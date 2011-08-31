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Windows Phone Mango'lu Nokia 703'e ait olduğu söylenen görsel internete sızdırıldı

7 yıl
18,1b
1
29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giden ve sonbahar mevsiminde Windows Phone Mango işletim sistemli birbirinden yeni akıllı telefonlarını tanıtmayı planlayan Nokia'nın, 703 modeline ait olduğu öne sürülen görsel internete sızdırıldı.
Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan Nokia 703, tasarım açısından bize Linux tabanlı MeeGo 1.2 platformu desteğini arkasına alan N9'u anımsatmadı değil. Nokia 703'ün hemen alt kısmında okuması uğraştırıcı da olsa teknik özellik listesi bulunuyor. Listede 3.7-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı, 512 MB RAM ve 8 GB dahili flash bellek yer alıyor.
Nokia 703 ile ilgili gelen bilgiler tutarlı olduğu takdirde akıllı telefonun Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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TearsForFears 7 yıl
Resim gerçekse vay halimize.Herkeste aynı telefon ama kodları farklı.Biri N9 diğeri N703.
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I want to play a game 7 yıl
Wp7 nin menusunde turkce desteginden haber yokmu ya

gerci ya nokia bu cihazlari tr piyasasina sunmayacak

yada turkce destegi ozellikle microsoft tarafindan verilmesi lazim marketplace falan
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wox 7 yıl
ram i düşük bu yüzden internet hızı bence düşük olur.o yüzden hiç bir anlamı yok.olmamış nokia..seni bu yüzden pataklamak tekme tokat girişerek düzeltmek istiyorum..belki kafanıza gelen darbeler sonucu daha iyi cihazlar üretmeye başlarsınız.isterseniz deneyelim.denemesi bedava.para istemem...
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Strazburg 7 yıl
Akllı telefonlarda kameraya neden özen gösterilmiyor? Artık 5 MP gibi yüksek çözünürlüklü kameraya bile flaş koyulmuyor. Akıllı telefonlarda artık en az 5 MP gibi bir kameraya Carl Zaiss lens ve Xenıon flaş koyulmalı artık.
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mertekin 7 yıl wox
wox

ram i düşük bu yüzden internet hızı bence düşük olur.o yüzden hiç bir anlamı yok.olmamış nokia..seni bu yüzden pataklamak tekme tokat girişerek düzeltmek istiyorum..belki kafanıza gelen darbeler sonucu daha iyi cihazlar üretmeye başlarsınız.isterseniz deneyelim.denemesi bedava.para istemem...


Nedenmiş o?
Iphone 4 tede 512 mb ram var ama güzel bir internet deneyimi yaşatıyor kullanıcılarına.
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napolyon94 7 yıl
Android portlariz bea noolcak ;D
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OvernightSensation 7 yıl
sugar_klavyeci
Football Mania
sugar_klavyeci N9un tırnağı olamaz.
niye olmasın?
MeeGo mobil cihazlar içindeki en gelişmiş işletim sistemidir. N900den bunu anlayabiliriz. O sistem ile N900de neler neler yapıldığını biliyorsun. WP7den fersah fersah ötede olan gelişmiş bir sistem.

merak etme meegodan daha iyiside yolda QNX.
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Mr. Jingles 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

merak etme meegodan daha iyiside yolda QNX.

İyi ya işte daha iyileri de varsa ne alâ. İtirazım yok. Fakat MeeGo'dan daha iyi olup olmadığı hakkında emin değilim. MeeGo ile yapabildiklerinin sınırı yok. MeeGo'nun daha önceki versiyonu olan Maemo ile PS3 bile kırıldı. Bu denli gelişmiş bir sistem. Hem x86 hem de ARM mimarisini desteklemesinden dolayı da çok sayıda sistemi kapsamakta.

