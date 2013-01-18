Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 620, Rusya'da satışa sunuldu

Nokia, sade tasarımıyla ve farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan modeli Lumia 620'nin nihayet Rusya'da satışına başladı. Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan Lumia 620, 11.990 Ruble fiyat etiketiyle satılıyor. 11.990 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı ise güncel kurlarla yaklaşık 696 TL.



Lumia 620'nin teknik özelliklerine değinecek olursak, akıllı telefona, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus platformu güç veriyor. Akıllı telefon, grafik yeteneklerini ise Adreno 305 grafik biriminden alıyor.



512 MB RAM'e ve 8 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen akıllı telefon, 64 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. 7 GB'lık SkyDrive bulut depolama alanından ayrıca faydalanabiliyoruz. 3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ClearBlack ekranla donatılan akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli ana kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Öndeki kameranın çözünürlüğü ise 640 x 480 piksel.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / Glonass, NFC ve Bluetooth teknolojilerine destek veren akıllı telefonun batarya kapasitesi 1.300 mAh. Lumia 620'nin çok yakında diğer Avrupa ülkelerine ve Asya pazarına giriş yapması bekleniyor.



http://n-store.ru/device/item/nokia_lumia_620/0022Z12/