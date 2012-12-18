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Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 825 görüntülendi

6 yıl
3,1b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 825 görüntülendi
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft'un stratejik işbirliğinin meyveleri internette boy göstermeye devam ediyor. Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 desteğini arkasına alan Lumia 825'e ait olduğu öne sürülen görseller ve teknik özellikler, Winp tarafından sızdırıldı.

28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait)  Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformunun, Adreno 225 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç vermesi beklenen Lumia 825'in, kasım ayından itibaren satışına başlanan Lumia 820'nin güncellenmiş bir versiyonu olduğu bildiriliyor ki yeni akıllı telefonun tasarımı bunu kanıtlar nitelikte. Lumia 825'te, dahili depolama alanı 8 GB'tan 16 GB'a yükseltilmiş durumda.
Lumia 825'in arka yüzüne 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Kameraya, loş mekanlarda çekim için çift LED flaş, Carl Zeiss objektif ve Full HD video kayıt özellikleri eşlik ediyor.
Lumia 825'te ekran boyutu, Lumia 820 ile benzer şekilde 4.3-inç olacak. Fakat ekranda Lumia 820'den farklı olarak ''PureMotion'' teknolojisinin kullanılacağı dile getiriliyor. İlk kez Nokia'nın Lumia 920 modelinde karşımıza çıkan PureMotion teknolojisi, hatırlanacağı üzere parlaklık, yenileme hızı ve hassasiyet kriterlerinde iddialıydı.
2013 yılının şubat ayına doğru tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Lumia 825'in global pazara açılıp açılmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.
Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 825 görüntülendi
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http://winp.cn/portalthread-114857-1-1.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
aga bu windows telefonları nedense çok kalın yahu ön biraz iyi gibi ama arka kamera tasarımı tam bi filaket sanki walkman gibi görünüyor iphone kamarası bu yüzden güzel mesela htcninde kamera tasarımı dandik kasayla bir olmalı kamara dediğin kasaya gömülmeli sadece flaşla kamara olmalı görünürde ne yani uzunca bir çizgiye kamara tasarımı naynı naynı olmuyor böyle :)
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ICromwelleI 5 yıl
Konuyu hortlatıyım bu cihaz bende var kısaca anlatıyım ağırlığı var cihazın kalınlığı var özellikleri bakımından gelirsek kasma vesayre internette falan yok win8 geldikmi gayet kullanışlı ve estetik bir işletim sistemi diyebilirim 925 arasında pek fazla bir fark yok biri 8.7mgp kamera bu 8 vede 925 biraz daha ince bu biraz daha küçük ve kalın fark bu tum ozellikler aynı yalnız şarja geldikmi bilmem ama 1 günde bitiyor bırak telefonu hiç bişey yapma çat kapanıyor oyun oynarsan hemen uyarı veriyor ama her türlü ihtiyacı karşılıcak bir marka diyebilirim
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OverClocK1ng 6 yıl
carnador
S4 PRIME a ve full hdye geçtiği zaman nokia daha fazla satacağını umuyorum :)

Sevgili Microsoft kısıtlamalarıyla Nokia'dan bir cacık olmayacak.
Bence Nokia, Microsoft gibi bir firmaya bel bağlamakla yanlış yaptı.
Android cihaz üretse şu an bırak batmayı, ihya olmuştu. Kasalar doluydu...
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colaker 6 yıl
sadece ekran ve hafıza için böyle bir model çıkardıklarına inanmıyorum. 820 orta segment için gayet başarılı donanıma sahip.

Kimbilir nasıl bir problem var ki 820de daha cıkalı 1 ay olmadan yeni model duyurdular.
wp'a geçmek için en azından 1 yıl beklenmeli, şimdi L920-L820 alanlar burdan çok sövecekler eminim
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Salona 6 yıl
Vay bee bi kaç ay öncesine kadar "işte nokianın görüntüleri sızan telefonu" diye haber çıkacağı aklıma gelmezdi :)
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Zenci Forvet 6 yıl
Ön paneli beğendim.
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osmanefeozkan 6 yıl
arkası biraz daha düzgün olsaymış ekran filan güzel gözüküyor
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Kabasaakall 6 yıl
l920 ile aynı ozellıkde bır cıhaz cıkarmanın ne anlamı var anlamıyorumkı zaten halı hazır 820 var 620 yı de yakında cıkarıyorsun bu ne sımdı 825 madem ole ypıcaksın l920 yi uyguna satsaydın pıyasaya hakım olsaydın gene tavuk yumurtlar gıbı cıhaz cıkarıcak nokia belli
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Dentrassi 6 yıl
Lumia 920 den ne farki var simdi ?
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eP_362 6 yıl Dentrassi
CaptainWerly

Lumia 920 den ne farki var simdi ?

920'den kötü ama 820'den iyi cihaz.
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wustti 6 yıl
fiyatlar uygun olsaydi kapis kapis giderdi ama telefonlara gore fiyatlar cok pahali lumia 920 nin kamerasi da ahim sahim bisey degil telefonlar biraz da abartiliyor fiyatlar uygun olsaydi coktan htc 8x imi almistim
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JohnLord 6 yıl
zeg392
Kalın gibi? birde w8 tüm modeller kalın geliyor gözüme.

Zaten kalınlar Htc 8x bile ince görünüyor ama s3 ten 2 tane sanki
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Miasmus 6 yıl
Windows Phone 8 gereken patlamayı yapamadı bence. iPhone 5 ve Galaxy S3'ün çıkışları daha çok ses getirmişti. Kaldı ki Windows Phone 8 bir çok telefonu kapsayan bir platform.
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cank1981 6 yıl
carnador
S4 PRIME a ve full hdye geçtiği zaman nokia daha fazla satacağını umuyorum :)

Ms Full HD desteği vermedğine göre nokia nasıl verecek :)
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