Windows Phone 8'den bu yana mağaza indirme sayısı ikiye katlandı, gelirler yüzde 140 artış gösterdi

Haber Editörü
Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapan Microsoft, uygulama mağazasını geliştirmeye devam ediyor. Firma Windows Phone 8 lansmanından bu yana mağaza ile ilgili kısa detaylar paylaştı.
Buna göre geçen Ekim ayından bu yana ücretli uygulamaların geliri yüzde 140 artış gösterirken, indirme sayısı da 2 kat arttı. Bu oranlar Microsoft'un iyi yolda olduğunu gösteriyor. Ancak henüz Microsoft rakam paylaşma yoluna gitmiyor.
Bununla birlikte mağazada bazı yenilikler de mevcut. Mağaza Afganistan, Sırbistan, Irak, Timur-Leste ve Ukrayna'ya da açılarak toplam ülke sayısını 122'ye çıkardı. Ayrıca 19 pazarda 25 mağaza içi ödeme ortağı operatörüne ulaştı. Bu rakam ile Google Play mağazasını gerid bıraktı.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-app-downloads-have-doubled-dev-revenue-up-140-since-Windows-Phone-8-launch_id42615 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows 8 ve Windows phone 8 sindirilme süresini aşıp, oturunca, android çok kan kaybedecek gibi görünüyor..
Dosya yöneticisiyle kişiselleştirilebilir klasörler oluşturup, istenilen dosyaların istenilen klasörlere yerleştirebiliyorsun. WP8'de çektiğin fotoğraf olsun video olsun önceden belirlenen klasörlere gidiyor, hiçbir taşıma işlemi yapamıyorsun. Foto veya video sd cardta mı yoksa telefon hafızasında mı onu dahi göremiyorsun, varolan standart klasörlere şifreleme de yapamıyorsun. Bir tatile çıktığını varsayalım tatil fotoğraflarım diye bir klasör oluşturup tatilde çekmiş olduğun fotoları istediğin klasöre taşıyamıyorsun aynı şey video müzik ve diğer bir çok uzantılı dosya içinde geçerli. wp8'de herşey karman çorman vaziyette, yıllar öncesinin dandirik java işletim sistemli telefonlarında dahi bu klasör sistemi mevcut.
not: eski Lumia 820 mağduruyum :) şuan iphone 4s kullanıyorum