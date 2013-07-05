Windows 8.1 ile gelen fotoğraf uygulaması Facebook ve Flickr entegrasyonu sağlamayacak

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi içerisinde yer alan fotoğraf uygulaması, bilgisayarda yer alan fotoğraflar yanında Facebook ve Flickr üzerinde yer alan fotoğrafları da görüntüleyebiliyor ve depolayabiliyordu. Ortaya çıkan son bilgilere göre bu destek Windows 8.1 sürümü ile verilmeyecek.

Geliştirme çalışmaları devam eden Faecbook uygulaması sayesinde bu entegrasyon desteğine gerek kalmayacağını belirten Microsoft yetkilisi, aynı şekilde Flickr'dan da böyle bir uygulama beklediklerini söylüyor.

http://www.engadget.com/2013/07/03/microsoft-kills-facebook-flickr-in-photos-app/