Windows Phone Mango'lu Nokia 703'e ait olduğu söylenen görsel internete sızdırıldı

Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giden ve sonbahar mevsiminde Windows Phone Mango işletim sistemli birbirinden yeni akıllı telefonlarını tanıtmayı planlayan Nokia'nın, 703 modeline ait olduğu öne sürülen görsel internete sızdırıldı.

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan Nokia 703, tasarım açısından bize Linux tabanlı MeeGo 1.2 platformu desteğini arkasına alan N9'u anımsatmadı değil. Nokia 703'ün hemen alt kısmında okuması uğraştırıcı da olsa teknik özellik listesi bulunuyor. Listede 3.7-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı, 512 MB RAM ve 8 GB dahili flash bellek yer alıyor.



Nokia 703 ile ilgili gelen bilgiler tutarlı olduğu takdirde akıllı telefonun Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

