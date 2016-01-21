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Windows Bridge ile iOS uygulamaları Windows 10’da çalışıyor

Microsoft, bir süre önce duyurduğu iOS uygulamalarının Windows 10’da çalıştırılabilmesi için gerekli açık kaynak kodlu aracı Windows Bridge for iOS için bir rehber yayınladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Windows Bridge ile iOS uygulamaları Windows 10’da çalışıyor

Windows 10 ile hem mobil hem de masaüstü platformlar için tek işletim sistemi yapısına hayat veren Microsoft, ekosistemin üçüncü taraf yazılımlar ile desteklenmesi noktasında geliştiricilere yönelik çeşitli avantajlar da sağlamak için bir dizi adımlar atıyor.

Bunlardan belki de en ilgi çekici olanı daha önce duyurulan iOS uygulamalarının Windows 10’a port edilebilmesini sağlayan araçtı. Windows Bridge for iOS adı verilen açık kaynak kodlu bu araç, iOS için geliştirilmiş uygulamaların tüm Windows 10 platformlarında çalışabilecek yazılımlar haline getirilebilmesine olanak tanıyor.
Tamamen iOS API’ları ve Objective-C kodlama yapısı kullanılarak geliştirilen yazılımların Windıws 10’da çalışmasını sağlamak son derece önemli. Geliştiricilerin iOS uygulamalarını Windows 10’a port edebilmesi için Windows 10 ve Visual Studio 2015 yüklü bir bilgisayara Windows Bridge for iOS’u çalıştırmaları gerekiyor. Windows Bridge for iOS’u buradaki GitHub bağlantısından indirebilmek mümkün.
Xcode’da yer alan uygulama projesinin aktarılabilmesi içinse OS X 10.11 ve üzeri yüklü bir Mac’e ve Xcode 7’nin yüklenmiş olmasına ihtiyaç var. Microsoft burada yer alan sayfada Windows Bridge for iOS ile bir yapılacak listesi uygulamasını Windows 10’a hazır hale getiriyor. Proje dosyalarını indirmek ve adımlara göz atmak için burada yer alan bağlantıya bakabilirsiniz. 

Bunun için yayınlanmış bir videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Vay be helal olsun. Düşük bir ihtimal olarak bakıyordum ama adamlar bildiğin ağzımı açık bıraktı. Microsoft ile dalga geçiyorduk adamlar ellerindeki yazılım gücünü göstermeye başladılar.

Şimdi işler değişecek...

dereyi görmeden paçayı sıvamayın. önce uygulamalar gelsin sonra bakarız.
CooL_ROMEOVay be helal olsun. Düşük bir ihtimal olarak bakıyordum ama adamlar bildiğin ağzımı açık bıraktı. Microsoft ile dalga geçiyord...
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balcis 3 yıl
simbolmina
Umarım düzgün çalışır. iOSun zombi ve çöp uygulamaları zaten yeterince sorunlu olan windows marketi daha kötü hale getirmesin de başka bir şey istemiyorum.

