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Windows Phone geliştiricileri, rakiplerinden daha fazla gelir elde ediyor

Windows Phone uygulama mağazası, büyüklük açısından halen rakiplerinin çok gerisinde ancak geliştiricilere gelir kazandırma açısından biraz daha avantajlı durumda.
3 yıl
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23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone geliştiricileri, rakiplerinden daha fazla gelir elde ediyor

Uygulama ekonomisi artı büyük sektörler arasında yer alıyor ve platformların geliştiricilere kazandırdığı gelirler, uygulamaların kalitesini de doğrudan etkiliyor. Platformlar, genelde geliştiriciler ile belirli bir yüzde hesabıyla geliri paylaşıyor. Yapılan araştırmalar, en fazla gelirin Windows Phone tarafında elde edildiğini gösteriyor.

Yaklaşık 1000 geliştirici ile yapılan bir anket sonucunda, Windows Phone ekosisteminin rakiplerinden daha fazla gelir kazandırdığı görülmüş. Ankete göre, bir Windows Phone geliştiricisi aylık ortalama 11400$ gelir elde ediyor. Android tarafında bu rakam 4900$ iken, iOS tarafında ise 8100$ civarında.

Ayrıca Bkz. "Silverlight yazılımındaki açık tehlike saçıyor"
Diğer taraftan Windows Phone geliştiricilerinin yüzde 49'u, aylık 10000$'dan fazla gelir elde ediyor. Bu seviyeye Android geliştiricilerinin yüzde 45'i, iOS geliştiricilerinin de yüzde 53'ü erişebiliyor. Sayı bakımından ise, Windows Phone geliştiricilerinin oranı yüzde 21, Android geliştiricilerinin oranı yüzde 86, iOS geliştiricilerinin oranı da yüzde 56 civarında.

Windows Phone geliştiricilerinin daha fazla gelir elde etmesi ise, platformun bölünmüşlükten uzak olmasına bağlanıyor. Bu sayede, uygulamaların keşfedilmesi ve erişilmesi daha kolay hale geliyor. Bu da, doğrudan geliştiricilere yansıyor.

Windows Phone geliştiricileri, gelecekten oldukça umutlu. Ankete katılanların yüzde 28'i üç yıl içerisinde daha fazla büyümeyi bekliyor. Yüzde 16'sı ise küçüleceğini düşünüyor. Bu oranlar Android tarafında yüzde 75-yüzde 19, iOS tarafında da yüzde 61-yüzde 25 olarak gerçekleşiyor.
 

http://www.phonearena.com/news/Report-Windows-Phone-app-developers-gross-twice-as-much-as-their-Android-counterparts_id78854 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
google play de , appstore ücretisz sunsalar bile indirilmeyecek ortalama oyun ve uygulamaları windows phone da para ödemek zorunda kalıyoruz.market içinde rekabet olmayınca normaldir.
google play de , appstore ücretisz sunsalar bile indirilmeyecek ortalama oyun ve uygulamaları windows phone da para ödemek zorunda kalıyoruz.market içinde reka...
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DarkHellKnightX 3 yıl
halix
microsoftun en son baktigimda turkiye icin uygulama magazasi yoktu. sadece ucretsiz uygulamalari yayinlamaniza izin veriyor! Yani uygulama yaptim ucretli yayinlayacagim derseniz turkiye icin bu secenek yok. Developer olarak kaydoldugunuzda ulke secimi yaptiriyor. Eger o ulke icin magaza aktif degilse ucretli uygulama koymanizin sansi yok.Mesela ne farkeder dediniz amerikayi sectiniz bu seferde vergi numaranizi istiyor:)Bu microsoft turkiye calisanlari ne is yapar diye insan sormadan edemiyor. Belkide turkiyedeki vergi mevzuatlariyle ugrasmak istemiyorlardir. Yani yukarida verilen tablonun turkiye gercekligi ile alakasi kalmiyor o zaman. Ha benim zamanim cok parayada ihtiyacim yok diyorsaniz tabi o size kalmis.

en son baktığım dediğiniz 2012 öncesiydi sanırım. Şu an Türkiye mağazası hem mevcut hem de geliştiricilere ödeme yapılıyor. msdn.microsoft.com/...
halixmicrosoftun en son baktigimda turkiye icin uygulama magazasi yoktu. sadece ucretsiz uygulamalari yayinlamaniza izin veriyor! Yani uygulama...
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OverClocK1ng 3 yıl
Şimdi reklamlar. Yok yok, son çırpınışlar...
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Guest-5E274E432 3 yıl
gcb1903
Bill Gates bunu beğendi.

Bill Gates İphone 6s kullanıyor wp ipinde bile değildir.
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Mr xXx 3 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar admin
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alp0007 3 yıl
Az çalışıp, çok kazanıyorlar sanırım. Hoş...
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DH Misafiri 3 yıl
Feedbackleri dinlemeyip kendi kafasının dikine giderse WP nin ömrü kısa.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Aşağıdaki paragrafın son cümlesini tam anlayamadım maalesef. Burada kendi içlerindeki orandan mı bahsediliyor, sayı bakımından kasıt nedir?

"Diğer taraftan Windows Phone geliştiricilerinin yüzde 49'u, aylık 10000$'dan fazla gelir elde ediyor. Bu seviyeye Android geliştiricilerinin yüzde 45'i, iOS geliştiricilerinin de yüzde 53'ü erişebiliyor. Sayı bakımından ise, Windows Phone geliştiricilerinin oranı yüzde 21, Android geliştiricilerinin oranı yüzde 86, iOS geliştiricilerinin oranı da yüzde 56 civarında."
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mert1907 3 yıl
Asıl uygulamalar olmayınca alternatif uygulamalara yöneliyorlar veya yeni uygulamaya aç bir platform olunca insanlar herşeyi indiriyorlar.
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kadirirdem 3 yıl
kapalı sistem bence bu gayet normal ama biraz da reklam kokusu var sanki....
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simbolmina 3 yıl
Kaç defa diyorum, böyle haberler yapmadan önce gerçekleri gelin DH üyeleri size söylesin, ona göre haber yapın. Yalan yanlış haber yapıyorsunuz sonra. Cix cix cix.
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mcrew 3 yıl
microsoft android den daha başarılı bir platform olurdu eğer geç kalmasaydı ki şu an da başarılı bence özellikle stabillik konusunda

ama windows8 den windows10 a update etmek için 30$ falan para alırdı

almayanlarada belli bir süre sonra eski sürümümden desteği çekecem virüs bulaşırsa bilmemne olursa sorumluluk kabul etmem derdi
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Symbianist 3 yıl
Yav he he. Microsoft daha kendi platformundan gelir eldemeyip Android üzerindeki lisanslardan telefon birimindeki zararı karşılarken geliştiricileri mi gelir elde ediyormuş işte buna koca bir
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onsos1100 3 yıl
Bill Gates artık teknolojiden elini ayağını çekmiş durumda
Diğer türlü olsa Microsoft bu rekabet içersinde nakit para yatırımını daha yüksek tutup gerek donanım üreticilerini gerek yazilimcilari ihya ederek bu işin altından kalkabilir
Ancak Microsoft artık yorgun bir şirket gibi davranıyor Bill Gates le beraber yaşlanmış hantal kalmış durumda bu nedenle yenilikçi olamıyorlar
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