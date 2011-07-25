Windows Phone Mango destekli HTC Omega'nın teknik özellik listesi sızdırıldı

Haber Editörü
HTC'nin yeni akıllı telefonu Ruby'nin yansımalarının paylaşılmasının ardından Gadgetian, HTC Omega'ya ait olduğunu öne sürdüğü teknik özellik listesini internete sızdırdı.
HTC 7 Mozart'ın yeni varisi olacağı düşünülen Omega, yayınlanan teknik özellik listesine göre 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alacak; Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin Mango versiyonunu kullanacak.
Dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan HTC Omega, 3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapıyor.
Günümüzde standartlaşmaya başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamera bulunuyor. Kamera aynı zamanda 720p video kaydedebiliyor.
HTC Omega'nın ne zaman tanıtılıp satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.
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yani Turkiyede kala-kala uygulama indire biliyormusunuz?birde iphone daki gibi jalbreak tarzi islemle her seyi ucretsiz yapmak ve ya ucretli uygulamalari free olarak indirmek mumkunmu birde zune uygulamasi cok mu zor
pardon bir soru sormak istiyorum windows phone 7 de market erisimi bir cok ulkeye Turkiyeyede cikisi kapali peki siz uygulama yun filan nerden indiriyorsunuz ucretlimi yoksa ucretsizmi
HTC bizleri şaşırtıyor
Ekleme: Bu arada forumun tam versiyonundan bunun gibi haber başlıklarına yorum yapamıyoruz, mobil sürüme girmek zorunda kalıyoruz. Bu sorun vardı, çözülmüştü gene ortaya çıktı. Yönetici arkadaşlar bir el atarlarsa sevinirim.