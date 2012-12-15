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Windows Phone 7.8 işletim sistemli Nokia Lumia 505 resmiyet kazandı

6 yıl
1,2b
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34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7.8 işletim sistemli Nokia Lumia 505 resmiyet kazandı
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Hakkındaki ilk bilgiler yaklaşık 10 gün önce ortaya çıkan Nokia Lumia 505, bugün itibarıyla resmiyet kazandı. Meksika'nın operatörlerinden Telcel'in, ilerleyen günlerde tüketicilerle buluşturmayı planladığı akıllı telefonun fiyatı üzerindeki sır perdesi henüz kaldırılmış değil.

Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, Lumia 505, 118.1 mm uzunluğunda, 61.2 mm genişliğinde, 11.3 mm kalınlığında ve 131 gram ağırlığında köşeli bir tasarıma sahip. Siyah, kırmızı ve pembe renk seçenekleri bulunan akıllı telefon, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciyi, 256 MB RAM'i ve 4 GB dahili flash belleği bünyesinde barındırıyor; Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7.8'i kullanıyor. Lumia 505'in depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla arttırılamamakla beraber Microsoft'un bulut tabanlı SkyDrive çözümünden (7 GB) faydalanabiliyoruz.
HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısına destek veren akıllı telefonda, 3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (ClearBlack) ekrana yer verilmiş.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1 + EDR üçlüsüne ev sahipliği yapan Lumia 505'in arka yüzüne 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştilmiş. f/2.8 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde, saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Akıllı telefonun ön yüzünde ise kameraya gerek görülmemiş.
Lumia 505'in 1300 mAh'lik bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 600 saate varan bekleme süresi, 7.2 saate varan konuşma süresi ve 36 saat müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.
Nokia Lumia 505'in, Meksika sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.
Windows Phone 7.8 işletim sistemli Nokia Lumia 505 resmiyet kazandı
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Windows Phone 7.8 işletim sistemli Nokia Lumia 505 resmiyet kazandı
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http://www.nokia.com/mx-es/productos/celulares/lumia505/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Aciklamayi okuyunca 5. Sinifa giden kiz kardesime almayi dusundum note 2 kullanicisi olarak. Ama bazi arkadaslar olayi baya ciddiye alip cop diye yorum yapmislar. Tasarimi hosuma gitti sahsen oyundu suydu buydu ugrasmayacaksan tasarim olarak hos bir sey ariyorsan yetecek bir telefon. Fiyati da 600-700 tl olur ne olacak sanki.
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olağan_şüpheli 6 yıl
tasarım çok tatlı olmuş..
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fuckulteli 6 yıl
Şu telefonu 250-300 liradan satmadıkları sürece alınası bir cihaz değildir bence.. Telefona verilen paralar bilgisayarlara verilen paraları geçti! Ama artık bu telefonda makul fiyatlı, herkesin elinde olabilecek alınası bir telefon olsun, ne veriyor ki ne kadar para isteyecek?!
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sera! 6 yıl
Nokia 4 GB dahili bellek ile neyi hedeflemiş olabilir?
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Python 6 yıl
Wp deneyimini merak edenler ucuza getirmek istiyorsanız,htc hd2 modelini alabilirsiniz,android wp7,7.5,7.8,son olarakta 8 kurulup kullanılabiliyor,istediğiniz gibi micro sd kart takabilirsiniz,pilde kafanıza göre alıp takabilirsiniz,wp deneyimini buradaki nokia daha iyi vereceği aşikar.
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foz54 6 yıl Python
Delphi Diesel
Wp deneyimini merak edenler ucuza getirmek istiyorsanız,htc hd2 modelini alabilirsiniz,android wp7,7.5,7.8,son olarakta 8 kurulup kullanılabiliyor,istediğiniz gibi micro sd kart takabilirsiniz,pilde kafanıza göre alıp takabilirsiniz,wp deneyimini buradaki nokia daha iyi vereceği aşikar.

