Windows Phone Mango için optimize edilmiş 4 yeni Xbox Live oyunu yolda

2011 yılının son aylarında iOS platformu için 6 uygulama yayınlayan ve toplamda 26 uygulamaya ulaşan Microsoft, 2012 yılına kendi mobil platformuna yönelik hazırladığı 4 yeni oyunla giriyor.





Windows Phone Mango güncellemesi için optimize edilen Xbox Live oyunları Age of Zombies - Halfbrick, Bullet Asylum - UberGeekGames, geoDefense Swarm - Critical Thought ve Tamagotchi - Namco yapımları.





Mobil cihaz kullanıcıları bazı isimleri hatırlayacaktır çünkü GeoDefense Swarm ve Tamagotchi hali hazırda Apple App Store'da bulunurken, Age of Zombies hem Android Market hem de App Store'da bulunuyor. Bullet Asylum ise her iki platform için de geliştiriliyor ve yakında uygulama mağazalarından yayınlanacak. Bu da yeni oyunların sadece Windows Phone platformuna yönelik olmayacağını gösteriyor.





Oyunların Windows Phone Marketplace üzerinden ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak oyunların Microsoft'un sitesindeki tanıtımlarına bakılırsa Windows Phone kullanıcıları çok fazla beklemek zorunda kalmayacak.