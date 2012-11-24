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Windows Phone 8 işletim sisteminin ülkemizdeki resmi arama motoru Yandex oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
1
29
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıldan bu yana resmi olarak ülkemizde faaliyet gösteren ve sunduğu Türkçe hizmetlerle ilgi gören Rusya'nın lider arama motoru Yandex, yeni Lumia modellerinde de resmi arama motoru olarak yer almıştı.

Microsoft'un Bing adlı resmi arama motoru olmasına rağmen, ülkemizdeki cihazlarda Yandex'e yer verilmesi kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Microsoft Rusya başkanı bu sorulara bir nevi cevap verdi.

Windows Phone 8 için Rusya'da da resmi arama motoru Yandex olarak belirlenmiş ve bu sadece Lumia modellerine özgü değil. Nikolay Pryanishnikov, Microsoft ile aralarındaki işbirliği neticesinde, Bing'in popüler olma planlarının olmadığı bölgelerde WP8 modellerinde Yandex arama motoruna yer verileceğini açıkladı.

İlk olarak Rusya'daki, ardından Türkiye'deki WP8 cihazlarında resmi arama motoru haline gelen Yandex, sonrasında ise Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna ülkelerine açılacak.

Ülkemizde Temmuz ayı itibariyle yüzde 0.5 pazar payına ulaşan Yandex'in yeni hamleyle payını artırması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/yandex-will-now-also-be-the-default-windows-phone-8-search-engine-in-turkey/ Yorum Yaz
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puskuruk 7 yıl
Yandex kişisel olarak beni memnun edemiyor
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Hakan456
almayı düşünmüyorum ama alırsam direk googleyi ayarlarım..

Yapamıyorsun işte. Hatta Windows Phone 8 telefonların altındaki arama şeklinde olan düğmeye basınca da direk Yandex i açıyor. Sanırım o değiştirilemiyor. Adamlar donanımsal olarak düğmeyi bile yazılımla Yandex e bağlamışlar. Lumia 920 incelemesi vardı 1 saat 22 dakikalık. Değişebiliyor olsaydı orada söylerlerdi.
Hakan456almayı düşünmüyorum ama alırsam direk googleyi ayarlarım..Yapamıyorsun işte. Hatta Windows Phone 8 telefonların altındaki ar...
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saYRam 7 yıl
Her bilgisayar kullanıcısı Google'ı kullanır.

Her bilgisayar kullanıcısı yanlışlıkla Bing'de arama yapar.

Her bilgisayar kullanıcısı tabii ki meraktan Yandexe girip bakar.

Yaklaşık 2 dakika sonra Google'ı özler.

Google'ı tahtından indiremezler.


Hele firefox varken zor o iş.
Her bilgisayar kullanıcısı Google'ı kullanır.Her bilgisayar kullanıcısı yanlışlıkla Bing'de arama yapar.Her bilgisayar kullanıcısı tabii ...
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RANJ 7 yıl
Microsoft Googlenin tekelini kırmak için Yandexle anlaşmış. Bing ülkemizde çok kullanılmadığı için kendi arama motorunu kullanmamiş.Ben Yandexi seviyorum. 2.tarayıcımda Yandex arama motorunu kullanıyorum. Ayrıca diskini ve haritalarıda çok işime yarıyor.Yeni olduğu için Google gibi çok kapsamlı olmasada yinede ondan kalır yeri yok.Kısacası Microsoft nabza göre şerbet vermiş.Kötü bir arama motoru koymayıp, Türkiyenin sevip kullandiğı Yandexi kullanmiş.
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SiNaPSiS 7 yıl
Ne demek Google'ı ayarlayamıyoruz ya, cihaz bizim değil de kendilerinin sanki saçmalığa bak. Olmamış Microsoft.
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OverClocK1ng 7 yıl RANJ
PiLeLe
Türkiyenin sevip kullandiğı Yandexi kullanmiş.

Allah Allah. Pardon ama sen Türkiye misin güzel kardeşim.

Ben de Türkiye'de yaşıyorum ama ben sevip kullanmıyorum. Belki benim gibi düşünen de yüzbinlerce insan var.

Hatta iddia ediyorum. Google 'ı seven sayısı Yandex i seven sayısından 1000 kat fazladır. Oranlara bakarsan %0.5 nerde Google kullanımı nerde.

Demek ki Türkiye Google'ı seviyormuş.

O zaman sen Türkiye severek kullandığı için Yandex diyemezsin. Ben sevmiyorum.
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FERFEROS 7 yıl
Bing'den daha iyidir. Gerçi kullanıcının tercihine bırakılmalı. Sonradan değişmiyor galiba. Google dava açabilir.
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Demonel 7 yıl
Bing her zaman tercihimdir
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Hakan456
almayı düşünmüyorum ama alırsam direk googleyi ayarlarım..

