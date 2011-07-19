Windows Phone Mango'lu Nokia Sea Ray'e ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia'nın, ekim ayında düzenlenecek olan Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango'yu kullanan modellerini sergilemesi merakla bekleniyor.

Bir kaç hafta önce Nokia'nın CEO'su Stephen Elop'un, ''Sea Ray'' kod adlı ve Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonunun prototipini gizlice sergilemesinin ardından, yine aynı telefona ait olduğu öne sürülen yeni bir video gündeme geldi.

Tasarım açısından MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'u andıran Sea Ray'in sağ kısmında deklanşör tuşu, ses açma - kısma tuşu; üst kısmında ise 3.5 mm'lik kulaklık girişi göze çarpıyor. Telefonun ön yüzünde ise herhangi bir fiziksel tuş takımının konumlandırılmadığını görüyoruz.



İşte o video;







