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Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlar bu hafta sonu Avrupa'da satışa çıkıyor

6 yıl
3,7b
1
47
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, bugün San Francisco'da düzenlediği etkinlikte Windows Phone 8 mobil işletim sistemini tekrar duyurdu. Geliştirme aşaması bir süre önce tamamlanan ve üreticilerin kullanımına sunulan Apollo kod adlı ekosistemin yaz dönemi boyunca devam eden çalışmalar sonrası edindiği yeni özellikleri tanıtıldı. Ayrıca platformun güç verdiği ilk akıllı telefonların ne zaman tüketiciyle buluşacağı açıklandı.
Geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanan Nokia Lumia 820, Lumia 920, HTC Windows Phone 8S, Windows Phone 8X ve Samsung ATIV S modelleri bu hafta sonu ilk olarak Avrupa'da piyasaya sürülecek. Kasım ayı sonundaki tatil dönemine kadar Amerika'nın AT&T, T-Mobile ve Verizon Wireless operatörleriyle de çıkışlarını yapacak olan bu modellere Aralık'ta Samsung'un Odyssey kod adlı ürünü de dahil olacak. Redmond merkezli yazılım devinin organizasyonun resmen dile getirilen ATIV Odyssey, 4.65 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, Snapdragon S4 çipset, 4G LTE, 8MP arka, 2MP ön kamera ile NFC çipine sahip olacak ve Verizon operatörü tarafından satılacak.
Yıl sona ermeden Huawei'nin Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor. Bununla birlikte HTC cephesinden üçüncü bir model gelebileceği konuşuluyor. WP8 işletim sisteminin ülkemize ilk olarak Nokia tarafından 21 Kasım'da Türkiye tanıtımı gerçekleştirilecek Lumia 820 ve Lumia 920 ile giriş yapacağı tahmin ediliyor. Ardından 2013 öncesi Samsung ve HTC'nin de WP8 ürün portföyünü Türkiye'ye getireceği öngörülüyor. Cihazların Kasım'da dünya genelinde birçok ülkeye dağıtılmaya başlayacağı biliniyor.

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SystemApps 6 yıl en beğenilen
wp platformu startını verdi :)Artık şu saat itibariyle windows phone reaksiyonu başlamıştır.Vatana millete hayırlı olsun...:P



Donanımhaberde daha önce wp8li lumiaların canlı yayını olmamıştı.Ne hikmetse bozuk olan site iphone 5 lasmanına kadar kendine geldi.Lasmanıda yapıldı.Şimdi ise yine herhangi bir yayın yapılmadı.Biliyorum inkar edeceksiniz ama aksini düşünmemi sağlayacak hiç bir şey yapmadığınız sürece böyle düşüneceğim.

wp platformu startını verdi :)Artık şu saat itibariyle windows phone reaksiyonu başlamıştır.Vatana millete hayırlı olsun...:PDonanımhab...
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.TRinTY. 6 yıl
Site olarak sanki windows-phone platformu dışlanmış gibi.Ülkemize ne zaman gelecek tahmini fiyat ne olur gibi bilgilere haberlerde yer verilmesi de iyi olur.Microsoftta da suç var.Güya bi lansman yapıldı orada telefonları doğru dürüst kimseye inceletmediler.Aradan 2 ay geçti hala işletim sistemi cephesinde ne oldu bitti kimsenin haberi yok.Piyasadaki en radikal cihaz ve yazılıma sahip sistem hakkında kaç aydır bilgi edinemiyoruz doğru düzgün.
Site olarak sanki windows-phone platformu dışlanmış gibi.Ülkemize ne zaman gelecek tahmini fiyat ne olur gibi bilgilere haberlerde yer verilmesi de iyi olur.Mic...
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HTC Specialist 6 yıl DantevsVergil
DantevsVergil
En cok görmek istedigim sey, su windows'un bir android yüklü telefonda dualboot yapildigi görmek.

HTC HD2
DantevsVergilEn cok görmek istedigim sey, su windows'un bir android yüklü telefonda dualboot yapildigi görmek.HTC HD2
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Zenci Forvet 6 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek ki bunlar?
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Amedra 6 yıl
HTC'yi bizzat denemek istiyorum yahu, çok güzel bir tasarım üzerinde yapılmış.
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HTC Specialist 6 yıl
Eveet arkadaşlar HTC W8X Türkiye fiyatı 1599 TL, HTC W8S fiyatı ise 1000 TL nin altında. W8X pazartesiden, W8S birdahaki aydan itibaren alınabilir olacak TR de.
1 Yanıt Yanıtla +1
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EHABERDAR 6 yıl HTC Specialist
Explore The Universe
Eveet arkadaşlar HTC W8X Türkiye fiyatı 1599 TL, HTC W8S fiyatı ise 1000 TL nin altında. W8X pazartesiden, W8S birdahaki aydan itibaren alınabilir olacak TR de.

