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Windows Phone 7 işletim sistemli modeller için hologram uygulaması: HoloPhone3D

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20b
1
33
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 desteğini arkasına alan akıllı telefonlar için 3D hologram uygulaması kullanıma sunuldu.
0.99$ fiyat etiketine sahip HoloPhone3D'nin aynı zamanda deneme sürümünün de bulunduğu dile getiriliyor. Yayınlanan videoda gördüğümüz kadarıyla derinlik algısını başarıyla verebilen HoloPhone3D'yi kullanabilmeniz için 3D gözlük veya 3D destekli ekran gerekmiyor. Yeni uygulama;

  • 9 farklı interaktif hologram deneyimi
  • Mini oyunlar (örn: Zar atma)
  • 3D modeller
  • Gerçekçi fiziksel etkileşimler
  • 30 FPS görüntü
gibi vaadlerde bulunuyor.



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H.sD 8 yıl en beğenilen
Kusura bakmayın ama bazı arkadaşlar en hafif tabirle cahilce yazılar yazmış.
İşte gözlüksüz 3D, bize dünya paraya 3D panelleri gözlüklerini yediriyorlar diye.
Arkadaşlar. Gördügünüz şey en basit haliyle
3D olarak modellenmiş objeler ve bu objeleri gösteren bir kameranın kontrolünü siz telefonun Gyro su aracılıgıyla yapmanızdır.
Mantıken gayet basit bir işlem.
3D max Maya Blender Cinema 4D de çalışanlar biraz kuralıyanlar gayet iyi bilirler. Bir kare modelinin etrafına kamera yerleştirin ve bu kameranın kontrolünü gyro ya teslim edin.
Şimdi gelelim cahillik kısmına.
Video daki objeler olsun olsun 15 poligon ile 100 poligon arasında değişir. ( NURB leri işin icine katmıyorum )
Ve dikkatinizi cekerim telefonun gyro su kamera gibi davrandıgı için gerçekleşen olan real - time yani gerçek zamanlıdır.
Ve şimdi bu teknikle bir filmi izlemek istiyoruz ve 3D olmasını istiyoruz, pardon hologram =)
Öncelikle avatar da dahil bugun gördügünüz cogu film kameralar ile çekilip workstation bilgisayarlar da doku modelleme animasyon montaj gibi işlemlerden gecirilip
server tarlalarında render ediliyor.
şimid bu kadar uzun bir işi biz televizyonumuz yada cep telefonumuzda real - time yapmaya kalkışırsak, öncelikle bunu real - time ve film kalitesinde yapabilicek bir CPU veya GPU daha geliştirilmedi.
BELKİ 50 - 60 yıl içinde olabilir. Şöyle 150 çekirdekli 60 gHZ seri işlem yapabilen bunun yanında
500 çekirdekli ve mimari acıdan pararel işlemlere izin veren bir GPU ile
Yapılmış bir animasyon filmi gyro nun destegi ile kendi kamera acılarınızdan izliyebilirsiniz.
Bir digeri bu yukardaki anlattıklarım olsa bile sıkıntı yaratan durum ise
3D bir filmi izlemek istedik bu şekilde,
Gereken şey ise filmin her saniyesi yani 1 saniye 24 frame rate oluşur genellikle, 360 derecenin her derecesi ile kaydetmemiz gerek.
