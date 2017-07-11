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Windows Phone 8.1 için yolun sonu geldi

Windows telefonlara hayat veren ve yüzde 74 kullanım oranıyla en popüler sürüm olan Windows Phone 8.1'in temel destek süresi sona erdi. İşletim sistemi artık güncelleme almayacak...
1 yıl
2b
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17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bugün yani 11 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Windows Phone 8.1 için sunulan temel destek süresi sona erdi. Microsoft'un genişletilmiş destek sunmaya devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz bilgi yok.
 
Temel desteğin sona ermesi, Microsoft'un artık platforma yeni özellikler kazandıracak güncellemeleri yayınlamayacağı anlamına geliyor. Aslına bakılırsa bu durum Windows Phone 8.1 kullanıcıları için çok fazla değişiklik getirmeyecek. Çünkü yazılım devi zaten uzun süredir bu yönde bir güncelleme yayınlamadı.
 
Ayrıca Bkz. "Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi"
Öte yandan temel destek kapsamından çıkan Windows Phone 8.1'in yalnızca güvenlik geliştirmeleri alması bekleniyor. Ancak şu an için bunun da ne kadar devam edeceği belli değil. Çünkü Microsoft, henüz genişletilmiş destek bitiş tarihine netlik kazandırmadı. Bunun da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
 

Windows 10 Mobile'a yükseltme

Mobil cihazların yeni özellikler ve yeni güncellemeler almaya devam etmesinin tek yolu işletim sistemini Windows 10 Mobile'a yükseltmek. Ancak çoğu cihaz desteklenmediğinden tüm kullanıcıların bunu gerçekleştirmesi mümkün değil.
 
Bunun yanında Microsoft, Creators Update güncellemesini tüm cihazlar için değil sadece modellerin %50'lik kısmı için sunmuş durumda. Yani tam anlamıyla güncel sürüme yükseltilebilecek Windows telefon sayısının çok az olduğunu belirtelim.
 

Windows Phone 8.1 telefonların %74'ünde çalışıyor

Microsoft, Windows Phone 8.1 için genişletilmiş destek konusunda herhangi bir bilgi vermezken, şirket asında 11 Temmuz tarihinin platformun sonu olabileceğini düşündürüyor.
 
Windows Phone 8.1 şu anda Microsoft'un mobil işletim sisteminin en yaygın sürümü ve cihazların yaklaşık yüzde 74'ünde çalışıyor. Windows 10 Mobile ise yukarıda bahsettiğimiz sınırlı kullanılabilirlik durumu nedeniyle yüzde 20.3'le geride kalmış durumda.

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SixSixSix 1 yıl en beğenilen
Ya artık bu platformun haberini yapmaya bile değmez.
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Glorfindel1907 1 yıl
Umarım en kısa zamanda çabuk bir şekilde batar, O kadar kullanıcının ahını aldı, Bu kadar rezil bir şirket yoktur mobil konusunda
1 Yanıt Yanıtla +4
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erdem552 1 yıl
Ya Wp' konusunda çok umutluydum. Destek olmak için zamanında HTC WP-8X almıştım. Çok güzeldi tasarım ve kamera olarak. İyide dayandı kırana kadar uğraştım resmen.
Şuanda da Lumia 1320 kullanıyorum. Registry hack ile wp10 na güncelledim ama Wp8.1 tam rezalet bi sistemdi. Her yönüyle o kadar eksikti ki. Wp10 ile biraz daha toplasa bile Microsoft açıkçası istenileni veremedi.
Benim gibi sabırlı ve ümitli bir kullanıcısını önümüzdeki ay kaybedecek çünkü artık androide geçicem. Yıllar içinde IOS ve Android ne kadar gelişti gördük ama Wp hala o kadar gerideki. Şuan bile onların başladığı yere ancak gelebilmiştir.
Ya Wp' konusunda çok umutluydum. Destek olmak için zamanında HTC WP-8X almıştım. Çok güzeldi tasarım ve kamera olarak. İyide dayandı kırana kadar uğraştım resme...
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cinemaker 1 yıl
evet ya zaten telefonda bir sorun çıktığında direk microsofttan bill ile görüşüyorduk destek oluyordu bize çok üzüldük
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simetrik 1 yıl
Microsoft gibi bir yazılım devi nasıl kıvıramadı bu mobil işini aklım alamıyor.
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Fatih 1 yıl
2 yıl önce 525₺'ye aldığım Lumia 735'i hala kullanıyorum ama canımı sıktı iyice. W10M'de de eski androidler gibi saçmalamaya başlamıştı, geri dönmüştüm 8.1'e. Buna da akıllı telefon demeye bin şahit lazım. Parasının hakkını verdi, helali hoş olsun ama benden bu kadar. İlk fırsatta androide geçeceğim.
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kadirirdem 1 yıl
Güle güle bile denmez bu platforma
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mkyb 1 yıl
Windows Phone 8.1'i zaten en başta Microsoft kendi bitirmişti. Skype desteğini bile kestiler aylar önce.
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Jül Sezar 1 yıl Glorfindel1907
batmadi mi zaten senelerce zarar ettiler
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mmucit 1 yıl Jül Sezar
Kullanıcılarını adam yerine koymazsan batmaya mahkumsundur.
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Glorfindel1907 1 yıl Jül Sezar
Direniyorlar hala yeni cihaz çıkaracakmış bakalım, Kim alır bu saatten sonra bilmiyorum fanboyları mevcut bu sisteminde her şeyin olduğu gibi.
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Glorfindel1907 1 yıl
Umarım en kısa zamanda çabuk bir şekilde batar, O kadar kullanıcının ahını aldı, Bu kadar rezil bir şirket yoktur mobil konusunda
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Jül Sezar 1 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
Umarım en kısa zamanda çabuk bir şekilde batar, O kadar kullanıcının ahını aldı, Bu kadar rezil bir şirket yoktur mobil konusunda


microsoft mu batar
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ERIKCI 1 yıl
Aslına bakılırsa bu durum Windows Phone 8.1 kullanıcıları için çok fazla değişiklik getirmeyecek. Çünkü yazılım devi zaten uzun süredir bu yönde bir güncelleme yayınlamadı.
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huseyincarnege 1 yıl
çok bile dayandı
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SixSixSix 1 yıl en beğenilen
Ya artık bu platformun haberini yapmaya bile değmez.
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microsoft, akıllı telefon ve
9 etiket daha windows 10 mobile işletim sistemi cep telefonu windows phone 8.1 temel destek süresi genişletilmiş destek Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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