Kaynak nedir dostum?
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Surprise Mothafucka 6 yıl
lumia 920 , 1600 tl civarı girerse piyasayı sallar
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Ermis1453 6 yıl
Arkadaslar iddiaya girdim. Lumia 920 nin lablosuz sarji olayini anlatdim. Arkadas oyle sey olamaz dedi bende var dedim. Is yerindeki butun arkadaslara yemegine iddiaya girdik. Ama simdi kiviriyor. Cunku temas var diyor. 920 sarj kutusuna temas etmeden sarj olabilirmi. Biliyorum 920 daha cikmadi. Sarj kutusuna temas etmeden sarj mumkunmu? Yada arasina baska birsey koysak sarj olurmu?
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sarahaten 6 yıl Ermis1453
dervis2007
Arkadaslar iddiaya girdim. Lumia 920 nin lablosuz sarji olayini anlatdim. Arkadas oyle sey olamaz dedi bende var dedim. Is yerindeki butun arkadaslara yemegine iddiaya girdik. Ama simdi kiviriyor. Cunku temas var diyor. 920 sarj kutusuna temas etmeden sarj olabilirmi. Biliyorum 920 daha cikmadi. Sarj kutusuna temas etmeden sarj mumkunmu? Yada arasina baska birsey koysak sarj olurmu?

Olmaz
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Faux Carnival 6 yıl Ermis1453
dervis2007
Arkadaslar iddiaya girdim. Lumia 920 nin lablosuz sarji olayini anlatdim. Arkadas oyle sey olamaz dedi bende var dedim. Is yerindeki butun arkadaslara yemegine iddiaya girdik. Ama simdi kiviriyor. Cunku temas var diyor. 920 sarj kutusuna temas etmeden sarj olabilirmi. Biliyorum 920 daha cikmadi. Sarj kutusuna temas etmeden sarj mumkunmu? Yada arasina baska birsey koysak sarj olurmu?

Iyi kivirmis. Temas falan yok. Yani var tabii ki ama bir anlami ya da hukmu yok. Bildigimiz turden iletken temasi degil cunku. Arasinda bir sey varken de olur teorik olarak. Olmasinin onundeki tek engel aradaki maddenin induktansi engellemesi. Ya da engelleyecek kadar kalin ya da engelleyebilecek malzemeden olmasi. Zaten fatboy'un yastiklarini incelediginizde goreceksiniz ki sarj unitesi yastigin icinde. Fermuarla erisilebiliyor ve cikarilip ayri olarak da kullanilabiliyor.

Dedigim gibi bu fatboy'un spec sheet'ini gosterip yemegi afiyetle yiyin.
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CoreXXX 6 yıl Ermis1453
dervis2007

Arkadaslar iddiaya girdim. Lumia 920 nin lablosuz sarji olayini anlatdim. Arkadas oyle sey olamaz dedi bende var dedim. Is yerindeki butun arkadaslara yemegine iddiaya girdik. Ama simdi kiviriyor. Cunku temas var diyor. 920 sarj kutusuna temas etmeden sarj olabilirmi. Biliyorum 920 daha cikmadi. Sarj kutusuna temas etmeden sarj mumkunmu? Yada arasina baska birsey koysak sarj olurmu?

sen o yemeği kazandın merak etme çünkü yastığa tam temas etmedende saja başlıyor videosunda seyrettim youtubede olması laızm kurcala bulursun yastığa yada pada yaklaşınca zaten sarj başlıyor ama havada duramayacağı için mecbur üstüne koyuyon :D
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RANJ 6 yıl
Bir taraftan Androidli Nexus cihazlar, bir taraftanda Windows 8li harikalar. Ne yapıcaz biz? Mağduruzda mağduruz :)
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MK* 6 yıl
abi fiyatı uygun olsun seneye yazın almayan...
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Dogu-E 6 yıl
Fiyat uygun olursa ki pek sanmiyorum Nokia 920 akar gider tasarim super
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Lg nexus 1000 lira civari olursa bu nokiada o civarda satmali yoksa cok satmaz
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sertacarslan 6 yıl
Win8'li Asus Padphone 3 bekliyoruz.
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erci501 6 yıl
920 ler nokia shoplara aralik ayinda gelecekmis bilginize
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2Shakur 6 yıl
Nokia Lumia 920 Sarı
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DantevsVergil 6 yıl
Explore The Universe
DantevsVergilEn cok görmek istedigim sey, su windowsun bir android yüklü telefonda dualboot yapildigi görmek.
HTC HD2

win 8'i kast etmistim. Win 7'yi bilgisayar disinda hicbir yerde kullanmam. Win 7 olduysa o da olur herhalde, söyle bir 6ay sonra :D
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