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Windows Phone 8'den bu yana mağaza indirme sayısı ikiye katlandı, gelirler yüzde 140 artış gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8'den bu yana mağaza indirme sayısı ikiye katlandı, gelirler yüzde 140 artış gösterdi

Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapan Microsoft, uygulama mağazasını geliştirmeye devam ediyor. Firma Windows Phone 8 lansmanından bu yana mağaza ile ilgili kısa detaylar paylaştı.

Buna göre geçen Ekim ayından bu yana ücretli uygulamaların geliri yüzde 140 artış gösterirken, indirme sayısı da 2 kat arttı. Bu oranlar Microsoft'un iyi yolda olduğunu gösteriyor. Ancak henüz Microsoft rakam paylaşma yoluna gitmiyor.

Bununla birlikte mağazada bazı yenilikler de mevcut. Mağaza Afganistan, Sırbistan, Irak, Timur-Leste ve Ukrayna'ya da açılarak toplam ülke sayısını 122'ye çıkardı. Ayrıca 19 pazarda 25 mağaza içi ödeme ortağı operatörüne ulaştı. Bu rakam ile Google Play mağazasını gerid bıraktı.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-app-downloads-have-doubled-dev-revenue-up-140-since-Windows-Phone-8-launch_id42615 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
ya sen tutmuş iphone dosya yöneticisi varmış yok efendim şifre koyabiliyomuşun yok Windows ta herşey karman çormanmış söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum şuana kadar piyasada olan mobil işletim sistemlerinde en hızlı stabil sorunsuz akıcı çalışan windowsphone ayrıca iphone gibi kullanıcıları köle etmiyor iphone kırmızı bir çizgi çekmiş arkadaşım bunun dışına çıkamazsın diyor kısıtlıyor sen hala ne anlatyorsun
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Guest-F8946C419 6 yıl
Dosya yöneticisi ile ne yapıyorsunuz merak ettiğim için soruyorum. Ayrıca, WP'da harici Kart takmanın mantığı saçma.. Onun yerine 32, 64, 128 gb seçenekler sunularak alan konusunda zaten yeterli seviyelere gelecektir.

Windows 8 ve Windows phone 8 sindirilme süresini aşıp, oturunca, android çok kan kaybedecek gibi görünüyor..
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stabwound 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Dosya yöneticisi ile ne yapıyorsunuz merak ettiğim için soruyorum. Ayrıca, WP'da harici Kart takmanın mantığı saçma.. Onun yerine 32, 64, 128 gb seçenekler sunularak alan konusunda zaten yeterli seviyelere gelecektir.

Windows 8 ve Windows phone 8 sindirilme süresini aşıp, oturunca, android çok kan kaybedecek gibi görünüyor..

Dosya yöneticisiyle kişiselleştirilebilir klasörler oluşturup, istenilen dosyaların istenilen klasörlere yerleştirebiliyorsun. WP8'de çektiğin fotoğraf olsun video olsun önceden belirlenen klasörlere gidiyor, hiçbir taşıma işlemi yapamıyorsun. Foto veya video sd cardta mı yoksa telefon hafızasında mı onu dahi göremiyorsun, varolan standart klasörlere şifreleme de yapamıyorsun. Bir tatile çıktığını varsayalım tatil fotoğraflarım diye bir klasör oluşturup tatilde çekmiş olduğun fotoları istediğin klasöre taşıyamıyorsun aynı şey video müzik ve diğer bir çok uzantılı dosya içinde geçerli. wp8'de herşey karman çorman vaziyette, yıllar öncesinin dandirik java işletim sistemli telefonlarında dahi bu klasör sistemi mevcut.

not: eski Lumia 820 mağduruyum :) şuan iphone 4s kullanıyorum
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MustfEge.T 6 yıl
ucretli uygulamalarin bir kismi ucretsiz olsa daha ii olur bnce bircok uygulama cok pahali
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Mağazanın önü açık. Her gün yeni uygulamalar çıkıyor ve hepsi birbirinden kaliteli.
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ArdiaroS 6 yıl
Hele bir de dosya yöneticisi gelir, uygulamalar SD karta yüklenebilir hale gelirse off offf



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