Windows Phone Mango'lu Nokia 703'e ait olduğu söylenen görsel internete sızdırıldı

Haber Editörü
Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giden ve sonbahar mevsiminde Windows Phone Mango işletim sistemli birbirinden yeni akıllı telefonlarını tanıtmayı planlayan Nokia'nın, 703 modeline ait olduğu öne sürülen görsel internete sızdırıldı.
Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan Nokia 703, tasarım açısından bize Linux tabanlı MeeGo 1.2 platformu desteğini arkasına alan N9'u anımsatmadı değil. Nokia 703'ün hemen alt kısmında okuması uğraştırıcı da olsa teknik özellik listesi bulunuyor. Listede 3.7-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı, 512 MB RAM ve 8 GB dahili flash bellek yer alıyor.
Nokia 703 ile ilgili gelen bilgiler tutarlı olduğu takdirde akıllı telefonun Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.
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gerci ya nokia bu cihazlari tr piyasasina sunmayacak
yada turkce destegi ozellikle microsoft tarafindan verilmesi lazim marketplace falan
Nedenmiş o?
Iphone 4 tede 512 mb ram var ama güzel bir internet deneyimi yaşatıyor kullanıcılarına.
merak etme meegodan daha iyiside yolda QNX.
İyi ya işte daha iyileri de varsa ne alâ. İtirazım yok. Fakat MeeGo'dan daha iyi olup olmadığı hakkında emin değilim. MeeGo ile yapabildiklerinin sınırı yok. MeeGo'nun daha önceki versiyonu olan Maemo ile PS3 bile kırıldı. Bu denli gelişmiş bir sistem. Hem x86 hem de ARM mimarisini desteklemesinden dolayı da çok sayıda sistemi kapsamakta.
Nokia MeeGo'nun arkasında durup WP'ye bulaşmasaydı destek veren olurdu. Ayrıca MeeGo'ya destek yok diye bir şey yok. Intel'in ezeli rakibi AMD bile MeeGo'ya destek vereceğini açıkladı. Aslında tek sorun herkesin destek verip Nokia'nın destek vermemesi. Bu da destek verenleri bu konuda geri adım attırıyor. Nokia arkasında dursa gerisi çorap söküğü gibi gelecek ama başındaki Microsoft aşığı CEO yüzünden her şey berbat oldu.
nokianın ne yaptığını son 2 yıldır hiç kimse anlayamıyor zaten. cahillikten değil kardeşim bu senin söylediğin. bence onlar piyasanın cahil adamları olmaya doğru gidiyor. nokia tam bir kolpa olmaya başladı. nere çeksen ora giden bir firma oldu. önceleri yönünü hedefini o belirliyordu tüm piyasanın anasını ağlatıyordu ama işte tuşlu telefonlarındaki kaliteyi malesef dokunmatik piyasasında koruyamadı. akıllı telefonlar meydana çıktıkça nokianın aklı karıştı :)
Bu vakitten sonra kimse bana nokiada demesin yani. :) sonuna kadar batmayı hakediyorlar.
Maalesef Nokia içindeki yatırımcıların içinde Amerikalıların büyük hisseleri olduğu için şirketin başına Microsoft'tan bir yönetici geldi. Çünkü MeeGo Microsoft için çok ciddi bir tehditti. Kapalı kapılar ardında dönen hesaplardan sonra MeeGo'yu bıraktırdılar. Güya platform yanıyor diye bir yalan uydurarak Symbian'ı bıraktılar. Zaten Nokia CEO'su N9 için açıklama bile yapmıştı. N9 küresel çapta bir başarı getirse bile devamı gelmeyecek dedi. Bunu bir CEO söylüyorsa o CEO'nun ya gerizekâlı ya da artniyetli olması gerekir. Eski bir Microsoft yöneticisi olduğunu da gözönünde bulundurduğumuzda buradaki artniyeti anlamak çok da zor değil.
winphone her ne kadar eksik özellikleri olsada meegodan daha iyi bir işletim sistemide ondan.Nokia eski yaptığı hatalardan ders aldı.Bakın symbian belle ile nasıl da coşdu...Nokia anlaşılan işini şansa bırakmak istemiyor.Bu yüzden mikrosoft doğru bir tercih..Ayrıca windows phone 8 ile ayrı bir güzel olacak...