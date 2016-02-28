Windows Phone geliştiricileri, rakiplerinden daha fazla gelir elde ediyor

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"Silverlight yazılımındaki açık tehlike saçıyor"

Uygulama ekonomisi artı büyük sektörler arasında yer alıyor ve platformların geliştiricilere kazandırdığı gelirler, uygulamaların kalitesini de doğrudan etkiliyor. Platformlar, genelde geliştiriciler ile belirli bir yüzde hesabıyla geliri paylaşıyor. Yapılan araştırmalar, en fazla gelirin Windows Phone tarafında elde edildiğini gösteriyor.Yaklaşık 1000 geliştirici ile yapılan bir anket sonucunda, Windows Phone ekosisteminin rakiplerinden daha fazla gelir kazandırdığı görülmüş. Ankete göre, bir Windows Phone geliştiricisi aylık ortalama 11400$ gelir elde ediyor. Android tarafında bu rakam 4900$ iken, iOS tarafında ise 8100$ civarında.Diğer taraftan Windows Phone geliştiricilerinin yüzde 49'u, aylık 10000$'dan fazla gelir elde ediyor. Bu seviyeye Android geliştiricilerinin yüzde 45'i, iOS geliştiricilerinin de yüzde 53'ü erişebiliyor. Sayı bakımından ise, Windows Phone geliştiricilerinin oranı yüzde 21, Android geliştiricilerinin oranı yüzde 86, iOS geliştiricilerinin oranı da yüzde 56 civarında.Windows Phone geliştiricilerinin daha fazla gelir elde etmesi ise, platformun bölünmüşlükten uzak olmasına bağlanıyor. Bu sayede, uygulamaların keşfedilmesi ve erişilmesi daha kolay hale geliyor. Bu da, doğrudan geliştiricilere yansıyor.Windows Phone geliştiricileri, gelecekten oldukça umutlu. Ankete katılanların yüzde 28'i üç yıl içerisinde daha fazla büyümeyi bekliyor. Yüzde 16'sı ise küçüleceğini düşünüyor. Bu oranlar Android tarafında yüzde 75-yüzde 19, iOS tarafında da yüzde 61-yüzde 25 olarak gerçekleşiyor.