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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 8'li ilk telefonları Nokia, Samsung, HTC ve Huawei yapacak

6 yıl
12,2b
1
17
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemi versiyonunu tanıtan Microsoft, iş birliğine gittiği donanım üreticilerini açıkladı. Tabi ki son dönemde birbirlerine oldukça yakınlaşan Nokia bu üreticiler arasındaki yerini aldı.
Finlandiyalı eski mobil sektör liderinin yanı sıra yeni lider Samsung, Tayvanlı HTC ve dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon ekipmanı dağıtımcısı Huawei, Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonları üretmek için Microsoft ile anlaştı. Cihazların muhtemelen tamamında bir diğer donanım ortağı San Diego merkezli Qualcomm'un Snapdragon çipleri kullanılacak.
Windows Phone zirvesinde pil ömrünü düşürmek istemedikleri için çift çekirdekli modellere yoğunlaşacaklarını ifade eden şirket yöneticileri, resmen dillendirmese de Qualcomm tarafından geliştirilen 28nm Krait işlemcilerin kullanıldığı Snapdragon S4 çipset serisinin kullanılacağına işaret etti. Konuyla ilgili The Verge sitesini bilgilendiren çip üreticisi ise; Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Plus'ın Windows Phone 8 telefonlara güç vereceğini resmen duyurdu.
Dünya genelinde tam 180 ülke ve Türkçe dahil olmak üzere 50 dili destekleyecek olan WP8'li cihaz üreticileri arasında LG'nin yer almaması Güney Koreli üreticinin gerçekten Windows Phone ekosisteminden ayrıldığını gözler önüne serdi. Ayrıca Çin'deki yükselişini sürdürmek isteyen Microsoft, Huawei'yi ortakları arasına katmış. ZTE'nin neden zirvede yer almadı bilinmiyor. Tasarım konusunda daha esnek davranmaya başlayacağı bildirilen Redmond merkezli yazılım devinin yeni ortakları kendine çekmeye başlayacağından şüphemiz yok.
2012 ilk çeyreği sonuçlarına göre; ufak bir pazar payı kaybı yaşayan Redmond merkezli üreticinin mobil platformu, Windows Phone 8 sayesinde analizlerde belirtildiği gibi Apple'ın iOS'unu geride bırakabilecek bir iddia ortaya koydu. Analistlerin haklı çıkıp çıkmayacağını birkaç yıl içerisinde anlayacağız.
Son olarak Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlarda güncellemelerin OTA olarak dağıtılacağını ve bu yazılım versiyonuna sahip tüm ürünlerin satışa çıktıktan sonraki 18 ay boyunca yazılım desteğine sahip olacağını ekleyelim. Ayrıca güncellemelerin deneme sürümlerine ulaşmak isteyenler için kaydolarak dahil olabileceğiniz bir program da müjdelendi. 

http://www.engadget.com/2012/06/20/windows-phone-8-to-start-on-htc-huawei-nokia-and-samsung/ Yorum Yaz
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alicavush 6 yıl en beğenilen
sanırım alacak olduğum telefon bu olacak
eh nokia al sana küllerinden doğma fırsatı bu defa bizi utandırmazsın artık 808 in kamerasına gerek yok N8 kamerası ve adam gibi çift çekirdekli bir işlemci ile balıklama atlarım. Win8 in Release Preview sürümünü bir haftadır pc de kullanıyorum çokta memnununum ve şayet android pcler için yeni sürüm çıkartmazsa çok büyük darbe yiyecek gibi duruyor
sanırım alacak olduğum telefon bu olacakeh nokia al sana küllerinden doğma fırsatı bu defa bizi utandırmazsın artık 808 in kamerasına gerek yok N8 ...
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wustti 6 yıl
alicavush
sanırım alacak olduğum telefon bu olacak
eh nokia al sana küllerinden doğma fırsatı bu defa bizi utandırmazsın artık 808 in kamerasına gerek yok N8 kamerası ve adam gibi çift çekirdekli bir işlemci ile balıklama atlarım. Win8 in Release Preview sürümünü bir haftadır pc de kullanıyorum çokta memnununum ve şayet android pcler için yeni sürüm çıkartmazsa çok büyük darbe yiyecek gibi duruyor

