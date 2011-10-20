Windows Phone Mango işletim sistemli Nokia 800'ün basın görselleri yayınlandı

Nokia firmasının, Windows Phone Mango desteğini arkasına alan birbirinden yeni akıllı telefonlarını, Londra'da düzenleyeceği büyük etkinlik kapsamında sergilemesi merakla beklenirken, Nokia 800'ün basın görselleri Pocket-now tarafından internette yayınlandı.



Siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip Nokia 800'ün, tasarım bakımından MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9 ile benzer çizgiler taşıması dikkatlerden kaçmıyor.



Nokia 800'ün, uzun süredir üzerinde konuşulan SeaRay kod adlı model olabileceği ihtimal üzerinde durulmakta. Eğer SeaRay'in teknik özelliklerine dair söylentiler doğruysa 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci, 3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran, 16 GB dahili flash bellek, Carl Zeiss destekli 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve 1540 mAh batarya gibi niteliklerle karşılaşabiliriz.



Nokia'nın düzenleyeceği etkinliği merakla bekliyoruz.

