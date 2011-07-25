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Windows Phone Mango destekli HTC Omega'nın teknik özellik listesi sızdırıldı

7 yıl
11,8b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'nin yeni akıllı telefonu Ruby'nin yansımalarının paylaşılmasının ardından Gadgetian, HTC Omega'ya ait olduğunu öne sürdüğü teknik özellik listesini internete sızdırdı.
HTC 7 Mozart'ın yeni varisi olacağı düşünülen Omega, yayınlanan teknik özellik listesine göre 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alacak; Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin Mango versiyonunu kullanacak.
Dört band GSM şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan HTC Omega, 3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapıyor.
Günümüzde standartlaşmaya başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamera bulunuyor. Kamera aynı zamanda 720p video kaydedebiliyor.
HTC Omega'nın ne zaman tanıtılıp satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.

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RYU1980 7 yıl
Disaridan uygulama yuklemek simdilik pek kolay bir yontem degil ben kullanmiyorum. Cok detay bilmiyorum.
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RYU1980 7 yıl
Soyle birsey var soylemeyi unuttum. Ingiltere veya Amerika uzerinden bir live id niz olmasi lazim. Benim xbox hesabim ilgiltere uzerinden oldugundan herhangi bir sorunla karsilasmadim. ( iki ulke ismi verdim. Gecerli olan herhangi bir ulkede olabilir) zune kullanmak zor degil ben sadece muzik senkronizasyonu yapiyorum.
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RYU1980 7 yıl
Zaten halihazirda cihazlarin hepsi yurtdisindan geldigi icin marketplace uygulamasi kapali degil. Ucretli ve ucretsiz uygulamalari indirebiliyorsunuz. Her programi deneyebiliyorsunuz "try" butonu ile.
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orhan azeri 7 yıl RYU1980
RYU1980

Zaten halihazirda cihazlarin hepsi yurtdisindan geldigi icin marketplace uygulamasi kapali degil. Ucretli ve ucretsiz uygulamalari indirebiliyorsunuz. Her programi deneyebiliyorsunuz "try" butonu ile.


yani Turkiyede kala-kala uygulama indire biliyormusunuz?birde iphone daki gibi jalbreak tarzi islemle her seyi ucretsiz yapmak ve ya ucretli uygulamalari free olarak indirmek mumkunmu birde zune uygulamasi cok mu zor
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RYU1980 7 yıl
Mevcut durumda wp7 zaten eski olan donanimla bile cok hizli calisiyor. Inanin su an icin cift cekirdege ihtiyac duymuyor. Ben telefonumu mango ile guncelledim ve gayet performansli kullaniyorum. Daha sonraki guncellemelerde belki ihtiyac olabilir ama mangoya kadar (mango da dahil) bundan yuksek donanima ihtiyac yok.
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orhan azeri 7 yıl

RYU1980

Mevcut durumda wp7 zaten eski olan donanimla bile cok hizli calisiyor. Inanin su an icin cift cekirdege ihtiyac duymuyor. Ben telefonumu mango ile guncelledim ve gayet performansli kullaniyorum. Daha sonraki guncellemelerde belki ihtiyac olabilir ama mangoya kadar (mango da dahil) bundan yuksek donanima ihtiyac yok.


pardon bir soru sormak istiyorum windows phone 7 de market erisimi bir cok ulkeye Turkiyeyede cikisi kapali peki siz uygulama yun filan nerden indiriyorsunuz ucretlimi yoksa ucretsizmi
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punchpranha 7 yıl
acaba tek çekirdek olması ucuz satılacağı anlamınamı geliyor gerçi zaten windows phone olduğundan elinde patlıcak satılması zor ekranıda çok küçük olmuş eğer 3.8 ise...
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Lepanto 7 yıl
16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapıyor.


HTC bizleri şaşırtıyor


Ekleme: Bu arada forumun tam versiyonundan bunun gibi haber başlıklarına yorum yapamıyoruz, mobil sürüme girmek zorunda kalıyoruz. Bu sorun vardı, çözülmüştü gene ortaya çıktı. Yönetici arkadaşlar bir el atarlarsa sevinirim.
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sahoron 7 yıl
Windows phone 7 nin yaygın olmamasının en büyük sebebi bu işte ne samsung ne htc nede lg en son donanımla windows 7 üretmiyor. Hic iddaali bir model yok umarım yeni mango modelleri ile gelir güclü modeller saten güclü bir tel yapmazlar ise kendileri kaybeder nokia geliyor. Nokia daha büyük bir rekabeti başlatacak bence
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SaatliBomba 7 yıl
rami daha yüksek olabilirdi
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Klasör.:X:. 7 yıl
bence 1.2ghz çift çekridek olabilirmiş ama hyc fiyata oynuyor olabilir bu modelde...
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