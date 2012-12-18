Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 825 görüntülendi

Lumia 825'e ait olduğu öne sürülen görseller ve teknik özellikler, Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft'un stratejik işbirliğinin meyveleri internette boy göstermeye devam ediyor. Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 desteğini arkasına alan'e ait olduğu öne sürülen görseller ve teknik özellikler, Winp tarafından sızdırıldı.





28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformunun, Adreno 225 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç vermesi beklenen Lumia 825'in, kasım ayından itibaren satışına başlanan Lumia 820'nin güncellenmiş bir versiyonu olduğu bildiriliyor ki yeni akıllı telefonun tasarımı bunu kanıtlar nitelikte. Lumia 825'te, dahili depolama alanı 8 GB'tan 16 GB'a yükseltilmiş durumda.



Lumia 825'in arka yüzüne 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Kameraya, loş mekanlarda çekim için çift LED flaş, Carl Zeiss objektif ve Full HD video kayıt özellikleri eşlik ediyor.

Lumia 825'te ekran boyutu, Lumia 820 ile benzer şekilde 4.3-inç olacak. Fakat ekranda Lumia 820'den farklı olarak ''PureMotion'' teknolojisinin kullanılacağı dile getiriliyor. İlk kez Nokia'nın Lumia 920 modelinde karşımıza çıkan PureMotion teknolojisi, hatırlanacağı üzere parlaklık, yenileme hızı ve hassasiyet kriterlerinde iddialıydı.

2013 yılının şubat ayına doğru tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan Lumia 825'in global pazara açılıp açılmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.



http://winp.cn/portalthread-114857-1-1.html