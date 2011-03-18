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Windows Phone 7'li Dell Venue Pro, 26 Mart'ta İngiltere'ye giriş yapıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7'li Dell Venue Pro, 26 Mart'ta İngiltere'ye giriş yapıyor
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Dell firmasının QWERTY klavye ile Windows Phone 7 mobil işletim sistemini bütünleştiren modeli Venue Pro, uzun süreli bir bekleyişin ve ard arda gelen ertelemelerin ardından 26 Mart tarihinde İngiltere pazarına giriş yapacağı belirtildi.

Sim kilitsiz olacak şekilde Clove'un 420 Pound, Expansys'in ise 445 Pound fiyat etiketiyle ön sipariş aldığı Venue Pro; 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alıyor. 4.1 inç boyutunda ve 480 x 800 (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekrana sahip telefon dört band GSM şebekesiyle ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps / HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısıyla uyumlu çalışabilmekte. Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, 5 megapiksel kamera, led flaş, 720p video kaydı, FM radyo ve 1400 MAh batarya gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Windows Phone 7'li Dell Venue Pro, 26 Mart'ta İngiltere'ye giriş yapıyor
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DH Misafiri 7 yıl
dell streak 5 ( 5 inç ekrana sahip hem tablet hem telfon) kullanıyorum. elimden mesaj yazarken ywere düşürdüm. 4. düşürüşümde ekranı köşeden tatlı kaşığı kadar darbe aldı. ekranı tr de 200 lira. yurtdışından sipariş vercm yapıp satıcam venue pro yu 4 gözle bekliyorum. streak almayın kullanamazsınz ağır ve büyük...
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DH Misafiri 8 yıl
ACİLLLLL. almanyadan mesaj atyrm dell venue pro aldım türkçe yok ve ıkı gun sonra turkıyeye kesın dönuş yapıcam bunun türkçeye çevrilme ihtimali yoktur diye soylediler gösterdiğim servisler telefoncular vs vs. bunu türkçeye ççevirme şansımız varmı varsa nasıl şimdiden teşekkürler
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venomvenom 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ACİLLLLL. almanyadan mesaj atyrm dell venue pro aldım türkçe yok ve ıkı gun sonra turkıyeye kesın dönuş yapıcam bunun türkçeye çevrilme ihtimali yoktur diye soylediler gösterdiğim servisler telefoncular vs vs. bunu türkçeye ççevirme şansımız varmı varsa nasıl şimdiden teşekkürler

Eger mango surumu yukluyse daha TR ye çevirmemişlerdir. Çevirmemişler derken Microsoft u kasdetmiyorum gonulluleri kasdediyorum. Türkiyeden eski sürümler için TR dil olarak vardı.
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DH Misafiri 8 yıl
Windows Phone 7 hakkında çok şey söylendi fakat hala Türkiyeye gelebilmiş değil. Bunun yanı sıra ne zaman geleceği konusunda da net bir bilgi bulunmamakta. Aynı durum Dell Venue Pro içinde geçerli. Bakalım bu bekleyiş daha ne kadar sürecek.
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DH Misafiri 8 yıl
bluetooth u ozellik diye yaziyorlar bana cok sacma geliyor
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Amras 8 yıl
Yav buna benzer klavyeli Android telefon yapsalar ya. Hep yandan kızaklı yapıyorlar. Bu şekilde de süper bence.
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Rahl 8 yıl
Yalnız telefon çoook şık be kardeşim. Özellikleri filanda güzel, Türkiye'de abartı bi fiyatta olmazsa alabilirim.
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