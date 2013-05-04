Windows Phone 8'den bu yana mağaza indirme sayısı ikiye katlandı, gelirler yüzde 140 artış gösterdi





Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapan Microsoft, uygulama mağazasını geliştirmeye devam ediyor. Firma Windows Phone 8 lansmanından bu yana mağaza ile ilgili kısa detaylar paylaştı.





Buna göre geçen Ekim ayından bu yana ücretli uygulamaların geliri yüzde 140 artış gösterirken, indirme sayısı da 2 kat arttı. Bu oranlar Microsoft'un iyi yolda olduğunu gösteriyor. Ancak henüz Microsoft rakam paylaşma yoluna gitmiyor.





Bununla birlikte mağazada bazı yenilikler de mevcut. Mağaza Afganistan, Sırbistan, Irak, Timur-Leste ve Ukrayna'ya da açılarak toplam ülke sayısını 122'ye çıkardı. Ayrıca 19 pazarda 25 mağaza içi ödeme ortağı operatörüne ulaştı. Bu rakam ile Google Play mağazasını gerid bıraktı.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-app-downloads-have-doubled-dev-revenue-up-140-since-Windows-Phone-8-launch_id42615