Football Mania

artık nokia'nın meegoya geri dönmeyeceği ortada. çok sert ve radikal kararlar aldılar. en azından wp7 mango (hatta wp7.5 diye de geçiyor) symbiandan çok daha iyi bir işletim sistemi. açık söylüyorum maemo sadece geliştiricilerin kullanması için yapılmış bir sistemdi. normal kullanıcı bunun altından kalkamazdı. meego ise evet, yeni ve iyi bir sistem. şahsen meego'yu da maemo'nun kat be kat üstün olarak görüyorum. maemo'da meego'nun tırnağı etmez.

wp7 mango ve meego'nun ikiside iyi sistemler. ancak meego'ya nokia dışında aktif destekleyecek üretici pek yoktu. sorun zaten buradan çıkıyor. amaç sadece nokianın kullanıldığı ve kullanıcılarını memnun eden bir sistem yerine, yine kullanııcları memnun eden ama sadece nokia değil diğer üreticilerinde aktif olarak yer aldıkları ve bu platform için yazılmış/yazılacak bir sürü uygulama içeren yepyeni bir platform yaratmaktı. meego iyiydi ama sadece nokianın yer aldığı bir platform olarak kalmaya mahkumdu. şimdi bana birkaç üretici sayabilirsin ama gerçekte nokia dışında aktif olarak destekleyecek doğru düzgün bir üretici yok.

not: üreticiden kasıt cep telefonu üreticisidir.


Nokia MeeGo'nun arkasında durup WP'ye bulaşmasaydı destek veren olurdu. Ayrıca MeeGo'ya destek yok diye bir şey yok. Intel'in ezeli rakibi AMD bile MeeGo'ya destek vereceğini açıkladı. Aslında tek sorun herkesin destek verip Nokia'nın destek vermemesi. Bu da destek verenleri bu konuda geri adım attırıyor. Nokia arkasında dursa gerisi çorap söküğü gibi gelecek ama başındaki Microsoft aşığı CEO yüzünden her şey berbat oldu.
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silver021 7 yıl
fth-bsky
peki niye nokia meego üzerinden gitmedi de microsoft ile anlastı sadece cahillikten soruyorum

nokianın ne yaptığını son 2 yıldır hiç kimse anlayamıyor zaten. cahillikten değil kardeşim bu senin söylediğin. bence onlar piyasanın cahil adamları olmaya doğru gidiyor. nokia tam bir kolpa olmaya başladı. nere çeksen ora giden bir firma oldu. önceleri yönünü hedefini o belirliyordu tüm piyasanın anasını ağlatıyordu ama işte tuşlu telefonlarındaki kaliteyi malesef dokunmatik piyasasında koruyamadı. akıllı telefonlar meydana çıktıkça nokianın aklı karıştı :)
Bu vakitten sonra kimse bana nokiada demesin yani. :) sonuna kadar batmayı hakediyorlar.
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fth-bsky 7 yıl
peki niye nokia meego üzerinden gitmedi de microsoft ile anlastı sadece cahillikten soruyorum
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Mr. Jingles 7 yıl

fth-bsky
peki niye nokia meego üzerinden gitmedi de microsoft ile anlastı sadece cahillikten soruyorum

Maalesef Nokia içindeki yatırımcıların içinde Amerikalıların büyük hisseleri olduğu için şirketin başına Microsoft'tan bir yönetici geldi. Çünkü MeeGo Microsoft için çok ciddi bir tehditti. Kapalı kapılar ardında dönen hesaplardan sonra MeeGo'yu bıraktırdılar. Güya platform yanıyor diye bir yalan uydurarak Symbian'ı bıraktılar. Zaten Nokia CEO'su N9 için açıklama bile yapmıştı. N9 küresel çapta bir başarı getirse bile devamı gelmeyecek dedi. Bunu bir CEO söylüyorsa o CEO'nun ya gerizekâlı ya da artniyetli olması gerekir. Eski bir Microsoft yöneticisi olduğunu da gözönünde bulundurduğumuzda buradaki artniyeti anlamak çok da zor değil.
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SystemApps 7 yıl fth-bsky
fth-bsky

peki niye nokia meego üzerinden gitmedi de microsoft ile anlastı sadece cahillikten soruyorum


winphone her ne kadar eksik özellikleri olsada meegodan daha iyi bir işletim sistemide ondan.Nokia eski yaptığı hatalardan ders aldı.Bakın symbian belle ile nasıl da coşdu...Nokia anlaşılan işini şansa bırakmak istemiyor.Bu yüzden mikrosoft doğru bir tercih..Ayrıca windows phone 8 ile ayrı bir güzel olacak...
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ultiMance 7 yıl
Orta ust seviyeye konumlandirilacak sanirsam. En azindan islemcisi arm11 tabanli olmayacak.
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denizkadarderin 7 yıl
Her Allahın günü bir tane telefon çıkarırsan SU gibi SIZAR...
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umutarslan.com 7 yıl
merakla bekliyorum."Hater" arkadaşlar umarım konuyu batırmaz.
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