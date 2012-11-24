Windows Phone 8 işletim sisteminin ülkemizdeki resmi arama motoru Yandex oldu





Geçen yıldan bu yana resmi olarak ülkemizde faaliyet gösteren ve sunduğu Türkçe hizmetlerle ilgi gören Rusya'nın lider arama motoru Yandex, yeni Lumia modellerinde de resmi arama motoru olarak yer almıştı.





Microsoft'un Bing adlı resmi arama motoru olmasına rağmen, ülkemizdeki cihazlarda Yandex'e yer verilmesi kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Microsoft Rusya başkanı bu sorulara bir nevi cevap verdi.





Windows Phone 8 için Rusya'da da resmi arama motoru Yandex olarak belirlenmiş ve bu sadece Lumia modellerine özgü değil. Nikolay Pryanishnikov, Microsoft ile aralarındaki işbirliği neticesinde, Bing'in popüler olma planlarının olmadığı bölgelerde WP8 modellerinde Yandex arama motoruna yer verileceğini açıkladı.





İlk olarak Rusya'daki, ardından Türkiye'deki WP8 cihazlarında resmi arama motoru haline gelen Yandex, sonrasında ise Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna ülkelerine açılacak.





Ülkemizde Temmuz ayı itibariyle yüzde 0.5 pazar payına ulaşan Yandex'in yeni hamleyle payını artırması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/yandex-will-now-also-be-the-default-windows-phone-8-search-engine-in-turkey/