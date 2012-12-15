Windows Phone 7.8 işletim sistemli Nokia Lumia 505 resmiyet kazandı

Hakkındaki ilk bilgiler yaklaşık 10 gün önce ortaya çıkan Nokia Lumia 505, bugün itibarıyla resmiyet kazandı. Meksika'nın operatörlerinden Telcel'in, ilerleyen günlerde tüketicilerle buluşturmayı planladığı akıllı telefonun fiyatı üzerindeki sır perdesi henüz kaldırılmış değil.







Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, Lumia 505, 118.1 mm uzunluğunda, 61.2 mm genişliğinde, 11.3 mm kalınlığında ve 131 gram ağırlığında köşeli bir tasarıma sahip. Siyah, kırmızı ve pembe renk seçenekleri bulunan akıllı telefon, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciyi, 256 MB RAM'i ve 4 GB dahili flash belleği bünyesinde barındırıyor; Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7.8'i kullanıyor. Lumia 505'in depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla arttırılamamakla beraber Microsoft'un bulut tabanlı SkyDrive çözümünden (7 GB) faydalanabiliyoruz.

HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısına destek veren akıllı telefonda, 3.7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (ClearBlack) ekrana yer verilmiş.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1 + EDR üçlüsüne ev sahipliği yapan Lumia 505'in arka yüzüne 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştilmiş. f/2.8 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde, saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Akıllı telefonun ön yüzünde ise kameraya gerek görülmemiş.

Lumia 505'in 1300 mAh'lik bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 600 saate varan bekleme süresi, 7.2 saate varan konuşma süresi ve 36 saat müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.



Nokia Lumia 505'in, Meksika sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.



http://www.nokia.com/mx-es/productos/celulares/lumia505/