10 sn lik bir kısa film oluşturalım.
240 frame
frame başına 360 çekim
86.400 cekim demek ki, set ışık aktörün durumu tepkisi her 24 frame değişmemeli ve aynı zaman da biz bu 10 saniyeyi akıcı şekilde almalıyız.
Bir diger durum ise sadelik
malumunuz ekranda gördügünüz şeyler gyro ya bağlı serbest perspektif uygulanmış.
ve fark ettiyseniz sade şeyler.
şimdi bir filmi veya en basitinden bir animasyonu ele alalım.
Karakterler , karakter detayları, ortam , gökyüzü, dokular derken arkadaki perspektif cizgileri kaybolucak dogal olarak sizin izlediginiz şey herhangi bir bilgisayar veya konsol oyunun dan farkı kalmıcaktır.
Ayrıca bu işin cekim zorluklarıda vardır. Filmi ceken veya animasyonu anime eden kişi karakterin tarzı durulunumu sergilesin, senaryoyumu anlatsın, kamera acılarınımı ayarlasın
yoksa bunların hepsini yaparken sizin için serbest perspektife uygun filmi ceksin.
Doğrusu nedir ?
Gördügünüz şey adı üstünde hologram dır.
Önümüzdeki seneler ARM tabanlı işlemciler daha güçlendikce hologram lar ile cok güzel duvar kagıtları, ve sade oyunlar gerçekleştirilebilir. lafım ve bir karşıtlıgım yoktur.
Ayrıca hologramın doğası geregi sizin hologram haline getirilmiş imajı sağ sol yapabilmeniz yada etrafında sağa sola gidebilmeniz gerekmektedir. Kısaca sabit bir şey degildir.
Sinema veya evde koltugunuzda oturup izleyemez verim alamazsınız.
Film endüstrisine bugün hem donanımsal acıdan hem de tekniki acıdan katamazsınız.
Ha ne zaman cep telefonu ekranları için bir film - animasyon film cekilir. O zaman belki fakat buda bir ögrenci projesinden veya deneysel bir proje olmaktan öteye gidemez.
Zaten video da da hareketli imajların ne kadar az sayıda poligon olmasına ragmen oluşan gecikme ( delay ) yi fark etmissinizdir.
Teşekkür eder iyi günler dilerim ....
Kusura bakmayın ama bazı arkadaşlar en hafif tabirle cahilce yazılar yazmış.İşte gözlüksüz 3D, bize dünya paraya 3D panelleri gözlüklerini yediriyorlar diye...
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DH Misafiri 7 yıl
uzun açıklama yapana arkadaş, güzel yazmışın da... görüntü 3D mi Holgrafik mi analamdık... sonuçda 3 boyut var gibi... bazı canlı-akan görüntüler fena değil... sonuçda bu teknolojı ve cep tel ile bu kadar olur yani...
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sweatcan 8 yıl
kımyasal
Nightmare70ben 3 boyutlu şeyleri hiç anlamadım zaten kardeşim takıyorum gözlüğü bakıyorum aynı 2d yani :D Benim gözlerdemi sorun var acaba :D
Efenim sizin gozler sevıye atlamıs 4g olmus sanırım 3g algılamıyor settıngs yapmak gerek.saka bır yana ben 3g gozlukle bır ara denemıstım dedım BU ZIMBIRTI ICIN MILLETE O KADAR PAHALI URUNLERI SATIYORLAR YA PES YANI YADA FIFA olmadı dımı ?

