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Windows Phone destekli haber uygulaması Weaver kapanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
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20
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone destekli haber uygulaması Weaver kapanıyor

Windows Phone 8.1, 8 ve 7.5 işletim sistemli cihazlarda çalışabilen Flipboard alternatifi haber okuma uygulaması Weaver, daha önce telif hakkı sorunları nedeniyle marketten kaldırılmış ve daha sonra tekrar dönüş yapmıştı. Geliştiricinin Twitter üzerinden verdiği son bilgilere göre ise uygulama 14 Mart tarihinde sonra bir daha açılmamak üzere kapılarını kapatıyor.

Temel olarak dahili haber kaynakları ya da kişilerin ekledikleriyle çalışma gösteren Weaver, modern arayüzünde arama yapabiliyor, canlı kutu temelli bilgi verebiliyor ve hem haber hem de uygulama temelli birçok kişiselleştirme yapabiliyor. Oldukça popüler oranda kullanılıyor olmasına rağmen herhangi bir neden sunmadan kapatılacağı açıklanan uygulama, yaklaşık 5 yıldır markette bulunuyor.
 
Windows Phone destekli haber uygulaması Weaver kapanıyor


http://www.windowscentral.com/popular-windows-phone-news-reader-app-weave-shut-down-march-14?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GOTHAM CITY 4 yıl
Biz burada birşey biliyoruz da söylüyoruz dinleyen kim

WPden adam olmaz
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TeknoBus 4 yıl
Geliştiriciler neden kaçıyor anlamış değilim
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oktayakgoz 4 yıl
Wp ye neden bu garez anlamak güç
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Elsa 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Wp ye neden bu garez anlamak güç

Google
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