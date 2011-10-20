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Windows Phone Mango işletim sistemli Nokia 800'ün basın görselleri yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,3b
1
29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia firmasının, Windows Phone Mango desteğini arkasına alan birbirinden yeni akıllı telefonlarını, Londra'da düzenleyeceği büyük etkinlik kapsamında sergilemesi merakla beklenirken, Nokia 800'ün basın görselleri Pocket-now tarafından internette yayınlandı.
Siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip Nokia 800'ün, tasarım bakımından MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9 ile benzer çizgiler taşıması dikkatlerden kaçmıyor.
Nokia 800'ün, uzun süredir üzerinde konuşulan SeaRay kod adlı model olabileceği ihtimal üzerinde durulmakta. Eğer SeaRay'in teknik özelliklerine dair söylentiler doğruysa 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci, 3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran, 16 GB dahili flash bellek, Carl Zeiss destekli 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve 1540 mAh batarya gibi niteliklerle karşılaşabiliriz.
Nokia'nın düzenleyeceği etkinliği merakla bekliyoruz.
Windows Phone Mango işletim sistemli Nokia 800'ün basın görselleri yayınlandı
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Windows Phone Mango işletim sistemli Nokia 800'ün basın görselleri yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Windows Phone Mango işletim sistemli Nokia 800'ün basın görselleri yayınlandı
Tam Boyutta Gör

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mehmednaim 8 yıl en beğenilen
cudam
kasa tasarımı n9 dan çalıntı olmuş

Yapan aynı firma olduğundan teknik olarak bir çalma söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşünürsek iPhone4S de iPhone4'ten çalıntı.
cudamkasa tasarımı n9 dan çalıntı olmuşYapan aynı firma olduğundan teknik olarak bir çalma söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Öyle düş...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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ressambdrm 8 yıl
WoraZ
RAM yazmiyor yine, patlak verecegi nokta bu olacak gibi.

Windows phone işletim sisteminin standartları vardır. Belirlenen donanım özelliklerini karşılamayan cihazlara windows phone 7 yüklenmez. Minimum donanım özellikleri ise windows phone işletim sisteminin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar.
Yani gerek donanım, gerekse yazılım olarak patlak vermeyecek bir cihaz. Ben windows phone 7 kullandım ve arayüzü gerçekten çok başarılı. Marketplace'in daha çok zenginleşmesi lazım. Ben android kullanıcısıyım, fakat windows phone platformunun IOS ve Android'e yetişmesini istiyorum.
Rekabet iyidir, tüketiciye yarar.
WoraZRAM yazmiyor yine, patlak verecegi nokta bu olacak gibi.Windows phone işletim sisteminin standartları vardır. Belirlenen donanım...
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DH Misafiri 8 yıl
ben şu an samsung omnia 7 (mango) kullanıyorum. alalı 1 hafta oldu ve anlamakta güçlük çekiyorum: neden insanlar windows'un bu kalitesini fark etmemişler? tamam mango yokken çok şey eksikti ama şu an ekisği yok ki! uygulama derseniz, belli başlı uygulamalar zaten var ve de öyle android'in uygulamaları gibi uyduruk değil. telefonun yapısıyla uyumlu, on numara uygulamalar ve oyunlar. hem de ücretsiz olanlardan bahsediyorum. e onun dışında gün geçtikçe artacak da bu sayı. herkese windowsphone tavsiye ederim. İphone ile yarışamaz tamam. ama kesinlikle android'den katbekat daha iyi. piyasadaki tüm üst düzey telefonları kullandım ben. 4S hariç o da çıkmadı zaten :D
ayrıca windowsphone'a ram üzerinde saldıran arkadaşım, omnia'da da öyle yüksek bir ram yok ama piyasadaki tüm androidlerden daha hızlı ve stabil! bu ram olayı da android'in saçma sisteminden dolayı çıktı zaten....
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Guest-8948E37AE 8 yıl
TR ye ne zaman gelir bu cihazlar tam tarih verebilecek var mı ?
nokia hatalar yapmış olabilir , eleştirilebilir .. bunu her fırsatta söylüyoruz, fakat nokiaya önyargılı davranmak şu sıralar moda oldu..
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Volkanbaba 8 yıl
Şu wp7 nin tasarımı çok garip.
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TearsForFears 8 yıl
Nokia'nın WP7 işletim sistemine geçmesi iyi oldu.Çünkü WP7 işletim sisteminde donanım sınırlaması var.+1ghz işlemci , +512 mb ram , çözünürlük gibi.
Nokia biraz tasarıma önem vermeli diye düşünüyorum.Daha ince ve daha güzel ekran üretmeli veya üretenlerden almalı.Nokia N8 ile Samsung Galaxy S'i yan yana koyduğunuzda N8 daha kötü bir telefon hissi veriyor.Çünkü dış tasarımı ve ekranı hiç güzel değil.
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Centauri 8 yıl
Ben bu telefonu alirim :)

