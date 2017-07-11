Windows Phone 8.1 için yolun sonu geldi

Bugün yani 11 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Windows Phone 8.1 için sunulan temel destek süresi sona erdi. Microsoft'un genişletilmiş destek sunmaya devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz bilgi yok.

Temel desteğin sona ermesi, Microsoft'un artık platforma yeni özellikler kazandıracak güncellemeleri yayınlamayacağı anlamına geliyor. Aslına bakılırsa bu durum Windows Phone 8.1 kullanıcıları için çok fazla değişiklik getirmeyecek. Çünkü yazılım devi zaten uzun süredir bu yönde bir güncelleme yayınlamadı.

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Öte yandan temel destek kapsamından çıkan Windows Phone 8.1'in yalnızca güvenlik geliştirmeleri alması bekleniyor. Ancak şu an için bunun da ne kadar devam edeceği belli değil. Çünkü Microsoft, henüz genişletilmiş destek bitiş tarihine netlik kazandırmadı. Bunun da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Windows 10 Mobile'a yükseltme

Mobil cihazların yeni özellikler ve yeni güncellemeler almaya devam etmesinin tek yolu işletim sistemini Windows 10 Mobile'a yükseltmek. Ancak çoğu cihaz desteklenmediğinden tüm kullanıcıların bunu gerçekleştirmesi mümkün değil.

Bunun yanında Microsoft, Creators Update güncellemesini tüm cihazlar için değil sadece modellerin %50'lik kısmı için sunmuş durumda. Yani tam anlamıyla güncel sürüme yükseltilebilecek Windows telefon sayısının çok az olduğunu belirtelim.

Windows Phone 8.1 telefonların %74'ünde çalışıyor

Microsoft, Windows Phone 8.1 için genişletilmiş destek konusunda herhangi bir bilgi vermezken, şirket asında 11 Temmuz tarihinin platformun sonu olabileceğini düşündürüyor.

Windows Phone 8.1 şu anda Microsoft'un mobil işletim sisteminin en yaygın sürümü ve cihazların yaklaşık yüzde 74'ünde çalışıyor. Windows 10 Mobile ise yukarıda bahsettiğimiz sınırlı kullanılabilirlik durumu nedeniyle yüzde 20.3'le geride kalmış durumda.