Windows Phone 7'li Dell Venue Pro, 26 Mart'ta İngiltere'ye giriş yapıyor

Dell firmasının QWERTY klavye ile Windows Phone 7 mobil işletim sistemini bütünleştiren modeli Venue Pro, uzun süreli bir bekleyişin ve ard arda gelen ertelemelerin ardından 26 Mart tarihinde İngiltere pazarına giriş yapacağı belirtildi.

Sim kilitsiz olacak şekilde Clove'un 420 Pound, Expansys'in ise 445 Pound fiyat etiketiyle ön sipariş aldığı Venue Pro; 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alıyor. 4.1 inç boyutunda ve 480 x 800 (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekrana sahip telefon dört band GSM şebekesiyle ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps / HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısıyla uyumlu çalışabilmekte. Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, 5 megapiksel kamera, led flaş, 720p video kaydı, FM radyo ve 1400 MAh batarya gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.