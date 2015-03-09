Windows Phone destekli haber uygulaması Weaver kapanıyor





Windows Phone 8.1, 8 ve 7.5 işletim sistemli cihazlarda çalışabilen Flipboard alternatifi haber okuma uygulaması Weaver, daha önce telif hakkı sorunları nedeniyle marketten kaldırılmış ve daha sonra tekrar dönüş yapmıştı. Geliştiricinin Twitter üzerinden verdiği son bilgilere göre ise uygulama 14 Mart tarihinde sonra bir daha açılmamak üzere kapılarını kapatıyor.





Temel olarak dahili haber kaynakları ya da kişilerin ekledikleriyle çalışma gösteren Weaver, modern arayüzünde arama yapabiliyor, canlı kutu temelli bilgi verebiliyor ve hem haber hem de uygulama temelli birçok kişiselleştirme yapabiliyor. Oldukça popüler oranda kullanılıyor olmasına rağmen herhangi bir neden sunmadan kapatılacağı açıklanan uygulama, yaklaşık 5 yıldır markette bulunuyor.





http://www.windowscentral.com/popular-windows-phone-news-reader-app-weave-shut-down-march-14?utm_source=wpc&utm_medium=twitter