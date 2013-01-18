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Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 620, Rusya'da satışa sunuldu

6 yıl
1,8b
1
57
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 620, Rusya'da satışa sunuldu
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Nokia, sade tasarımıyla ve farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan modeli Lumia 620'nin nihayet Rusya'da satışına başladı. Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia 620, 11.990 Ruble fiyat etiketiyle satılıyor. 11.990 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı ise güncel kurlarla yaklaşık 696 TL.
Lumia 620'nin teknik özelliklerine değinecek olursak, akıllı telefona, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus platformu güç veriyor. Akıllı telefon, grafik yeteneklerini ise Adreno 305 grafik biriminden alıyor.
512 MB RAM'e ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen akıllı telefon, 64 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. 7 GB'lık SkyDrive bulut depolama alanından ayrıca faydalanabiliyoruz. 3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ClearBlack ekranla donatılan akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli ana kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Öndeki kameranın çözünürlüğü ise 640 x 480 piksel.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / Glonass, NFC ve Bluetooth teknolojilerine destek veren akıllı telefonun batarya kapasitesi 1.300 mAh. Lumia 620'nin çok yakında diğer Avrupa ülkelerine ve Asya pazarına giriş yapması bekleniyor.
Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 620, Rusya'da satışa sunuldu
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http://n-store.ru/device/item/nokia_lumia_620/0022Z12/ Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Hayatin da windows isletim sistemli telefon kullanmamis birisini nasil tespit edersiniz ?

Yontem 1 : Isletim sistemini android mantiginda dusunerek hemen ram hakkinda olumsuz yorum yaparlar.

Yontem 2 :Buna gerek yoktur her zaman ram hakkinda yorum yaparlar.
Hayatin da windows isletim sistemli telefon kullanmamis birisini nasil tespit edersiniz ?Yontem 1 : Isletim sistemini android mantiginda dusunerek he...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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__Nikolaus__ 6 yıl teksalih
teksalih

SystemApps

nokia türkiye sayfasında yakında sıfatıyla listeye eklenmiş.gayet güzel cihaz. türkiyeye gelecek olmasıda harika bence...fiyatına göre f/p ürünü olabilir...


bu cihaz 1000 liradan aşağı girerse adam değilim

Neymis buyuk konusmamak lazimmis.

magaza.turkcell.com.tr/...

Simdi anladigimiz kadariyla adam degilsin , ne diyelim sana sen sec ?
teksalihSystemAppsnokia türkiye sayfasında yakında sıfatıyla listeye eklenmiş.gayet güzel cihaz. türkiyeye ge...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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oktayakgoz 6 yıl
Windows giriş seviyesi telefon üretince laf oluyor nedense. android cephesinin yarısını silip süpürecek telefon bu. güncelleme konusunda da Microsofta laf edenler hiç android cihazlara bakmazlar mı bilmiyorum.
size gayet güncel bir örnek göstereyim. samsung galaxy w. telefon hiç bir güncelleme almayacak ve 700 liraya hala satışta. 2.3 ü de rezil bir şekilde açlışıyor. Windows hiç güncelleme almasa bile en azından yağ gibi çalışıyor.
bu arada merak ediyorum. adreno 305 adreno 225 den daha düşük mü ? şayet daha yüksek ise 1 ghz işlemci olsada grafik işlemci hızlı ise yeni oyunlarda gayet iyi çalışır.
Windows giriş seviyesi telefon üretince laf oluyor nedense. android cephesinin yarısını silip süpürecek telefon bu. güncelleme konusunda da Microsofta laf edenl...
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DH Misafiri 5 yıl
ben suan almayı düşünüyorum ama wifi yok sizce öemli mi bu lütfen yardımcı olun
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mertekin 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben suan almayı düşünüyorum ama wifi yok sizce öemli mi bu lütfen yardımcı olun