kardeş hemen atlama bi nokia fiyat versin bakalım:) nokia bu sırf kamerası var diye neredeyse 2000tl ye satıyor telefonu. bi de böyle bişey çıkarsa:) havaya atlamanla yere çakılman bir olur aman diyim:)
alicavushsanırım alacak olduğum telefon bu olacakeh nokia al sana küllerinden doğma fırsatı bu defa bizi utandırmazsın artık 808 ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Stanislas Xavier 6 yıl
Annemim Lg Gw735 windows telefonu bozuldu ve garantiden bize yeni LG optimus 7 verdiler(Lg nin bu huyunu seviyorum,daha önce de olmuştu),ingilizce olduğu için annem satıp başka telefon alma kararı aldı fakat bir kaç gün cihazı kullanma fırsatım oldu,donanımına baktığımızda ep eski scorpion işlemcisi ile aslında çok vasat bir alet beklentisi oluşturmakta ama aleti kullanmaya başlayınca hızı sizi şaşırtıyor,arayüzü kullanması zevkli fakat 7.5 sürümünde bazı eksiklikler var,cihazın verdiği performans karşısında şaşırdım açıkçası...
Hep söyledik google ın yazılama önem vermesi lazım donanım canavarlığını bırakması gerek diye ve windows 7.5 bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.
Microsoft sonuçta bir yazılım firması ve hakkını veriyor,beni yeni wphone da en çok çapraz oyun platformu heyecanlandırdı ,native olarak çalışan oyunlar gerçekten donanımın hakkını veriyor,s4+ yongaları da gayet yeterli kısacası microsoft gayet güzel döndü piyasaya,geçen sene çift çekirdekli androidler ile heyecanlanıp Wphone ölü doğdu diyen gençleri şimdi microsoftu öven mesajlar ile görmek de ayrı bir güzel,yazılımsal anlamda başarılı olacağına inandığım bir de BB10 var malum qnx ile geliyor ve playbooktaki sistemin kalitesi beni memnun etti,fakat RIM in Wphone karşısında durabileceğini sanmıyorum,öte yandan erken ve iddialı konuşmak istemiyorum,diğer ergenler gibi gördüklerimden heyecanlanıp android öldü diyememem fakat büyük pazar kaybedecek diyebilirim rahatlıkla...
Annemim Lg Gw735 windows telefonu bozuldu ve garantiden bize yeni LG optimus 7 verdiler(Lg nin bu huyunu seviyorum,daha önce de olmuştu),ingilizce olduğu için a...
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Legendery 6 yıl
Gafı da yakalamış olduk bkz : Finlandiyalı eski mobil sektör liderinin yanı sıra yeni lider Samsung...
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dellino 6 yıl Legendery
Legendery

Gafı da yakalamış olduk bkz : Finlandiyalı eski mobil sektör liderinin yanı sıra yeni lider Samsung...

