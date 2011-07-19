Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Mango'lu Nokia Sea Ray'e ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı

7 yıl
10,4b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone Mango'lu Nokia Sea Ray'e ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia'nın, ekim ayında düzenlenecek olan Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan modellerini sergilemesi merakla bekleniyor.
Bir kaç hafta önce Nokia'nın CEO'su Stephen Elop'un, ''Sea Ray'' kod adlı ve Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonunun prototipini gizlice sergilemesinin ardından, yine aynı telefona ait olduğu öne sürülen yeni bir video gündeme geldi. 
Tasarım açısından MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'u andıran Sea Ray'in sağ kısmında deklanşör tuşu, ses açma - kısma tuşu; üst kısmında ise 3.5 mm'lik kulaklık girişi göze çarpıyor. Telefonun ön yüzünde ise herhangi bir fiziksel tuş takımının konumlandırılmadığını görüyoruz.
Windows Phone Mango'lu Nokia Sea Ray'e ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
İşte o video;



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 7 yıl
moondalina
good bye yazıyor bide çin malı gibi

galiba hiç windows kullanmadın.Bir daha bilgisayarını açarken hoşgeldiniz yazısını görüne çin malı gibi deme :D
şimdi kesin mac ya da linux kullanıyosundur :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 7 yıl
Şehr-i Hüzün
mertekin
Şehr-i Hüzün Nokia Sea Arc da çıkıcak mıymış? Akıllı telefon yapamıyorlar, isim konusunda özgün ve akıllı olsunlar bari.
Ne alakası var arkadaşım?Ray ile Arc arasında nasıl bir bağlantı kurdun? Sırf kötülemek adına böyle gereksiz yorumlar yazıp konuyu kirletmeyin.
Sony Ericsson Xperia Rayi kastetmiştim.

Sea Ray cihazın kod adı. Tam ismi şu an için belli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ur 7 yıl
nokia hala kutuk gibisin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 7 yıl
Cihazın tasarımı fena değil. Ama bilmem hatırlıyor musunuz bu anlaşma ortaya çıktığı hafta birkaç fotoğraf yayınlanmıştı tasarım olarak. Ordaki modeller daha güzel gelmişti bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goxel1989 7 yıl
N9 modeline windows mobile 7 yüklemişler başka bir fark yok. Ne anladım bu işten ben. Tasarımı herşeyi N9 ile aynı bir tek 3 tane win7'nin gerektirdiği tuş fazlalığı var o kadar. Daha farklı bir tasarım beklerdim nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl
Saçma sapan bir menü görünümü ve arayüz. Tek kelimeyle iğrenç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 7 yıl
telefonu kamuflaj için farklı bir plastiğe yerleştirmişler :D
bence video gerçek nokia ve winphone 7 ancak en fazla modeli yanlış olur.
hadi bakalım windows ve nokia sallayın sektörü bekliyoruk :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 7 yıl
good bye yazıyor bide çin malı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WhiteCehre 7 yıl
vay anasını sonunda akılı bir akıllı telefon çıkaracaklar galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehr-i Hüzün 7 yıl
Nokia Sea Arc da çıkıcak mıymış? Akıllı telefon yapamıyorlar, isim konusunda özgün ve akıllı olsunlar bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10449 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, prototip ve
2 etiket daha video nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl VTX Radeon HD 6870 X2 "GTX 580 katili" video inceleme 7 yıl Nokia Özel: Ucuz akıllı telefon pazarı, Meego, Windows Phone 7 ve fazlası [video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim