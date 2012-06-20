Windows Phone 8'li ilk telefonları Nokia, Samsung, HTC ve Huawei yapacak





Yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemi versiyonunu tanıtan Microsoft, iş birliğine gittiği donanım üreticilerini açıkladı. Tabi ki son dönemde birbirlerine oldukça yakınlaşan Nokia bu üreticiler arasındaki yerini aldı.

Finlandiyalı eski mobil sektör liderinin yanı sıra yeni lider Samsung, Tayvanlı HTC ve dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon ekipmanı dağıtımcısı Huawei, Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonları üretmek için Microsoft ile anlaştı. Cihazların muhtemelen tamamında bir diğer donanım ortağı San Diego merkezli Qualcomm'un Snapdragon çipleri kullanılacak.

Windows Phone zirvesinde pil ömrünü düşürmek istemedikleri için çift çekirdekli modellere yoğunlaşacaklarını ifade eden şirket yöneticileri, resmen dillendirmese de Qualcomm tarafından geliştirilen 28nm Krait işlemcilerin kullanıldığı Snapdragon S4 çipset serisinin kullanılacağına işaret etti. Konuyla ilgili The Verge sitesini bilgilendiren çip üreticisi ise; Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Plus'ın Windows Phone 8 telefonlara güç vereceğini resmen duyurdu.

Dünya genelinde tam 180 ülke ve Türkçe dahil olmak üzere 50 dili destekleyecek olan WP8'li cihaz üreticileri arasında LG'nin yer almaması Güney Koreli üreticinin gerçekten Windows Phone ekosisteminden ayrıldığını gözler önüne serdi. Ayrıca Çin'deki yükselişini sürdürmek isteyen Microsoft, Huawei'yi ortakları arasına katmış. ZTE'nin neden zirvede yer almadı bilinmiyor. Tasarım konusunda daha esnek davranmaya başlayacağı bildirilen Redmond merkezli yazılım devinin yeni ortakları kendine çekmeye başlayacağından şüphemiz yok.

2012 ilk çeyreği sonuçlarına göre; ufak bir pazar payı kaybı yaşayan Redmond merkezli üreticinin mobil platformu, Windows Phone 8 sayesinde analizlerde belirtildiği gibi Apple'ın iOS'unu geride bırakabilecek bir iddia ortaya koydu. Analistlerin haklı çıkıp çıkmayacağını birkaç yıl içerisinde anlayacağız.

Son olarak Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlarda güncellemelerin OTA olarak dağıtılacağını ve bu yazılım versiyonuna sahip tüm ürünlerin satışa çıktıktan sonraki 18 ay boyunca yazılım desteğine sahip olacağını ekleyelim. Ayrıca güncellemelerin deneme sürümlerine ulaşmak isteyenler için kaydolarak dahil olabileceğiniz bir program da müjdelendi.

http://www.engadget.com/2012/06/20/windows-phone-8-to-start-on-htc-huawei-nokia-and-samsung/