Gaf değil. Doğru teşhis. Mobil sektörü lideri artık Samsung.
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FFadeleSS 6 yıl
Finlandiyalı eski mobil sektör liderinin yanı sıra yeni lider Samsung 3 3 :D
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BuYaZ 6 yıl
Huawei Telefon çıkarırsa Ucuza uçar
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tientzu1968 6 yıl
Win8 in Release Preview sürümünü bir haftadır pc de kullanıyorum çokta memnununum ve şayet android pcler için yeni sürüm çıkartmazsa çok büyük darbe yiyecek gibi duruyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Stanislas Xavier 6 yıl
Annemim Lg Gw735 windows telefonu bozuldu ve garantiden bize yeni LG optimus 7 verdiler(Lg nin bu huyunu seviyorum,daha önce de olmuştu),ingilizce olduğu için annem satıp başka telefon alma kararı aldı fakat bir kaç gün cihazı kullanma fırsatım oldu,donanımına baktığımızda ep eski scorpion işlemcisi ile aslında çok vasat bir alet beklentisi oluşturmakta ama aleti kullanmaya başlayınca hızı sizi şaşırtıyor,arayüzü kullanması zevkli fakat 7.5 sürümünde bazı eksiklikler var,cihazın verdiği performans karşısında şaşırdım açıkçası...
Hep söyledik google ın yazılama önem vermesi lazım donanım canavarlığını bırakması gerek diye ve windows 7.5 bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.
Microsoft sonuçta bir yazılım firması ve hakkını veriyor,beni yeni wphone da en çok çapraz oyun platformu heyecanlandırdı ,native olarak çalışan oyunlar gerçekten donanımın hakkını veriyor,s4+ yongaları da gayet yeterli kısacası microsoft gayet güzel döndü piyasaya,geçen sene çift çekirdekli androidler ile heyecanlanıp Wphone ölü doğdu diyen gençleri şimdi microsoftu öven mesajlar ile görmek de ayrı bir güzel,yazılımsal anlamda başarılı olacağına inandığım bir de BB10 var malum qnx ile geliyor ve playbooktaki sistemin kalitesi beni memnun etti,fakat RIM in Wphone karşısında durabileceğini sanmıyorum,öte yandan erken ve iddialı konuşmak istemiyorum,diğer ergenler gibi gördüklerimden heyecanlanıp android öldü diyememem fakat büyük pazar kaybedecek diyebilirim rahatlıkla...
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Normsoner 6 yıl
way be inş nokia kendine gelir cünkü hala onun gibi tasarım ve saglam telefon yapabilen bi firma yok iphone 5 almayı planlıyordum ama bunu gördükden sonra iphone 5 bi anda silindi kafamdan nedense
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wampaa 6 yıl
Nokia ve HTC çakal firma hemen atlamış donanım kamera ses tasarım orataya karışık her sınıfa uygun ayar çekerlerse pazarı uçurturlar.
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TümAmiraL 6 yıl
Valla zorunluluktan android kullanıyorum çok tutarsız bi Ekosistem. Güncelleştirmeler her şirket için ayrı ayrı böyle saçmalık mı olur.
windows 8 çıksa da nokiaya geri dönsem
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DH Misafiri 6 yıl
Huawei el atsın müthiş işler yapıyor.Htc de Tegra 3+ lı bir telefon yapsın daha ne.Samsung ve Nokia yı merak etmiyorum hep standart şeyler.
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RockConn 6 yıl
Windows Phone'den ziyade Huawei'nin geleceğini çok merak ediyorum.
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wustti 6 yıl
alicavush
sanırım alacak olduğum telefon bu olacak
eh nokia al sana küllerinden doğma fırsatı bu defa bizi utandırmazsın artık 808 in kamerasına gerek yok N8 kamerası ve adam gibi çift çekirdekli bir işlemci ile balıklama atlarım. Win8 in Release Preview sürümünü bir haftadır pc de kullanıyorum çokta memnununum ve şayet android pcler için yeni sürüm çıkartmazsa çok büyük darbe yiyecek gibi duruyor

kardeş hemen atlama bi nokia fiyat versin bakalım:) nokia bu sırf kamerası var diye neredeyse 2000tl ye satıyor telefonu. bi de böyle bişey çıkarsa:) havaya atlamanla yere çakılman bir olur aman diyim:)
1 Yanıt Yanıtla +6
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alicavush 6 yıl wustti
wustti

alicavush

sanırım alacak olduğum telefon bu olacak
eh nokia al sana küllerinden doğma fırsatı bu defa bizi utandırmazsın artık 808 in kamerasına gerek yok N8 kamerası ve adam gibi çift çekirdekli bir işlemci ile balıklama atlarım. Win8 in Release Preview sürümünü bir haftadır pc de kullanıyorum çokta memnununum ve şayet android pcler için yeni sürüm çıkartmazsa çok büyük darbe yiyecek gibi duruyor


kardeş hemen atlama bi nokia fiyat versin bakalım:) nokia bu sırf kamerası var diye neredeyse 2000tl ye satıyor telefonu. bi de böyle bişey çıkarsa:) havaya atlamanla yere çakılman bir olur aman diyim:)



dostum emin ol çok pahalı çıkacaktır neticede arkasında nokia ve windovs var adamlar senelerce kanımızı emdiler yine emmek isteyeceklerdir ama istediğim gibi bir şey çıkartırlarsa önemli değil
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