Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlar bu hafta sonu Avrupa'da satışa çıkıyor





Microsoft, bugün San Francisco'da düzenlediği etkinlikte Windows Phone 8 mobil işletim sistemini tekrar duyurdu. Geliştirme aşaması bir süre önce tamamlanan ve üreticilerin kullanımına sunulan Apollo kod adlı ekosistemin yaz dönemi boyunca devam eden çalışmalar sonrası edindiği yeni özellikleri tanıtıldı. Ayrıca platformun güç verdiği ilk akıllı telefonların ne zaman tüketiciyle buluşacağı açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanan Nokia Lumia 820, Lumia 920, HTC Windows Phone 8S, Windows Phone 8X ve Samsung ATIV S modelleri bu hafta sonu ilk olarak Avrupa'da piyasaya sürülecek. Kasım ayı sonundaki tatil dönemine kadar Amerika'nın AT&T, T-Mobile ve Verizon Wireless operatörleriyle de çıkışlarını yapacak olan bu modellere Aralık'ta Samsung'un Odyssey kod adlı ürünü de dahil olacak. Redmond merkezli yazılım devinin organizasyonun resmen dile getirilen ATIV Odyssey, 4.65 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, Snapdragon S4 çipset, 4G LTE, 8MP arka, 2MP ön kamera ile NFC çipine sahip olacak ve Verizon operatörü tarafından satılacak.

Yıl sona ermeden Huawei'nin Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor. Bununla birlikte HTC cephesinden üçüncü bir model gelebileceği konuşuluyor. WP8 işletim sisteminin ülkemize ilk olarak Nokia tarafından 21 Kasım'da Türkiye tanıtımı gerçekleştirilecek Lumia 820 ve Lumia 920 ile giriş yapacağı tahmin ediliyor. Ardından 2013 öncesi Samsung ve HTC'nin de WP8 ürün portföyünü Türkiye'ye getireceği öngörülüyor. Cihazların Kasım'da dünya genelinde birçok ülkeye dağıtılmaya başlayacağı biliniyor.