'a 15 tane uyarı düşüyorsa windows 8'e 3 tane ya düşüyor ya düşmüyor, gerçekten adam gibi bir bildirim merkezi falan gerekiyor, şu haliyle bildirimler açısından nal topluyor windows 8.
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***Respect*** 5 yıl
Entegrasyon sağlasa nolur sağlamasa nolur
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