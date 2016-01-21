Windows Bridge ile iOS uygulamaları Windows 10’da çalışıyor

Windows 10 ile hem mobil hem de masaüstü platformlar için tek işletim sistemi yapısına hayat veren Microsoft, ekosistemin üçüncü taraf yazılımlar ile desteklenmesi noktasında geliştiricilere yönelik çeşitli avantajlar da sağlamak için bir dizi adımlar atıyor.

Bunlardan belki de en ilgi çekici olanı daha önce duyurulan iOS uygulamalarının Windows 10’a port edilebilmesini sağlayan araçtı. Windows Bridge for iOS adı verilen açık kaynak kodlu bu araç, iOS için geliştirilmiş uygulamaların tüm Windows 10 platformlarında çalışabilecek yazılımlar haline getirilebilmesine olanak tanıyor.

Tamamen iOS API’ları ve Objective-C kodlama yapısı kullanılarak geliştirilen yazılımların Windıws 10’da çalışmasını sağlamak son derece önemli. Geliştiricilerin iOS uygulamalarını Windows 10’a port edebilmesi için Windows 10 ve Visual Studio 2015 yüklü bir bilgisayara Windows Bridge for iOS’u çalıştırmaları gerekiyor. Windows Bridge for iOS’u buradaki GitHub bağlantısından indirebilmek mümkün.

>> Microsoft'tan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar değerinde bulut hizmeti hediye Xcode’da yer alan uygulama projesinin aktarılabilmesi içinse OS X 10.11 ve üzeri yüklü bir Mac’e ve Xcode 7’nin yüklenmiş olmasına ihtiyaç var. Microsoft burada yer alan sayfada Windows Bridge for iOS ile bir yapılacak listesi uygulamasını Windows 10’a hazır hale getiriyor. Proje dosyalarını indirmek ve adımlara göz atmak için burada yer alan bağlantıya bakabilirsiniz.

Bunun için yayınlanmış bir videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: