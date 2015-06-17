Windows Phone / Windows uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

Windows Phone ve Windows platformlarının Twitter'a erişim için hazırlanan en iyi alternatif istemcileri arasında yer alan Tweetium, her iki tarafta da 3.5 sürümüne güncellendi.

Ortak olarak yayınlanan bu güncelleme ile Tweetium ilk olarak alıntılanan tweetleri ana görüntüde gözler önüne sermeye başladı. Ayrıca birçok hatadan kurtulan uygulama, özel mesajda 140 karakterden daha çok mesajlar alabiliyor, klasik tweet alıntılama desteği ayarlar içerisinde aktif edilebiliyor, tweet taslaklarını menüden yüklendiği zaman siliyor ancak uzun süreli tutmak için tekrardan kayıt edilebiliyor ve tweet oluşturma bölümüne "yeni çizgi ekleme" özelliği dahil ediliyor.

Tweetium'un 7 TL'ye satılan Windows Phone uygulamasına buradan , Windows uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tweetium-update-windows-phone-and-windows-81-has-many-improvements