bu nasıl bir fanatizmdir? ios'un app store'u şu an diğerleri arasında açık ara daha iyi durumda.
simbolminaUmarım düzgün çalışır. iOSun zombi ve çöp uygulamaları zaten yeterince sorunlu olan windows marketi daha kötü hale getirmesin de başk...
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DH Misafiri 2 yıl
beyler şimdi ne olacak yani bizimde mi bunu yapmamız gerekiyor ıos oyunu oynamak için yoksa beklesek yeter mi güncelleme gibi mi yapılacak yani
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Windows 7 ultimate den iyisini tanimam
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Amd64x2 3 yıl
ipa'lar ile apk'lar arasındaki performans farkı cihazlarla değil kodla(n)ma yöntemleri ile alakalı, teorik olarak sanal çalışan android uygulamalarını 2.bir sanal ortama sokmak app'nın çuvallamasına sebep olabilir, ama java kodlarını çalıştıran sanal makina, windows da ki emulator olursa android uygulamaları neredeyse native exe'ler kadar performans gösterir ki işte bu devrim olur(du). du diyorum demek ki bunun çözümünü henüz bulamadılar, bulmak istemediklerini düşünmüyorum çünkü şu an birbirinden bağımsız bir çok yazılım devi mobil dünyaya daha doğrusu mobil uygulama geliştiricilerine daha konforlu bir ortam sunmaya çalışıyor, ama java ve objective c hala rakipsiz. Java yoksa Android daha dezavantajlı, windows'tan aynı kodlarla 2 platformda çıktı veren bir program, iOS tarafında, sanal makinaya yüklediğiniz OSX'teki servera bağlanarak ipa üretiyor, apk'yı ise ana makinanızın root sürücüsünde yüklü androidSDK'ye bağlanarak üretiyor, ama "ilginçtir" iOS uygulamaları hem daha hızlı compile oluyor hem daha stabil çalışıyor hemde boyutu daha küçük oluyor.
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tugares 3 yıl
Microsoft bu geliştirici kitleyi para ile ödüllendirmediği sürece işi çok zor ... Umarım katılım oranı yüksek olur zira çeşitlilik=rekabet=ucuzluk :))
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kadirirdem 3 yıl
hepsi düzgün çalışırsa sorun yok....
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Patren 3 yıl
şu ios ile andorid uygulamalrı bi gelemedi win10 na
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balcis 3 yıl
simbolmina
Umarım düzgün çalışır. iOSun zombi ve çöp uygulamaları zaten yeterince sorunlu olan windows marketi daha kötü hale getirmesin de başka bir şey istemiyorum.

bu nasıl bir fanatizmdir? ios'un app store'u şu an diğerleri arasında açık ara daha iyi durumda.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Sürükle-bırak kadar basite indirmişler, helal olsun.
Bakalım geliştiriciler daha fazla kitleye yayılıp, daha fazla gelir, hizmet, kullanıcı almak isteyecekler mi bu kadar basit bir yöntemle, yoksa teknolojinin önüne bir taş da onlar mı koyacak ?
1 Yanıt Yanıtla +2
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307kd 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Sürükle-bırak kadar basite indirmişler, helal olsun.
Bakalım geliştiriciler daha fazla kitleye yayılıp, daha fazla gelir, hizmet, kullanıcı almak isteyecekler mi bu kadar basit bir yöntemle, yoksa teknolojinin önüne bir taş da onlar mı koyacak ?

BlackBerry 10 isletim sisteminde Android uygulamalari calisiyor. Ustelik portla falan da ugrasmiyorsunuz apk dosyasina tiklayinca kuruyor telefona. Hatta playstore bile kurulu telefonumda oradan direkt yukleme yapiyor ek birseyle ugrasmadan fakat buna ragmen gelistiriciler uygulamalarini BlackBerry World e yuklemiyorlar. Telefonumda belki 30 tane android uygulamasi var hicbiri BlackBerry World de yok. Demem o ki gelistiriciler ugrasmiyorlar nasil olsa millet android ve ios kullaniyor onlarin marketine atiyorlar. Ticari magazalar bile uygulamalarini yuklemiyorlar bu iki platform disindaki platformlarin marketlerine. Windowsun da BlackBerry nin de yapmasi gereken playstore veya appstore u direkt telefona gomulu gondermek. Gelistiricilerin keyfini bekledikce husrana ugramaya devam edecekler
1 Yanıt Yanıtla +1
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1BilimAdamı 3 yıl
Çok geç kalınmış bir hamle ama yinede wp,yi kurtarabilecek potansiyeli var
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DH Misafiri 3 yıl
bu iş adam gibi bi noktaya gelsin ben de Windows yüklü telefon alırım.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Vay be helal olsun. Düşük bir ihtimal olarak bakıyordum ama adamlar bildiğin ağzımı açık bıraktı. Microsoft ile dalga geçiyorduk adamlar ellerindeki yazılım gücünü göstermeye başladılar.
Şimdi işler değişecek...
1 Yanıt Yanıtla
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olağan_şüpheli 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Vay be helal olsun. Düşük bir ihtimal olarak bakıyordum ama adamlar bildiğin ağzımı açık bıraktı. Microsoft ile dalga geçiyorduk adamlar ellerindeki yazılım gücünü göstermeye başladılar.

Şimdi işler değişecek...

dereyi görmeden paçayı sıvamayın. önce uygulamalar gelsin sonra bakarız.
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