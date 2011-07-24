Windows Phone 7 işletim sistemli modeller için hologram uygulaması: HoloPhone3D

Haber Editörü
Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 desteğini arkasına alan akıllı telefonlar için 3D hologram uygulaması kullanıma sunuldu.
0.99$ fiyat etiketine sahip HoloPhone3D'nin aynı zamanda deneme sürümünün de bulunduğu dile getiriliyor. Yayınlanan videoda gördüğümüz kadarıyla derinlik algısını başarıyla verebilen HoloPhone3D'yi kullanabilmeniz için 3D gözlük veya 3D destekli ekran gerekmiyor. Yeni uygulama;
- 9 farklı interaktif hologram deneyimi
- Mini oyunlar (örn: Zar atma)
- 3D modeller
- Gerçekçi fiziksel etkileşimler
- 30 FPS görüntü
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte gözlüksüz 3D, bize dünya paraya 3D panelleri gözlüklerini yediriyorlar diye.
Arkadaşlar. Gördügünüz şey en basit haliyle
3D olarak modellenmiş objeler ve bu objeleri gösteren bir kameranın kontrolünü siz telefonun Gyro su aracılıgıyla yapmanızdır.
Mantıken gayet basit bir işlem.
3D max Maya Blender Cinema 4D de çalışanlar biraz kuralıyanlar gayet iyi bilirler. Bir kare modelinin etrafına kamera yerleştirin ve bu kameranın kontrolünü gyro ya teslim edin.
Şimdi gelelim cahillik kısmına.
Video daki objeler olsun olsun 15 poligon ile 100 poligon arasında değişir. ( NURB leri işin icine katmıyorum )
Ve dikkatinizi cekerim telefonun gyro su kamera gibi davrandıgı için gerçekleşen olan real - time yani gerçek zamanlıdır.
Ve şimdi bu teknikle bir filmi izlemek istiyoruz ve 3D olmasını istiyoruz, pardon hologram =)
Öncelikle avatar da dahil bugun gördügünüz cogu film kameralar ile çekilip workstation bilgisayarlar da doku modelleme animasyon montaj gibi işlemlerden gecirilip
server tarlalarında render ediliyor.
şimid bu kadar uzun bir işi biz televizyonumuz yada cep telefonumuzda real - time yapmaya kalkışırsak, öncelikle bunu real - time ve film kalitesinde yapabilicek bir CPU veya GPU daha geliştirilmedi.
BELKİ 50 - 60 yıl içinde olabilir. Şöyle 150 çekirdekli 60 gHZ seri işlem yapabilen bunun yanında
500 çekirdekli ve mimari acıdan pararel işlemlere izin veren bir GPU ile
Yapılmış bir animasyon filmi gyro nun destegi ile kendi kamera acılarınızdan izliyebilirsiniz.
Bir digeri bu yukardaki anlattıklarım olsa bile sıkıntı yaratan durum ise
3D bir filmi izlemek istedik bu şekilde,
Gereken şey ise filmin her saniyesi yani 1 saniye 24 frame rate oluşur genellikle, 360 derecenin her derecesi ile kaydetmemiz gerek.
10 sn lik bir kısa film oluşturalım.
240 frame
frame başına 360 çekim
86.400 cekim demek ki, set ışık aktörün durumu tepkisi her 24 frame değişmemeli ve aynı zaman da biz bu 10 saniyeyi akıcı şekilde almalıyız.
Bir diger durum ise sadelik
malumunuz ekranda gördügünüz şeyler gyro ya bağlı serbest perspektif uygulanmış.
ve fark ettiyseniz sade şeyler.
şimdi bir filmi veya en basitinden bir animasyonu ele alalım.
Karakterler , karakter detayları, ortam , gökyüzü, dokular derken arkadaki perspektif cizgileri kaybolucak dogal olarak sizin izlediginiz şey herhangi bir bilgisayar veya konsol oyunun dan farkı kalmıcaktır.
Ayrıca bu işin cekim zorluklarıda vardır. Filmi ceken veya animasyonu anime eden kişi karakterin tarzı durulunumu sergilesin, senaryoyumu anlatsın, kamera acılarınımı ayarlasın
yoksa bunların hepsini yaparken sizin için serbest perspektife uygun filmi ceksin.
Doğrusu nedir ?
Gördügünüz şey adı üstünde hologram dır.
Önümüzdeki seneler ARM tabanlı işlemciler daha güçlendikce hologram lar ile cok güzel duvar kagıtları, ve sade oyunlar gerçekleştirilebilir. lafım ve bir karşıtlıgım yoktur.
Ayrıca hologramın doğası geregi sizin hologram haline getirilmiş imajı sağ sol yapabilmeniz yada etrafında sağa sola gidebilmeniz gerekmektedir. Kısaca sabit bir şey degildir.
Sinema veya evde koltugunuzda oturup izleyemez verim alamazsınız.
Film endüstrisine bugün hem donanımsal acıdan hem de tekniki acıdan katamazsınız.
Ha ne zaman cep telefonu ekranları için bir film - animasyon film cekilir. O zaman belki fakat buda bir ögrenci projesinden veya deneysel bir proje olmaktan öteye gidemez.
Zaten video da da hareketli imajların ne kadar az sayıda poligon olmasına ragmen oluşan gecikme ( delay ) yi fark etmissinizdir.
Teşekkür eder iyi günler dilerim ....