Aynen öyle efsane hd2

Bu telefon tamamen satilmasin diye cikmis 4gb hafiza, 8mp flashsiz kamera, takoz kalinliginda tasarim, 3yil öncesindeki donanim. Donanimi kotu ama wp8 kasmaz diyenlere cevap; 3yillik cihaz iphone 3gs de ayni donanimla GTA VC bile oynaniyor bunda o performans varmi
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ozzieny 6 yıl
500 tl'ye giris olarak satilirsa belki alan olur. sonucta artik yazilim guncellemesi almayacak.
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SystemApps 6 yıl
Bu cihazın hedef kitlesi yokki hala neyini savunuyorsunuz?sanırım telefon tarihinde en düşük hafızalı akıllı telefon olma özelliği taşıyor.bucihazda ne doğru dürüst video çekilebilir ne program yüklenebilir.8gb neksusu eleştirirken aynı handikapın leciverti bu cihazda var.hani madem o hafızayı koymuşsun kamera özelliği çıkarılsın.multimedia özellikleri var ama kullanmak neredeyse imkansız.bunun yerine symbianlı hafıza kartlı modelller daha fazla iş görür.
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Zenci Forvet 6 yıl
Türkiye'ye gelir bence.
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akmac 6 yıl
iPhone 4 gibi modellerle yarışamaz.
Nokia umduğundan da kötü yönetiyor bu dönemi.
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CaSsErDoDo 6 yıl
256 mb lık windows phoneları kesinlikle tercih etmeyin.Zamanında çok büyük tartışmalar olmuştur.256 Mb ram ile uygulamaların ve özellikle oyunların çoğunu açamazsınız.Kısaca çöp bir cihaz olmuş
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dentul 6 yıl
Hedef kitlesi belli.Meksika gibi pazarlarda giriş seviyesi,yerel,uygun fiyat seçenekli model olmaktan öteye gidemeyecek gibi.
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Recharged 6 yıl
Ben gereksiz bir model olarak görüyorum bunu.Her ne kadar iyi bir tasarıma sahip olsada 8mp kamera koyduğun bir telefona flash koyamıyorsan bir sıkıntı var demektir.
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TeamAnimus 6 yıl
Nokia da bu telefonu zaten yeni nesil amiral gemisi olarak tanıttı. Hani o yuzden butun eleştirilerinizi fazlasıyla hakediyor.
Yahu kardesim Nokia'nin bu telefonla hedef aldığı kullanıcı kitlesi zaten biz değiliz ki. Neyin kafasındasınız anlamış değilim açıkçası
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foz54 6 yıl
tek kelimeyle çöp
donanimi fazlasıyla kisitli, tasarimi klasik takoz, 4gb arttirilamayan hafiza 2gb kullaniciya birakir polifonik müzikler, java oyunlar, 3gp videolar için yeterli : P
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electROck35 6 yıl
Windows Phone işletim sisteminin mucizesi bu cihaz, 256 ram 800 işlemci ile hala stabil akıcı telefonlar üretebiliyorlar. Görsellik ve animasyon açısından bu kadar sanatsal işletim sistemi nasıl az donanımla bu kadar stabil çalışır anlamış değilim. Sanırım bu sebepten yıllardır Microsoft değişmeyen yazılım devi hala.
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Moribito 6 yıl electROck35
electROck35

Windows Phone işletim sisteminin mucizesi bu cihaz, 256 ram 800 işlemci ile hala stabil akıcı telefonlar üretebiliyorlar. Görsellik ve animasyon açısından bu kadar sanatsal işletim sistemi nasıl az donanımla bu kadar stabil çalışır anlamış değilim. Sanırım bu sebepten yıllardır Microsoft değişmeyen yazılım devi hala.

Koptum bu yaziya, MS'de calisan pazarlamacilar gibi arkadas.


Gorende Microsoft urunlerinin stabilitede essiz oldugunu dusunur.
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