hoca sen ne yiyon ne içiyon iyimisin :D hangi boyuttasın ne 4g si ne 3g si.
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Farwynd 8 yıl
sadtneverdie
Zuckerson Zamanında bu ülkeye matbaa kurdurmayanlarda senden farklı değildi. Senin gibi gelecek yoksunları olmasa bu ülke şimdi kendi uçağını,arabasını, gemisini yapıyor olacaktı. bu sistemle şu an tablolar uygulanıyor. ama senin haberin yoktur. sana kalsa 2 obje avrdır gecikme vardır. esas cahil olan senden başkası değil. bunları yazarkende bilmem kaç senedir 3d sektöründe çalıştığımı belirtmek isterim.

Sen 3D sektöründe çalışıyorsan kendime ve ülkeye acırım, seninde 15 yaşından fazla olduğunu düşünmüyorum.Adam ne demiş sen tutmuşsun Osmanlı'dan buraya kadar.
Sinemalarda böyle bir şeyin uygulanması zor çünkü yansıtan projektörden fazlası lazım.Ama hadi onu yaptılar diyelim maddi olayları hiç katmıyorum bile. 3D gözlüklerle farklı katmanlardan dolayı co-op bir oyunu bölük ekranda görmek yerine tam olarak görebiliyor, hatta sony E3 fuarında böyle bir ürününü tanıtmıştı demek ki bunu sinemadada kullanabiliriz.Şimdi bütün gözlüklerde gyroscope olsa ve o kadar kişinin görme açısını ana bilgisayara anında bildirse ve projektörde ayrı katmanlarda perdeye yansıtsa böyle bir şey mümkün evet.
Şimdi millet mümkün olduğunda active shutter 3d gözlüklerden kaçıp (içinde pil olduğundan ağır gözlükler ve 2 saatlik filmin ardından burnu çürütebilecek aşamaya geliyor) real d 3d gibi hafif gözlüklere giderken sen içinde bir sürü aksam bulundurması gereken bir aletten bahsediyorsun
Hadi bunlarda oldu diyelim. Tek bir açıdan render yapmak hala animasyoncuları zorlarken her milimetrik değişimde kamerayı oynatıcak bir render düşünmek kafama ağrılar sokuyor.
Zuckerson arkadaşımız çok çok iyi açıklamış ancak bazı çok şey bildiğini sanan kişilikler durup bir dakika düşünmeden adamı saçma saçma suçlamaya çalışmış.
DH böyle olmamalı!
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olağan_şüpheli 8 yıl
Uygulama yaygınlaşırsa kesin holoporn da çıkar
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kımyasal 8 yıl
Nightmare70
ben 3 boyutlu şeyleri hiç anlamadım zaten kardeşim takıyorum gözlüğü bakıyorum aynı 2d yani :D Benim gözlerdemi sorun var acaba :D

Efenim sizin gozler sevıye atlamıs 4g olmus sanırım 3g algılamıyor settıngs yapmak gerek.saka bır yana ben 3g gozlukle bır ara denemıstım dedım BU ZIMBIRTI ICIN MILLETE O KADAR PAHALI URUNLERI SATIYORLAR YA PES YANI YADA FIFA olmadı dımı ?
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Nightmare70 8 yıl
ben 3 boyutlu şeyleri hiç anlamadım zaten kardeşim takıyorum gözlüğü bakıyorum aynı 2d yani :D Benim gözlerdemi sorun var acaba :D
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GOD32 8 yıl
Arkadaşlar insanımızın araştırmayı bilmeme özelliğini burada yorumlarınızla bir kez daha gösteryiorsunuz.

Bu teknoloji yeni değil, hele bakın iPad uygulamaları bile var.




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blackboard 8 yıl
Arkadaşlar bu teknoloji ile film yapmak için arkadaşında bahsettiği gibi çok iyi bir donanıma ihtiyaç duyulacaktır çünkü bu teknikle video çekmek mümkün değil yani çeksenizde 3d hissini yansıtamaz olayında telefonun hareket etmesi yatıyor yani hareketsiz bir ekranda bu his uyandırılamaz ancak çok karanlık bir yerde izlenirse(zifiri tabir edilen :)) belki işe yaraya bilir.
Görüntü telefonun her hatereketinde o anki pozisyonuna göre tekrar çizilmekte ve arkadaki klavuz perspektif çizgileri olmadanda bu his oluşturulamazmış.
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Birder 8 yıl
Android de var bu tip duvar kağıtları filan ama bunlar biraz daha geliştirmiş.
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kml_sri 8 yıl
android ölmez :D
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DH Misafiri 8 yıl
@Zuckerson
"Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anladığı kadardır"
Verdiğin bilgiler doğrudur, fikirlerine de katılıyorum. Bu işleri profesyonel açıdan yorumlayan insanların yanında bazı yeni yetmelerin sözde bilgileri(!)anca hakaretlere karışıp yok olur gider.
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