Yapamıyorsun işte. Hatta Windows Phone 8 telefonların altındaki arama şeklinde olan düğmeye basınca da direk Yandex i açıyor. Sanırım o değiştirilemiyor. Adamlar donanımsal olarak düğmeyi bile yazılımla Yandex e bağlamışlar. Lumia 920 incelemesi vardı 1 saat 22 dakikalık. Değişebiliyor olsaydı orada söylerlerdi.
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Mr. Jingles 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Hakan456
almayı düşünmüyorum ama alırsam direk googleyi ayarlarım..

Yapamıyorsun işte. Hatta Windows Phone 8 telefonların altındaki arama şeklinde olan düğmeye basınca da direk Yandex i açıyor. Sanırım o değiştirilemiyor. Adamlar donanımsal olarak düğmeyi bile yazılımla Yandex e bağlamışlar. Lumia 920 incelemesi vardı 1 saat 22 dakikalık. Değişebiliyor olsaydı orada söylerlerdi.

Sırf Google rakibi diye kalkıp arama motoru olarak Yandex'i seçmeleri saçmalık. O değil de dediğin gibiyse yani değiştirilemiyorsa gerçekten can sıkıcı bir durum. Hala şu sistem için özgür ve kişiselleştirilebilir diyen gözleri körleşmiş insanlar var. Daha arama motorunu bile değiştirmeye izin vermiyor. Özgürlükmüş
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FightFor1 7 yıl
ben 1 senedir yandex kullanıyor, google'a hiç ihtiyaç duymadım, google babamın şirketi olmadığı gibi yandex de değil, ancak google'ın tekelini kırmak lazım, sonuçta bilgileri amerika savunma bakanlığı ile paylaştığını utanmadan söyleyebilen bir firma google.
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khytr89 7 yıl
almayı düşünmüyorum ama alırsam direk googleyi ayarlarım..
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TECHTRONİC 7 yıl
Bir ara bir arkadaş benle tartışmaya girmişti kendimiz Ruslaramı teslim edelim demişti bu arama motoru konusunda.Bende Amerikan oyunundansa hiç değilse aynı topraklarda yaşadığım adamları tercih ederim demiştim.Zaten bizim Türk yazılımcılarla yani hacker falan işte anlayın Rusların yazılımcıları deep weplerde hep beraber takılıyolar yani öyle yada böyle kucaklarına oturuyoruz adamların hiç değilse tanıdık olsunlar Yandex'leyelim.
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Amedra 7 yıl
Bing ve Yandex ikisi de iyi firma ama ben ikisini birden kullanmayı çok isterim. Ayrım yapmaya gerek yok bence. Her ikisinin de kendine has güzel özellikleri var sonuçta.
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cagataykoroglu 7 yıl
Bing varken böyle bir şeyin olması akla başka sorular getiriyor. Rusya nın gittikçe güçlenmesi ve her konuda daha etkili olmasına açık bir örnek.

Asla Rusya ya güvenme!
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Zenci Forvet 7 yıl
Google kullanmaya alışmışım.
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rabbitweed 7 yıl
yandexi kucumsemeyelim arkadaslar,harita konusunda turkiye ve rusya da google mapsten daha iyiler.Yandex gercekten donanimli arama motoru.
Microsoft bizimde dahil oldugumuz ulkeleri kucumsemis ki yandex koymus,halbuki yandex bingden daha iyi.Bing yillardan beri var ve tutmadi,bu saatten sonrada tutmayacaktir
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cengizhan1903 7 yıl
Yandex pek hoşuma gitmiyor benım ama olsun bingden iyidir
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__Nikolaus__ 7 yıl rabbitweed
rabbitweed
yandexi kucumsemeyelim arkadaslar,harita konusunda turkiye ve rusya da google mapsten daha iyiler.Yandex gercekten donanimli arama motoru.
Microsoft bizimde dahil oldugumuz ulkeleri kucumsemis ki yandex koymus,halbuki yandex bingden daha iyi.Bing yillardan beri var ve tutmadi,bu saatten sonrada tutmayacaktir

telefonumda nokia mapsle beraber yandex maps kurulu. su ana kadar 3 defa aradigim seyi ikisinde de bulamayip bilgisayardan google maps i acmak zorunda kaldim ve hepsinde de sorunsuz aradigimi buldum. bu mu senin iyilik anlayisin ?
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SystemApps 7 yıl
bing kullanırım daha iyi...
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napolyon94 7 yıl
bizde soviet uydusu bir ulkemiydikde haberimiz yoktu
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Paul Klee 7 yıl
google şimdilik rakipsiz harita ve arama motoru konusunda. Microsoft yıllardır başaramadı doğru düzgün bi arama motoru yapmayı.
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