iPhone u cidden cok sarsmasini istiyorum bu telefonun, cunku bu gercekten Apple'a rakip olup, motive edebilir, rekabet te daha da iyi urunler ve fikriler getirir. Android hicbir zaman iOS icin gercek bir rekabet olamadi, gelecekte iOS e rakip olma potansiyeli de yok; ama WP7 Mango kesinlikle bu potansiyeline sahip.

Apple fani degiliz, iyi urun istiyoruz, ve bu gercekten iyi olacak gibi duruyor, cunku Google gibi yayilabildigimiz kadar yayilalim da reklamdan para kazanalim felsefesi yerine, Apple gibi iyi bir kullanici deneyimi, orjinal ve keyifli bir arayuze sahip, bir fikri odagi olan bir sistem yaratalim felsefesi cok bariz gorunuyor.

Ayrica, iPhone kopyasi degil, tamamen alternatif bir cihaz. Iphone ciktigindan beri arayuz olarak iPhone u kopyalamadan orjinal fikirler getirebilen tek mobile OS Windows Phone 7, bu yonden de cok basarili.
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silver021 8 yıl
niye tasarım konusunda appleı eleştirmeyipte burada nokiaya ya sövüyorsunuzki. bence tasarımı güzel. evet N9 dan esinlenilmiş. bu bariz belli zaten. ancak apple yıllardır aynı tasarımda gidiyor. sadece arka kapığı değiştirerek bir değişikliğe imza attığını düşünüyor. yoksa hepsi aynı terane yani. vede burda nokiayanında appledan pek bir farkı kalmamış. Hoş zira hiç bir telefon üreticisi asla bir samsung kadar çeşitli tasarıma farklı işletim sistemlerine tarzlarına donanımlarına el atamayacak ya olsun nokiada bunu yaratmış bununla kurtulmaya çalışsın dursun rekabet artsın tüketici kazansın :)
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Burak1916 8 yıl
n9 un aynısı insan farklı bir kasa tasarımı yapar
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gokhans19 8 yıl
ressambdrm
Orijinalden alıntı: WoraZRAM yazmiyor yine, patlak verecegi nokta bu olacak gibi.
Windows phone işletim sisteminin standartları vardır. Belirlenen donanım özelliklerini karşılamayan cihazlara windows phone 7 yüklenmez. Minimum donanım özellikleri ise windows phone işletim sisteminin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar.Yani gerek donanım, gerekse yazılım olarak patlak vermeyecek bir cihaz. Ben windows phone 7 kullandım ve arayüzü gerçekten çok başarılı. Marketplacein daha çok zenginleşmesi lazım. Ben android kullanıcısıyım, fakat windows phone platformunun IOS ve Androide yetişmesini istiyorum.Rekabet iyidir, tüketiciye yarar.

Geçenlerde windowslu telefonlar en ucuz android telefondan daha ucuz olacak diye haber vardı. O zaman nokia orada sallamış. Çünkü dediğine göre 250 liraya windowslu telefon satması lazım.
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manyakurt 8 yıl
bu tasarım çok hoşuma gidiyor SII'min bu tasarımda olmasını isterdim özellikle siyah olan şeklinde
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yhackup 8 yıl
bu ne bee ne kadar tipsiz yaa bak samsunga iphoneyu taklit etti paraya para demiyo sende sony ericssonu taklit et bari....
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Mobile Prof. 8 yıl
Reycle bin.

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ressambdrm 8 yıl
WoraZ
RAM yazmiyor yine, patlak verecegi nokta bu olacak gibi.

Windows phone işletim sisteminin standartları vardır. Belirlenen donanım özelliklerini karşılamayan cihazlara windows phone 7 yüklenmez. Minimum donanım özellikleri ise windows phone işletim sisteminin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar.
Yani gerek donanım, gerekse yazılım olarak patlak vermeyecek bir cihaz. Ben windows phone 7 kullandım ve arayüzü gerçekten çok başarılı. Marketplace'in daha çok zenginleşmesi lazım. Ben android kullanıcısıyım, fakat windows phone platformunun IOS ve Android'e yetişmesini istiyorum.
Rekabet iyidir, tüketiciye yarar.
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