Yanlış biliyorsun dostum bu telefonda wifi var
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furky86 6 yıl
Her wp8 18 ay güncelleme alacak... Tabii iPhone 4 şu an ne kadar güncelleme alıyorsa o kadar alır bu cihaz bu donanımla, veya 3GS güncellemesine benzetebiliriz... "FaceTime yok ama iMessage var" gibi...
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serpico,,, 6 yıl
androidden yaka silkmiş ve yeni win8 li bilgisayar almış biri olarak açıkçası win8 li bi telefonu merak etmiyor değilim. Ama 750 bana da birazcık pahalı geldi


yani şöyle 699 veya 649 a düşsse hemen alırım. bi de tabi bütün marketlerde satışa sunulmasını beklemek lazım sonuçta turkcell her zaman herşeyin en pahalısını ben satarım mantıgında bana göre


bütün sanal pazarlarda ne zaman satışa sunulur bi bilgisi olan var mı
(kaynak belirtirseniz sevinirim)
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sertanbeyy42 6 yıl
türkiyeye gelsede alsak artık bekle bekle sıkıldım :D
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_Rand_al_Thor_ 6 yıl
windows isletim sistemli bi telefon kullanmadim.Ama yorumlara gore pek iyi degil.Nokia 820 ve 920 yi biliyordum bunu ilk defa gordum.Kisa bir cumleyle telefon fiyatina gore iyi(ram haricinde)
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CoreXXX 6 yıl
tr fiyatı 800 lira gibi olur daha aşağı olmaz ama üztü olur.noki bu lumia serileri ile baya bir ses getirecek
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onsos1100 6 yıl
V4LKyR
teksalih
SystemApps nokia türkiye sayfasında yakında sıfatıyla listeye eklenmiş.gayet güzel cihaz. türkiyeye gelecek olmasıda harika bence...fiyatına göre f/p ürünü olabilir...
bu cihaz 1000 liradan aşağı girerse adam değilim
+1905

ne içiyorsunuz anlamış değilim. altta hesabını kitabını yaptım koydum hala 1000 lira diyorsunuz.
hangi giriş seviyesi cihaz 1000 lira olmuş da bu cihaz 1000 lira ile giricek.
Nokia da bu işi sizden iyi bilenler yok galiba böyle ahkam kesiyorsunuz.
birde her yabancı ülkedeki fiyata bizim kdv ötv yi ekliyorsunuz ya hayranım sanki adamlarda "%0" vergi alınıyor.
görüldüğü üzere onlarda da 1500 liraya lumia 920 1200 liraya da lumia 820 satılıyor.Biraz akıl biraz mantık....
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DH Misafiri 6 yıl
oktayakgoz
Windows giriş seviyesi telefon üretince laf oluyor nedense. android cephesinin yarısını silip süpürecek telefon bu. güncelleme konusunda da Microsofta laf edenler hiç android cihazlara bakmazlar mı bilmiyorum. size gayet güncel bir örnek göstereyim. samsung galaxy w. telefon hiç bir güncelleme almayacak ve 700 liraya hala satışta. 2.3 ü de rezil bir şekilde açlışıyor. Windows hiç güncelleme almasa bile en azından yağ gibi çalışıyor. bu arada merak ediyorum. adreno 305 adreno 225 den daha düşük mü ? şayet daha yüksek ise 1 ghz işlemci olsada grafik işlemci hızlı ise yeni oyunlarda gayet iyi çalışır.

adreno 225 daha iyi bir gpu adreno 305 yeni nesil giriş seviyesi grafik birimidir.telefona gelecek olursak güzel olmuş.512 ram yetmez diyenlere itibar etmeyiniz win 8 hayli hayli yeter android gibi ram düşmanı değil( bir android fanıyım bu arada)fiyatıda makul seviyelerde olursa win phone 8 denemek için alırım...
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onsos1100 6 yıl
arkadaşlar biraz araştırsanız fiyat ortaya çıkacaktı.
lumia 920 : 24,990.00 RUB =1,452.68 Tl Türkiye de 1500 lira
lumia 820 : 19,990.00 RUB =1,162.03 Tl Türkiye de 1200 lira
Lumia 620 : 11,990.00 RUB =696.986 Tl Türkiye de 700 lira
fiyatlar bu şekilde...
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onsos1100 6 yıl
türkiye fiyatı 699 lira olucak büyük ihtimal.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Giriş orta segment için ideal bir cihaz. Wp nin gelişmesine seviniyorum..
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